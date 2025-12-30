Hà Nội: Giá đất ở tại các xã Gia Lâm, Bát Tràng, Thuận An, Phù Đổng đang biến động như thế nào?

Thị trường đất nền "nổi sóng" tại 4 xã mới thuộc huyện Gia Lâm cũ

Sau thời điểm sáp nhập, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, các thông tin rao bán đất tại khu vực 4 xã mới tại huyện Gia Lâm cũ được đăng tải khá rầm rộ. Khảo sát tại thời điểm tháng 12/2025, khu vực xã Gia Lâm là nơi có lượng thông tin đất ở được rao bán sôi nổi nhất.

Cụ thể, lô đất rộng 68,5 m2, mặt tiền 4,5m, nằm trên mặt đường Lý Thánh Tông, xã Gia Lâm (tức Thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm cũ) hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 21 tỷ đồng, tương đương 306,57 triệu đồng/m2.

Dù có lượng thông tin rao bán đất ở ít hơn, tuy nhiên giá đất ở tại xã Bát Tràng, Thuận An và Phù Đổng cũng không hề rẻ. Đơn cử có thể kể đến một lô đất ở rộng 40m2, nằm trên mặt ngõ rộng 2,5m tại xã Thuận An (tức xã Dương Quang, huyện Gia Lâm cũ) hiện đang được rao bán với giá 2,7 tỷ đồng, tương đương 67,5 triệu đồng/m2.

Tại đường Đông Dư, xã Bát Tràng mảnh đất rộng 63m2 hiện đang được rao bán với giá 6,5 tỷ đồng, tương đương 103,18 triệu đồng/m2.

Mảnh đất rộng 97m2 tại đường Thiên Đức, xã Phù Đổng (tức Thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm) hiện đang được rao bán với giá 11,3 tỷ đồng, tương đương 116,5 triệu đồng/m2.

Có thể thấy, hiện nay giá bán đất ở tại 5 xã mới được thành lập từ huyện Gia Lâm cũ đang ở ngưỡng khá cao, dao động phổ biến từ 50 đến hơn 300 triệu đồng/m2.

Hiện nay, khu vực 4 xã mới thuộc huyện Gia Lâm (cũ), Hà Nội là một trong những khu vực có tốc độ phát triển cơ sở hạ tầng mạnh, quy hoạch đồng bộ và tiện ích dân sinh, thương mại được dự báo sẽ tiếp tục nâng cấp mạnh mẽ trong thời gian tới. Giá nhà đất tại khu vực này cũng đã tăng mạnh trong những năm vừa qua, thu hút lượng quan tâm lớn của những người có nhu cầu mua ở thực và cả nhà đầu tư.

4 xã mới của huyện Gia Lâm sau sáp nhập

1. Xã Gia Lâm

Hiện nay, xã Gia Lâm được hình thành từ việc sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Dương Xá, xã Kiêu Kỵ thuộc huyện Gia Lâm, một phần diện tích tự nhiên, toàn bộ quy mô dân số của thị trấn Trâu Quỳ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Thạch Bàn và các xã Phú Sơn, Cổ Bi, Đa Tốn thuộc huyện Gia Lâm, một phần diện tích tự nhiên của xã Bát Tràng thuộc huyện Gia Lâm cũ.

2. Xã Thuận An

Xã Thuận An sau sáp nhập được hình thành từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Dương Quang, xã Lệ Chi thuộc huyện Gia Lâm cũ, một phần diện tích tự nhiên, toàn bộ quy mô dân số của xã Đặng Xá và phần còn lại của xã Phú Sơn thuộc huyện Gia Lâm.

3. Xã Bát Tràng

Hiện nay, xã Bát Tràng được hình thành từ việc sắp xếp phần còn lại của phường Thạch Bàn quận Long Biên cũ, phần còn lại của thị trấn Trâu Quỳ và xã Đa Tốn thuộc huyện Gia Lâm cũ và phần còn lại của xã Bát Tràng thuộc huyện Gia Lâm cũ.

4. Xã Phù Đổng

Xã Phù Đổng hiện nay được sắp xếp từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thị trấn Yên Viên, các xã Ninh Hiệp, Phù Đổng, Thiên Đức, Yên Thường, Yên Viên thuộc huyện Gia Lâm cũ, phần còn lại của xã Cổ Bi và phần còn lại của xã Đặng Xá thuộc xã Gia Lâm cũ.

Cách tính tiền sử dụng đất năm 2026 khi chuyển đất nông nghiệp sang đất ở: Người dân được giảm tới 70% nghĩa vụ tài chính GĐXH - Từ ngày 1/1/2026, việc chuyển đất nông nghiệp sang đất thổ cư (đất ở) sẽ được áp dụng cơ chế tính tiền sử dụng đất mới theo Nghị quyết 254/2025/QH15 của Quốc hội nhằm tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thi hành Luật Đất đai 2024. Quy định này được đánh giá là bước “giảm sốc” về tài chính cho người dân, đặc biệt trong quá trình làm sổ đỏ đối với đất vườn, ao, đất nông nghiệp xen kẽ khu dân cư.