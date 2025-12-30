Hà Nội: Giá đất ở tại các xã Gia Lâm, Bát Tràng, Thuận An, Phù Đổng đang biến động như thế nào?
GĐXH - Sau khi sáp nhập địa giới từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND TP Hà Nội, thị trường đất ở tại 4 xã mới: Gia Lâm, Bát Tràng, Thuận An, Phù Đổng được hình thành từ huyện Gia Lâm cũ tiếp tục ấm nóng.
Thị trường đất nền "nổi sóng" tại 4 xã mới thuộc huyện Gia Lâm cũ
Sau thời điểm sáp nhập, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, các thông tin rao bán đất tại khu vực 4 xã mới tại huyện Gia Lâm cũ được đăng tải khá rầm rộ. Khảo sát tại thời điểm tháng 12/2025, khu vực xã Gia Lâm là nơi có lượng thông tin đất ở được rao bán sôi nổi nhất.
Cụ thể, lô đất rộng 68,5 m2, mặt tiền 4,5m, nằm trên mặt đường Lý Thánh Tông, xã Gia Lâm (tức Thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm cũ) hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 21 tỷ đồng, tương đương 306,57 triệu đồng/m2.
Dù có lượng thông tin rao bán đất ở ít hơn, tuy nhiên giá đất ở tại xã Bát Tràng, Thuận An và Phù Đổng cũng không hề rẻ. Đơn cử có thể kể đến một lô đất ở rộng 40m2, nằm trên mặt ngõ rộng 2,5m tại xã Thuận An (tức xã Dương Quang, huyện Gia Lâm cũ) hiện đang được rao bán với giá 2,7 tỷ đồng, tương đương 67,5 triệu đồng/m2.
Tại đường Đông Dư, xã Bát Tràng mảnh đất rộng 63m2 hiện đang được rao bán với giá 6,5 tỷ đồng, tương đương 103,18 triệu đồng/m2.
Mảnh đất rộng 97m2 tại đường Thiên Đức, xã Phù Đổng (tức Thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm) hiện đang được rao bán với giá 11,3 tỷ đồng, tương đương 116,5 triệu đồng/m2.
Có thể thấy, hiện nay giá bán đất ở tại 5 xã mới được thành lập từ huyện Gia Lâm cũ đang ở ngưỡng khá cao, dao động phổ biến từ 50 đến hơn 300 triệu đồng/m2.
Hiện nay, khu vực 4 xã mới thuộc huyện Gia Lâm (cũ), Hà Nội là một trong những khu vực có tốc độ phát triển cơ sở hạ tầng mạnh, quy hoạch đồng bộ và tiện ích dân sinh, thương mại được dự báo sẽ tiếp tục nâng cấp mạnh mẽ trong thời gian tới. Giá nhà đất tại khu vực này cũng đã tăng mạnh trong những năm vừa qua, thu hút lượng quan tâm lớn của những người có nhu cầu mua ở thực và cả nhà đầu tư.
4 xã mới của huyện Gia Lâm sau sáp nhập
1. Xã Gia Lâm
Hiện nay, xã Gia Lâm được hình thành từ việc sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Dương Xá, xã Kiêu Kỵ thuộc huyện Gia Lâm, một phần diện tích tự nhiên, toàn bộ quy mô dân số của thị trấn Trâu Quỳ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Thạch Bàn và các xã Phú Sơn, Cổ Bi, Đa Tốn thuộc huyện Gia Lâm, một phần diện tích tự nhiên của xã Bát Tràng thuộc huyện Gia Lâm cũ.
2. Xã Thuận An
Xã Thuận An sau sáp nhập được hình thành từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Dương Quang, xã Lệ Chi thuộc huyện Gia Lâm cũ, một phần diện tích tự nhiên, toàn bộ quy mô dân số của xã Đặng Xá và phần còn lại của xã Phú Sơn thuộc huyện Gia Lâm.
3. Xã Bát Tràng
Hiện nay, xã Bát Tràng được hình thành từ việc sắp xếp phần còn lại của phường Thạch Bàn quận Long Biên cũ, phần còn lại của thị trấn Trâu Quỳ và xã Đa Tốn thuộc huyện Gia Lâm cũ và phần còn lại của xã Bát Tràng thuộc huyện Gia Lâm cũ.
4. Xã Phù Đổng
Xã Phù Đổng hiện nay được sắp xếp từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thị trấn Yên Viên, các xã Ninh Hiệp, Phù Đổng, Thiên Đức, Yên Thường, Yên Viên thuộc huyện Gia Lâm cũ, phần còn lại của xã Cổ Bi và phần còn lại của xã Đặng Xá thuộc xã Gia Lâm cũ.
Ngày cuối cùng năm 2025, một người thành tỷ phú nhờ trúng độc đắc VietlottSản phẩm - Dịch vụ - 4 giờ trước
GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra người chơi may mắn trúng giải độc đắc của xổ số Mega 6/45 với giá trị giải thưởng lên tới hơn 17 tỷ đồng.
Một loại cam Việt vào mùa giá rẻ chỉ hơn chục nghìn đồng/kg, tiểu thương nhập hàng tạ mỗi ngày phục vụ khách quýSản phẩm - Dịch vụ - 4 giờ trước
GĐXH - Loại cam này được trồng nhiều tại Việt Nam và được người tiêu dùng ưa chuộng vì vừa ngon, bổ lại có mức giá phải chăng.
Tân Phú là lựa chọn đáng tin cậy cung cấp nắp hố ga chất lượngSản phẩm - Dịch vụ - 5 giờ trước
Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành sản xuất nắp hố ga, Công ty Tân Phú đã khẳng định vị thế là nhà cung cấp đáng tin cậy và là lựa chọn hàng đầu cho hàng trăm công trình giao thông trọng điểm trên cả nước.
Rio Tattoo Studio và hành trình định hình một không gian xăm hình nghiêm túcSản phẩm - Dịch vụ - 7 giờ trước
Trong bối cảnh nghệ thuật xăm hình tại Việt Nam ngày càng phát triển và trở nên phổ biến, câu chuyện không còn dừng lại ở việc xăm đẹp.
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 31/12/2025Sản phẩm - Dịch vụ - 8 giờ trước
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Tư ngày 31/12/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Kỳ Anh phân phối thiết bị điện Schneider chính hãng với chiết khấu tốt trên thị trườngSản phẩm - Dịch vụ - 8 giờ trước
Thiết Bị Điện Kỳ Anh là đơn vị cung cấp thiết bị điện Schneider Electric chính hãng với mức chiết khấu cạnh tranh, phù hợp cho công trình dân dụng và dự án lớn. Đơn vị cam kết chất lượng, bảo chứng nguồn gốc và hỗ trợ kỹ thuật đầy đủ.
Giải bài toán chi phí vận tải 2026: Dongfeng X9 trở thành đáp án từ thực tiễnSản phẩm - Dịch vụ - 8 giờ trước
Trong bối cảnh ngành vận tải đang đứng trước những biến động khó lường về chi phí và áp lực xanh hóa, Workshop về giải pháp vận tải tối ưu và sự kiện ra mắt Dongfeng X9 vào ngày 20/12 vừa qua đã mở ra một hướng đi mới.
Giá bạc hôm nay (31/12): Vì sao bạc lao dốc nhiều phiên, mất gần 10 triệu đồng/kg chỉ trong 3 ngày?Giá cả thị trường - 8 giờ trước
GĐXH - Trong những ngày cuối cùng của năm 2025, thị trường bạc chứng kiến cú điều chỉnh mạnh khi giá bạc quốc tế giảm sâu, kéo theo giá trong nước "rơi tự do", mất khoảng 10 triệu đồng/kg chỉ trong vòng 3 phiên giao dịch.
Ngày cuối cùng của năm 2025, giá xăng dầu đồng loạt giảmGiá cả thị trường - 8 giờ trước
GĐXH - Chiều 31/12, Bộ Công Thương công bố giá bán lẻ xăng dầu mới trên thị trường, áp dụng từ 15h cùng ngày. Kỳ điều hành này, giá các mặt hàng xăng dầu đều giảm nhẹ.
Bộ Công thương thông tin vụ gần 500 container chè Việt Nam mắc kẹt tại cảng Karachi (Pakistan)Bảo vệ người tiêu dùng - 9 giờ trước
GĐXH - Chiều 31/12, Bộ Công thương thông tin chính thức gần 500 container chè của doanh nghiệp Việt Nam bị ách tắc tại cảng Karachi (Pakistan).
Giá bạc hôm nay (31/12): Vì sao bạc lao dốc nhiều phiên, mất gần 10 triệu đồng/kg chỉ trong 3 ngày?Giá cả thị trường
GĐXH - Trong những ngày cuối cùng của năm 2025, thị trường bạc chứng kiến cú điều chỉnh mạnh khi giá bạc quốc tế giảm sâu, kéo theo giá trong nước "rơi tự do", mất khoảng 10 triệu đồng/kg chỉ trong vòng 3 phiên giao dịch.