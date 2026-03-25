Những loại cây cảnh không nên đặt trong phòng làm việc

Những loại cây cảnh tuyệt đối không nên đặt trong phòng làm việc

Cây xương rồng

Xương rồng có gai nhọn, theo phong thủy đây là loài cây được xem là mang sát khí, gây cản trở các mối quan hệ và năng lượng tích cực trong công việc. Ngoài ra, gai nhọn cũng gây nguy hiểm nếu đặt gần lối đi hoặc bàn làm việc nhỏ.

Cây trúc đào

Trúc đào có hoa đẹp nhưng lại chứa độc tố trong nhựa cây, có thể gây dị ứng da hoặc ngộ độc nhẹ nếu vô tình tiếp xúc. Không nên đặt trong không gian kín như văn phòng.

Trúc đào có hoa đẹp nhưng lại chứa độc tố trong nhựa cây, có thể gây dị ứng da hoặc ngộ độc nhẹ nếu vô tình tiếp xúc.

Cây dạ lan hương

Loài cây này có mùi thơm nồng, có thể gây khó chịu cho những người nhạy cảm mùi hương, đặc biệt trong không gian điều hòa. Một số người có thể bị đau đầu hoặc chóng mặt khi tiếp xúc lâu.

Cây si, cây đa nhỏ

Theo quan niệm phong thủy, cây si hay cây đa mang tính "âm", phù hợp nơi đền chùa hơn là văn phòng. Đặt cây này có thể làm giảm sinh khí, tạo cảm giác nặng nề, thiếu sáng sủa.

Cây có tán rộng hoặc quá cao

Những cây như vạn niên thanh, bàng Singapore… nếu quá to sẽ chiếm diện tích, cản trở ánh sáng và làm mất sự cân đối trong bố cục văn phòng.

Cây có tán rộng để bàn làm việc sẽ cản trở ánh sáng và làm mất sự cân đối trong bố cục văn phòng.

Việc chọn sai cây cảnh không chỉ làm giảm hiệu quả trang trí mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe và phong thủy. Hãy ưu tiên các loại cây nhỏ, dễ chăm sóc, có ý nghĩa tốt như kim tiền, sen đá, hoặc lưỡi hổ để mang lại không gian làm việc hài hòa và hiệu quả.

Lý do cần tránh những loại cây cảnh không phù hợp trong phòng làm việc

Cây cảnh mang lại vẻ đẹp tự nhiên và cảm giác thư giãn cho không gian làm việc. Tuy nhiên, không phải loại cây nào cũng phù hợp để đặt trong phòng làm việc.

Việc lựa chọn sai cây cảnh có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe, năng suất làm việc, cũng như không gian tổng thể. Dưới đây là những lý do bạn nên tránh các loại cây không phù hợp:

Ảnh hưởng đến sức khỏe

Một số cây có thể gây dị ứng qua phấn hoa, mùi hương quá mạnh, hoặc tiết ra nhựa độc hại. Ví dụ, cây trúc đào và cây môn cảnh có độc tính nhẹ, nếu tiếp xúc nhiều có thể gây kích ứng da hoặc khó chịu hô hấp. Ngoài ra, cây dễ nấm mốc hoặc tích tụ bụi cũng không tốt cho môi trường kín như văn phòng.

Việc lựa chọn sai cây cảnh có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe, năng suất làm việc, cũng như không gian tổng thể.

Làm giảm chất lượng không khí

Nghe có vẻ ngược đời, nhưng có những cây ban đêm thải ra CO₂ nhiều hơn mức bình thường. Nếu văn phòng nhỏ, thiếu thông gió, những cây này có thể làm không khí ngột ngạt, ảnh hưởng đến sự tập trung.

Tốn công chăm sóc, dễ héo úa

Cây khó sống trong môi trường điều hòa hoặc thiếu ánh sáng sẽ nhanh héo, gây mất thẩm mỹ, thậm chí còn tạo cảm giác tiêu cực cho người nhìn. Một cây chết khô hay úa lá ngay trên bàn làm việc có thể gây cảm giác uể oải, mất hứng khởi.

Gây vướng víu, mất cân bằng phong thủy

Cây quá lớn, tán rộng, hoặc có gai có thể chiếm diện tích, vướng víu trong văn phòng nhỏ. Trong phong thủy, các loại cây có gai nhọn như xương rồng hay hoa hồng được cho là mang năng lượng xung khắc, ảnh hưởng đến mối quan hệ công việc và tài vận.

Cây quá lớn, tán rộng, hoặc có gai có thể chiếm diện tích, vướng víu trong văn phòng nhỏ.

Việc lựa chọn cây cảnh không phù hợp có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến cả sức khỏe lẫn tinh thần làm việc.

Vì vậy, hãy tìm hiểu kỹ trước khi chọn cây trang trí, ưu tiên các loại cây dễ sống, không độc, ít mùi, và có giá trị phong thủy tích cực.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.