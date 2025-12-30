Cảnh báo thông tin giả mạo về Hội chợ quốc gia lần thứ hai – Mùa Xuân 2026
GĐXH - Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) vừa phát đi cảnh báo về việc xuất hiện nhiều thông tin không xác thực, mạo danh Ban tổ chức Hội chợ quốc gia lần thứ hai – Mùa Xuân 2026 nhằm kêu gọi doanh nghiệp đăng ký tham gia, tiềm ẩn nguy cơ trục lợi và lừa đảo.
Thời gian gần đây, Cục Xúc tiến thương mại nhận được phản ánh về việc trên một số hội, nhóm mạng xã hội và các kênh thông tin xuất hiện cá nhân, tổ chức đăng tải thông tin không chính thống liên quan đến Hội chợ quốc gia lần thứ hai – Mùa Xuân 2026 (Hội chợ Mùa Xuân 2026), dự kiến diễn ra từ ngày 4 đến 8/2/2026 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC).
Đáng chú ý, một số đối tượng đã mạo danh Ban tổ chức hội chợ hoặc tự xưng là đại lý, đơn vị, cá nhân được ủy quyền làm việc với Ban tổ chức để kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp đăng ký tham gia thông qua các đường link không chính thức, nhằm mục đích trục lợi.
Trước tình trạng trên, Cục Xúc tiến thương mại khẳng định, đến thời điểm hiện tại, đơn vị mới chỉ thông báo kế hoạch tổ chức Hội chợ Mùa Xuân 2026 và đang tổng hợp nhu cầu đăng ký tham gia của các cơ quan, doanh nghiệp đối với các phân khu hội chợ dự kiến do Bộ Công Thương chủ trì thực hiện.
Cục Xúc tiến thương mại cũng cho biết, hiện chưa có chủ trương thu bất kỳ khoản chi phí nào liên quan đến hội chợ, ngoại trừ khoản đặt cọc 3.000.000 đồng/gian hàng, được chuyển vào tài khoản của Trung tâm Hỗ trợ xúc tiến thương mại và đầu tư trực thuộc Cục Xúc tiến thương mại.
Để tránh rủi ro bị lợi dụng, lừa đảo, các cơ quan, doanh nghiệp có nhu cầu tham gia các phân khu hội chợ do Bộ Công Thương chủ trì được khuyến nghị liên hệ và đăng ký trực tiếp với Cục Xúc tiến thương mại, hoặc thông qua các cơ quan chức năng Trung ương, địa phương và hiệp hội ngành hàng liên quan.
Cục Xúc tiến thương mại đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp nâng cao cảnh giác và phổ biến rộng rãi thông tin cảnh báo này tới các đơn vị hội viên, doanh nghiệp trên địa bàn.
Bộ Công thương thông tin vụ gần 500 container chè Việt Nam mắc kẹt tại cảng Karachi (Pakistan)Bảo vệ người tiêu dùng - 8 giờ trước
GĐXH - Chiều 31/12, Bộ Công thương thông tin chính thức gần 500 container chè của doanh nghiệp Việt Nam bị ách tắc tại cảng Karachi (Pakistan).
Hà Nội: Hàng loạt chuỗi hoạt động du lịch sôi động chào năm mới 2026Bảo vệ người tiêu dùng - 9 giờ trước
GĐXH - Dịp Tết Dương lịch 2026 và Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Hà Nội sẽ tổ chức hàng loạt sự kiện, hoạt động du lịch – văn hóa đặc sắc trên khắp địa bàn, từ phố cổ, khu di sản đến các làng nghề, lễ hội truyền thống, nhằm đáp ứng nhu cầu vui chơi, trải nghiệm của người dân và du khách.
Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia yêu cầu VNG giải trình hoạt động thu thập, sử dụng thông tin người dùng ZaloBảo vệ người tiêu dùng - 2 ngày trước
GĐXH - Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) vừa gửi giấy mời tới Công ty Cổ phần Tập đoàn VNG, yêu cầu làm việc liên quan đến hoạt động thu thập, sử dụng thông tin người dùng và việc cung cấp dịch vụ trên nền tảng Zalo. Buổi làm việc dự kiến được tổ chức vào ngày 31/12/2025.
Hà Nội: Bếp ăn của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Xuất nhập khẩu Nhật Anh tại nhiều trường học vi phạm nghiêm trọng an toàn thực phẩmBảo vệ người tiêu dùng - 2 ngày trước
GĐXH - Ngày 29/12, Sở Y tế TP. Hà Nội thông tin, đơn vị vừa phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03), Công an TP. Hà Nội đồng loạt kiểm tra bếp ăn của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Xuất nhập khẩu Nhật Anh tại nhiều trường học và phát hiện hàng loạt vi phạm nghiêm trọng liên quan đến an toàn thực phẩm.
Lãi suất liên ngân hàng tăng, 'kéo' theo áp lực thanh khoản cuối năm, NHNN tiếp tục 'bơm' ròngBảo vệ người tiêu dùng - 3 ngày trước
GĐXH - Nhìn lại diễn biến thị trường lãi suất trong tuần từ ngày 22–26/12 cho thấy lãi suất liên ngân hàng đã tăng trở lại. Diễn biến này phản ánh áp lực thanh khoản ngắn hạn gia tăng trong giai đoạn cao điểm nhu cầu vốn cuối năm.
Chợ quê Tân Mỹ (Tuyên Quang) rộn ràng, hút khách nhờ đặc sản địa phương giá rẻ, chỉ từ 5.000 đồngBảo vệ người tiêu dùng - 3 ngày trước
GĐXH - Hai ngày cuối tuần (27-28/12), Ngày hội chợ quê xã Tân Mỹ năm 2025 diễn ra trong không khí nhộn nhịp, rộn ràng tại thôn Thôm Bưa, xã Tân Mỹ, tỉnh Tuyên Quang. Là phiên hội chợ quê đầu tiên được tổ chức tại địa phương nên đã thu hút đông đảo người dân trong xã và các khu vực lân cận đến tham quan, mua sắm, trải nghiệm không gian văn hóa truyền thống đậm đà bản sắc làng quê.
Hà Nội ra lộ trình 2 năm giải tỏa dứt điểm 'chợ cóc', chợ tạm theo nguyên tắc '6 rõ'Bảo vệ người tiêu dùng - 4 ngày trước
GĐXH - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền vừa ký ban hành Kế hoạch số 373/KH-UBND ngày 26/12/2025 về việc triển khai các giải pháp xử lý "chợ cóc", điểm kinh doanh tự phát trên địa bàn Thành phố.
Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt phát thông báo khẩn tới khách hàng liên quan đến việc mua bán vàngBảo vệ người tiêu dùng - 6 ngày trước
GĐXH - Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải vừa phải ra văn bản cảnh báo cấp bách trước những diễn biến bất thường ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi người tiêu dùng.
Cơ sở thẩm mỹ Pusan hiện ra sao sau sự cố nâng mũi cải vận cho khách bằng filler, dẫn đến mù mắt?Bảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước
GĐXH - Sau sự cố tiêm filler nâng mũi khiến một khách hàng bị mù mắt, cơ sở thẩm mỹ Pusan tại phường Tương Mai (quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã tháo dỡ toàn bộ biển hiệu, hoạt động cầm chừng rồi đóng cửa. Ghi nhận của phóng viên cho thấy hiện không còn dấu hiệu kinh doanh dịch vụ thẩm mỹ tại địa chỉ này.
Thị trường bán lẻ Hà Nội sôi động dịp Giáng sinh, siêu thị đồng loạt tung ưu đãi kích cầuBảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước
GĐXH - Những ngày cận Giáng sinh, thị trường bán lẻ trên địa bàn Hà Nội trở nên sôi động khi hàng loạt hệ thống siêu thị lớn đồng loạt triển khai các chương trình khuyến mại, giảm giá sâu nhằm kích cầu tiêu dùng cuối năm. Không khí mua sắm tại nhiều siêu thị ghi nhận nhộn nhịp hơn so với những tuần trước, đặc biệt ở nhóm hàng thực phẩm, đồ gia dụng và các sản phẩm phục vụ mùa lễ hội.
Chợ quê Tân Mỹ (Tuyên Quang) rộn ràng, hút khách nhờ đặc sản địa phương giá rẻ, chỉ từ 5.000 đồngBảo vệ người tiêu dùng
GĐXH - Hai ngày cuối tuần (27-28/12), Ngày hội chợ quê xã Tân Mỹ năm 2025 diễn ra trong không khí nhộn nhịp, rộn ràng tại thôn Thôm Bưa, xã Tân Mỹ, tỉnh Tuyên Quang. Là phiên hội chợ quê đầu tiên được tổ chức tại địa phương nên đã thu hút đông đảo người dân trong xã và các khu vực lân cận đến tham quan, mua sắm, trải nghiệm không gian văn hóa truyền thống đậm đà bản sắc làng quê.