Những hình ảnh đẹp tại trạm khách A80 Tự Hào Việt Nam - Dấu ấn ấm áp trong ngày Quốc khánh
Từ các buổi tổng duyệt cho đến chính lễ, các trạm khách A80 Tự Hào Việt Nam luôn tấp nập bước chân người ghé thăm.
Trạm khách A80 Tự Hào Việt Nam là các điểm phục vụ nhân dân khi tham gia sự kiện kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam 2/9, được triển khai theo chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội, do Sở Văn hoá và Thể thao chủ trì, phối hợp cùng các cơ quan chức năng, chính quyền cơ sở và Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức vận hành.
Trong không khí trọng đại ấy, những trạm khách A80 đã trở thành điểm hẹn thân thương của người dân và du khách. Với sự đồng hành của Hệ thống nhà thuốc và Trung tâm tiêm chủng Long Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Ngân hàng SHB và Dược Hậu Giang, mỗi trạm không chỉ mang đến nước mát, chỗ nghỉ ngơi, mà còn là nơi sẻ chia, nơi ghi dấu những hình ảnh đầy tự hào.
Từ các buổi tổng duyệt cho đến chính lễ, các trạm luôn tấp nập bước chân ghé thăm. Những chai nước, chiếc quạt, chỗ ngồi có mái che… đã giúp người dân thêm thoải mái giữa nắng oi hay những cơn mưa bất chợt cuối tháng Tám. Đặc biệt, hình ảnh các cụ già, các bác cựu chiến binh được chăm sóc tận tình đã để lại nhiều xúc động – như một lời tri ân lặng lẽ nhưng sâu sắc trong ngày lễ lớn.
Nổi bật trong số đó, trạm khách A80 với sự đồng hành của Long Châu đã kề vai sát cánh cùng người dân trong những ngày quan trọng nhất. Từ chiều tối và xuyên đêm trước lễ, hàng ngàn chai nước mát được phát liên tục, đồng hành cùng bà con từ lúc chờ tổng duyệt đến khoảnh khắc những đoàn quân oai hùng sải bước đi qua.
Cũng trong hành trình ấy, trạm khách A80 với sự đồng hành của Bảo Tín Mạnh Hải mang đến những trải nghiệm đáng nhớ qua photobooth chụp ảnh lấy ngay. Những nụ cười, những bức hình kỷ niệm, cùng các phần quà nhỏ từ minigame đã làm không khí tại trạm thêm rộn ràng, để ai ghé qua cũng có thể lưu giữ một "dấu son" riêng cho mình.
Bên cạnh đó, trạm khách A80 với sự đồng hành của Ngân hàng SHB gửi gắm thông điệp "Hạnh phúc là người Việt Nam" bằng những món quà giản dị mà đầy ý nghĩa, trong khi trạm khách A80 với sự đồng hành của Dược Hậu Giang tiếp nối tinh thần chăm sóc cộng đồng bằng sự chuẩn bị chu đáo, tận tình. Tất cả hòa vào nhau, tạo nên một không gian gắn kết ấm áp, nơi tinh thần yêu nước được lan tỏa mạnh mẽ.
Từ nụ cười, cái bắt tay cho đến ánh mắt xúc động khi đoàn diễu binh đi qua, những hình ảnh tại các trạm khách A80 sẽ còn đọng lại thật lâu trong ký ức của nhiều người. Không chỉ là điểm tiếp sức, các trạm đã trở thành nơi kết nối cộng đồng, để tinh thần tự hào Việt Nam được nhân lên trong ngày lễ trọng đại.
Trong không khí thiêng liêng chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, chúng ta càng trân trọng hơn những đóng góp thầm lặng nhưng vô cùng ý nghĩa cho sức khỏe cộng đồng. Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu hiện sở hữu hơn 2.240 nhà thuốc và 190 trung tâm tiêm chủng trên toàn quốc. Với sứ mệnh "Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn", Long Châu kiên định theo đuổi mục tiêu mang đến dịch vụ y tế chất lượng, minh bạch, an toàn. Hệ thống cam kết giúp người dân dễ dàng tiếp cận sản phẩm chính hãng với giá tốt, dịch vụ tối ưu, góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng một cách bền vững – một hành động thiết thực để cùng chung tay xây dựng đất nước ngày càng vững mạnh.
