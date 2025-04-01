Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) tuần này (từ 30/12/2025 – 4/1/2026): Những khu dân cư nào sẽ nằm trong diện mất điện liên tục?

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Lịch cúp điện Hậu Giang cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Hậu Giang cũ (lịch cắt điện Hậu Giang) từ ngày 30/12/2025 – 4/1/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Hậu Giang cũ từ ngày 30/12/2025 – 4/1/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Hậu Giang cũ trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Hậu Giang cũ từ ngày 30/12/2025 – 4/1/2026

Lịch cúp điện Vị Thanh





KHU VỰC: - Phường Vị Tân TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:12:00 ngày 30/12/2025 đến 08:45:00 ngày 30/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Xã Hỏa Lựu TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 09:03:00 ngày 30/12/2025 đến 09:30:00 ngày 30/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tân Hòa





KHU VỰC: Ấp Trường Thắng, xã Trường Long Tây, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/12/2025 đến 13:00:00 ngày 30/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Thạnh Mỹ, xã Thạnh Hòa, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/12/2025 đến 13:00:00 ngày 30/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp 5, xã Tân Hòa, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/12/2025 đến 13:00:00 ngày 30/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Nhơn Thuận 1B,xã Tân Hòa, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/12/2025 đến 13:00:00 ngày 30/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Ngã Bảy





KHU VỰC: - Xã Hiệp Hưng, TP cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/12/2025 đến 14:30:00 ngày 30/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu Vực 5 - Phường Ngã Bảy Ấp Trường Khánh - Xã Thạnh Hòa

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 30/12/2025 đến 17:30:00 ngày 30/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Phường Ngã Bảy

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 30/12/2025 đến 17:30:00 ngày 30/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Mỹ Phú - Xã Tân Phước Hưng

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 30/12/2025 đến 17:30:00 ngày 30/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Long Mỹ

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 30/12/2025 – 4/1/2026.

Lịch cúp điện Châu Thành





KHU VỰC: ấp Thuận Hưng, xã Châu Thành, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/12/2025 đến 09:00:00 ngày 30/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp Thạnh Thuận, xã Đông Phước, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 30/12/2025 đến 10:00:00 ngày 30/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp Phước Long, xã Đông Phước, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 30/12/2025 đến 11:30:00 ngày 30/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp Phước Long, xã Đông Phước, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 30/12/2025 đến 14:00:00 ngày 30/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Phụng Hiệp





KHU VỰC: Một phần xã Phương Bình

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/12/2025 đến 12:00:00 ngày 30/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Hòa An

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/12/2025 đến 12:00:00 ngày 30/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Hiệp Hưng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 02/01/2026 đến 14:00:00 ngày 02/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Hiệp Hưng; Xã Tân Phước Hưng; Xã Phương Bình; Xã Hòa An

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 30/12/2025 đến 17:30:00 ngày 30/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Vị Thủy

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 30/12/2025 – 4/1/2026.

Lịch cúp điện Vĩnh Viễn





KHU VỰC: Một phần ấp Cái Nhum; Giao Đu; Cái Nhàu, Ngã Bác xã Xà Phiên, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/12/2025 đến 15:00:00 ngày 30/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một ấp Ngã Bác xã Xà Phiên TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/01/2026 đến 13:00:00 ngày 02/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một ấp 07; 09 xã Lương Tâm TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 02/01/2026 đến 15:00:00 ngày 02/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Cái Nhum; Giao Đu; Cái Nhàu, Ngã Bác xã Xà Phiên, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/01/2026 đến 15:00:00 ngày 04/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện.