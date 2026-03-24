Để loại cây cảnh này trong bếp vừa giúp không gian có thêm sinh khí, vừa hút tài lộc

Thứ ba, 12:29 24/03/2026 |
Huyền Trang (T/h)
Huyền Trang (T/h)
GĐXH - Dưới đây là những loại cây cảnh giúp không gian bếp thêm sinh khí, thu hút tài lộc bạn có thể tham khảo.

Cây cảnh giúp không gian bếp thêm sinh khí và tươi mới

Cây lưỡi hổ

Cây lưỡi hổ được biết đến với khả năng thanh lọc không khí, hấp thụ khí độc từ khói bếp và các hóa chất từ sản phẩm tẩy rửa.

Cây có sức sống bền bỉ, không cần tưới nước thường xuyên, thích hợp đặt ở những góc bếp ít ánh sáng. Theo phong thủy, cây lưỡi hổ còn mang ý nghĩa trừ tà, đem lại may mắn và bảo vệ gia chủ.

Cây húng quế

Đây không chỉ là một loại rau gia vị quen thuộc mà còn là cây cảnh hữu ích cho không gian bếp. Húng quế có mùi thơm dễ chịu, giúp xua đuổi côn trùng và tạo cảm giác thư thái khi nấu ăn.

Húng quế có mùi thơm dễ chịu, giúp xua đuổi côn trùng và tạo cảm giác thư thái khi nấu ăn.

Ngoài ra, loại cây này cũng mang đến sự thịnh vượng và bình an cho gia đình theo quan niệm phong thủy.

Cây nha đam (lô hội)

Nha đam không chỉ có tác dụng làm đẹp, chữa lành vết thương mà còn giúp thanh lọc không khí, giảm nhiệt cho gian bếp. 

Cây dễ chăm sóc, có thể đặt gần cửa sổ bếp để hấp thụ ánh sáng tự nhiên. Về phong thủy, nha đam tượng trưng cho sức khỏe và sự bảo vệ khỏi năng lượng tiêu cực.

Cây trầu bà

Trầu bà có khả năng hút khí độc từ môi trường, giúp không khí trong bếp luôn trong lành. Đây là loại cây dễ trồng, có thể đặt trong chậu treo hoặc để trên kệ bếp. Trong phong thủy, trầu bà được xem là cây mang đến tài lộc, thịnh vượng và sự may mắn.

Cây bạc hà

Bạc hà là một loại cây gia vị có hương thơm đặc trưng, giúp không gian bếp luôn thơm mát. Loại cây này cũng có tác dụng xua đuổi muỗi và các loại côn trùng có hại. Theo phong thủy, bạc hà tượng trưng cho sự tươi mới, sảng khoái và thu hút năng lượng tích cực.

Bạc hà là một loại cây gia vị có hương thơm đặc trưng, giúp không gian bếp luôn thơm mát.

Cây cảnh giúp không gian bếp thu hút tài lộc và may mắn

Cây kim tiền

Được mệnh danh là "cây phát tài", kim tiền có khả năng thu hút tài lộc, mang đến sự sung túc và may mắn cho gia chủ.

Cây có lá xanh bóng, biểu tượng của sự giàu có và thịnh vượng. Đặt cây kim tiền ở góc bếp hoặc bàn ăn sẽ giúp tăng cường vượng khí, tạo cảm giác ấm cúng.

Cây phát lộc (trúc phú quý)

Phát lộc là loại cây tượng trưng cho sự phát đạt và thành công. Khi đặt trong bếp, cây giúp gia chủ gặp nhiều may mắn và thuận lợi trong công việc cũng như cuộc sống. Nên đặt cây ở vị trí có ánh sáng nhẹ để giúp cây sinh trưởng tốt.

Cây ngọc bích

Ngọc bích có lá nhỏ màu xanh mượt mà, tượng trưng cho tiền bạc và sự thịnh vượng. Loại cây này có khả năng sống tốt trong môi trường bếp, không cần quá nhiều nước và ánh sáng. Theo quan niệm phong thủy, ngọc bích giúp thu hút tài lộc, nhất là khi đặt gần cửa sổ bếp.

Ngọc bích có lá nhỏ màu xanh mượt mà, tượng trưng cho tiền bạc và sự thịnh vượng.

Cây sen đá

Sen đá có hình dáng nhỏ gọn, thích hợp để trang trí bàn ăn hoặc kệ bếp. Cây mang ý nghĩa phong thủy về sự bền vững, lâu dài và thu hút tài vận.

Ngoài ra, sen đá còn giúp giảm bức xạ từ các thiết bị điện tử trong nhà bếp như lò vi sóng, bếp từ.

Cây lan ý

Lan ý có hoa trắng thanh tao, mang ý nghĩa hòa hợp và thu hút năng lượng tích cực. Loại cây này có khả năng cân bằng độ ẩm trong không khí, giúp gian bếp luôn thoáng mát. Đặt lan ý trong không gian bếp sẽ giúp xua tan khí xấu và mang đến sự bình yên cho gia đình.

Cách chăm sóc cây cảnh trong bếp để duy trì tài lộc

Để cây cảnh phát huy hết tác dụng phong thủy cũng như làm đẹp không gian bếp, cần chú ý đến cách chăm sóc phù hợp:

Tránh đặt cây ở những vị trí đối diện bếp nấu vì nhiệt độ cao có thể ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của cây. Các góc bếp, kệ bếp hoặc bàn ăn là vị trí lý tưởng để đặt cây cảnh.

Đảm bảo ánh sáng đầy đủ: Hầu hết các loại cây cảnh trong bếp đều ưa sáng nhưng không chịu được ánh nắng quá gay gắt. Nên đặt cây gần cửa sổ hoặc sử dụng đèn LED trồng cây nếu bếp quá tối.

Tưới nước hợp lý: Cây trong bếp thường cần ít nước hơn do độ ẩm cao. Chỉ nên tưới khi đất khô để tránh tình trạng úng rễ.

Vệ sinh lá thường xuyên: Bụi bẩn và dầu mỡ có thể bám vào lá cây, làm giảm khả năng quang hợp. Nên lau lá nhẹ nhàng bằng khăn ẩm để cây luôn xanh tốt.

Bố trí cây theo phong thủy: Tránh đặt cây ở những vị trí đối diện bếp nấu vì nhiệt độ cao có thể ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của cây. Các góc bếp, kệ bếp hoặc bàn ăn là vị trí lý tưởng để đặt cây cảnh.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

GĐXH - Việc thiết kế sân vườn hài hòa âm dương ngũ hành không chỉ giúp nâng cao giá trị thẩm mỹ của ngôi nhà, mà còn đem lại nhiều lợi ích phong thủy và sức khỏe cho gia đình.

