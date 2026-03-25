Những loại cây cảnh không nên đặt trong phòng làm việc
GĐXH - Dù cây cảnh có thể mang lại sự tươi mới, tăng cường năng lượng tích cực cho không gian làm việc, nhưng không phải loại cây nào cũng phù hợp để đặt trong văn phòng. Dưới đây là những loại cây cảnh bạn nên tránh.
Cây xương rồng
Xương rồng có gai nhọn, theo phong thủy đây là loài cây được xem là mang sát khí, gây cản trở các mối quan hệ và năng lượng tích cực trong công việc. Ngoài ra, gai nhọn cũng gây nguy hiểm nếu đặt gần lối đi hoặc bàn làm việc nhỏ.
Cây trúc đào
Trúc đào có hoa đẹp nhưng lại chứa độc tố trong nhựa cây, có thể gây dị ứng da hoặc ngộ độc nhẹ nếu vô tình tiếp xúc. Không nên đặt trong không gian kín như văn phòng.
Cây dạ lan hương
Loài cây này có mùi thơm nồng, có thể gây khó chịu cho những người nhạy cảm mùi hương, đặc biệt trong không gian điều hòa. Một số người có thể bị đau đầu hoặc chóng mặt khi tiếp xúc lâu.
Cây si, cây đa nhỏ
Theo quan niệm phong thủy, cây si hay cây đa mang tính "âm", phù hợp nơi đền chùa hơn là văn phòng. Đặt cây này có thể làm giảm sinh khí, tạo cảm giác nặng nề, thiếu sáng sủa.
Cây có tán rộng hoặc quá cao
Những cây như vạn niên thanh, bàng Singapore… nếu quá to sẽ chiếm diện tích, cản trở ánh sáng và làm mất sự cân đối trong bố cục văn phòng.
Việc chọn sai cây cảnh không chỉ làm giảm hiệu quả trang trí mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe và phong thủy. Hãy ưu tiên các loại cây nhỏ, dễ chăm sóc, có ý nghĩa tốt như kim tiền, sen đá, hoặc lưỡi hổ để mang lại không gian làm việc hài hòa và hiệu quả.
Lý do cần tránh những loại cây cảnh không phù hợp trong phòng làm việc
Cây cảnh mang lại vẻ đẹp tự nhiên và cảm giác thư giãn cho không gian làm việc. Tuy nhiên, không phải loại cây nào cũng phù hợp để đặt trong phòng làm việc.
Việc lựa chọn sai cây cảnh có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe, năng suất làm việc, cũng như không gian tổng thể. Dưới đây là những lý do bạn nên tránh các loại cây không phù hợp:
Ảnh hưởng đến sức khỏe
Một số cây có thể gây dị ứng qua phấn hoa, mùi hương quá mạnh, hoặc tiết ra nhựa độc hại. Ví dụ, cây trúc đào và cây môn cảnh có độc tính nhẹ, nếu tiếp xúc nhiều có thể gây kích ứng da hoặc khó chịu hô hấp. Ngoài ra, cây dễ nấm mốc hoặc tích tụ bụi cũng không tốt cho môi trường kín như văn phòng.
Làm giảm chất lượng không khí
Nghe có vẻ ngược đời, nhưng có những cây ban đêm thải ra CO₂ nhiều hơn mức bình thường. Nếu văn phòng nhỏ, thiếu thông gió, những cây này có thể làm không khí ngột ngạt, ảnh hưởng đến sự tập trung.
Tốn công chăm sóc, dễ héo úa
Cây khó sống trong môi trường điều hòa hoặc thiếu ánh sáng sẽ nhanh héo, gây mất thẩm mỹ, thậm chí còn tạo cảm giác tiêu cực cho người nhìn. Một cây chết khô hay úa lá ngay trên bàn làm việc có thể gây cảm giác uể oải, mất hứng khởi.
Gây vướng víu, mất cân bằng phong thủy
Cây quá lớn, tán rộng, hoặc có gai có thể chiếm diện tích, vướng víu trong văn phòng nhỏ. Trong phong thủy, các loại cây có gai nhọn như xương rồng hay hoa hồng được cho là mang năng lượng xung khắc, ảnh hưởng đến mối quan hệ công việc và tài vận.
Việc lựa chọn cây cảnh không phù hợp có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến cả sức khỏe lẫn tinh thần làm việc.
Vì vậy, hãy tìm hiểu kỹ trước khi chọn cây trang trí, ưu tiên các loại cây dễ sống, không độc, ít mùi, và có giá trị phong thủy tích cực.
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.
Sau khi đi đám tang về nhà nên làm gì để xua hết âm khíỞ - 1 giờ trước
GĐXH - Theo quan niệm dân gian, trong đám tang thường có một loại khí lạnh riêng biệt, nên nhiều người tìm hiểu sau khi đi đám tang về nhà nên làm gì. Trong bài viết sau, sẽ giải thích cho bạn việc cần làm sau khi đi đám tang về.
Khi nào cần trừ tà trong nhà? Các cách trừ tà đúng phong thủyỞ - 5 giờ trước
GĐXH - Trong đời sống, nhiều người thường nhắc đến "trừ tà" khi cảm thấy không gian sống bất an hoặc gặp những hiện tượng khó lý giải. Bài viết dưới đây giúp bạn cách trừ tà trong nhà, phòng ngủ đúng nguyên tắc, dễ áp dụng.
Vị trí đặt tỏi trong nhà giúp xua đuổi vận xui, đem lại tài lộc và bình anỞ - 17 giờ trước
GĐXH – Theo quan niệm phong thủy, đặt tỏi tại các vị trí trong nhà có tác dụng xua đuổi vận xui, thu hút tài lộc.
Vị trí đặt ảnh thờ gia tiên cần được bố trí như thế nào?Ở - 21 giờ trước
GĐXH - Việc sắp xếp ảnh thờ không chỉ thể hiện lòng tôn kính đối với tổ tiên mà còn giúp duy trì sự hài hòa trong không gian thờ cúng, đồng thời mang lại may mắn và bình an cho gia đình.
Để loại cây cảnh này trong bếp vừa giúp không gian có thêm sinh khí, vừa hút tài lộcỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Dưới đây là những loại cây cảnh giúp không gian bếp thêm sinh khí, thu hút tài lộc bạn có thể tham khảo.
Cây xương rồng có trừ tà không?Ở - 1 ngày trước
GĐXH - Cây xương rồng từ lâu đã gắn liền với nhiều quan niệm tâm linh và phong thủy trong đời sống. Có người tin rằng xương rồng có khả năng trừ tà, xua đuổi năng lượng xấu, bảo vệ gia đình khỏi vận hạn.
Cách thu hút tài lộc cho người tuổi Thìn 2026Ở - 1 ngày trước
GĐXH - Việc thu hút tài lộc cho người tuổi Thìn dựa trên 4 trụ cột phong thủy chính là vật phẩm phong thủy, hướng phong thủy, bày trí cây cảnh hợp mệnh và màu sắc mang lại may mắn. Đặc biệt là 02 yếu tố sau.
Muốn cuộc sống thuận lợi, sinh tài, giữ được của, hãy thực hiện theo cách nàyỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Trong phong thủy, thu hút thịnh vượng không đơn thuần là mong cầu tiền bạc, mà là quá trình tạo dựng một môi trường sống hài hòa để tài lộc, sức khỏe và cơ hội tốt có thể tự nhiên tìm đến gia chủ.
Tác dụng trừ tà của gừng không phải ai cũng biếtỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Trong dân gian, gừng không chỉ là gia vị quen thuộc trong gian bếp mà còn được xem là một "bảo vật" trừ tà, xua đuổi năng lượng xấu và mang lại may mắn cho gia chủ.
'Nữ diễn viên giàu nhất miền Bắc' khoe hoa tươi ngoài vườn, để lộ ngôi nhà đáng mơ ướcỞ - 2 ngày trước
GĐXH - Dù mục đích chính của cô là khoe những nhành hoa thiên điểu rực rỡ được cắt từ vườn nhà, nhưng chính không gian bể bơi tựa resort lại chiếm trọn "spotlight".
Vị trí đặt gừng muối giúp thu hút tài lộc, xua đuổi vận xuiPhong thủy
GĐXH - Theo quan niệm phong thủy, đặt gừng và muối trong nhà có tác dụng hút âm khí, xua đuổi vận xui, cân bằng năng lượng và thu hút tài lộc. Đặt gừng muối trong nhà thế nào để hữu ích cho gia chủ? Bài viết dưới đây chia sẻ thông tin bạn đọc có thể tham khảo.