Cảnh báo thông tin giả mạo về Hội chợ quốc gia lần thứ hai – Mùa Xuân 2026

Thời gian gần đây, Cục Xúc tiến thương mại nhận được phản ánh về việc trên một số hội, nhóm mạng xã hội và các kênh thông tin xuất hiện cá nhân, tổ chức đăng tải thông tin không chính thống liên quan đến Hội chợ quốc gia lần thứ hai – Mùa Xuân 2026 (Hội chợ Mùa Xuân 2026), dự kiến diễn ra từ ngày 4 đến 8/2/2026 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC).

Đáng chú ý, một số đối tượng đã mạo danh Ban tổ chức hội chợ hoặc tự xưng là đại lý, đơn vị, cá nhân được ủy quyền làm việc với Ban tổ chức để kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp đăng ký tham gia thông qua các đường link không chính thức, nhằm mục đích trục lợi.

Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) vừa phát đi cảnh báo về việc xuất hiện nhiều thông tin không xác thực, mạo danh Ban tổ chức Hội chợ quốc gia lần thứ hai – Mùa Xuân 2026 nhằm kêu gọi doanh nghiệp đăng ký tham gia, tiềm ẩn nguy cơ trục lợi và lừa đảo.

Trước tình trạng trên, Cục Xúc tiến thương mại khẳng định, đến thời điểm hiện tại, đơn vị mới chỉ thông báo kế hoạch tổ chức Hội chợ Mùa Xuân 2026 và đang tổng hợp nhu cầu đăng ký tham gia của các cơ quan, doanh nghiệp đối với các phân khu hội chợ dự kiến do Bộ Công Thương chủ trì thực hiện.

Cục Xúc tiến thương mại cũng cho biết, hiện chưa có chủ trương thu bất kỳ khoản chi phí nào liên quan đến hội chợ, ngoại trừ khoản đặt cọc 3.000.000 đồng/gian hàng, được chuyển vào tài khoản của Trung tâm Hỗ trợ xúc tiến thương mại và đầu tư trực thuộc Cục Xúc tiến thương mại.

Để tránh rủi ro bị lợi dụng, lừa đảo, các cơ quan, doanh nghiệp có nhu cầu tham gia các phân khu hội chợ do Bộ Công Thương chủ trì được khuyến nghị liên hệ và đăng ký trực tiếp với Cục Xúc tiến thương mại, hoặc thông qua các cơ quan chức năng Trung ương, địa phương và hiệp hội ngành hàng liên quan.

Cục Xúc tiến thương mại đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp nâng cao cảnh giác và phổ biến rộng rãi thông tin cảnh báo này tới các đơn vị hội viên, doanh nghiệp trên địa bàn.

