Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) tuần này (từ 30/12/2025 – 4/1/2026): Những khu dân cư nào sẽ nằm trong diện mất điện liên tục?
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Hậu Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Hậu Giang cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Hậu Giang cũ (lịch cắt điện Hậu Giang) từ ngày 30/12/2025 – 4/1/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Hậu Giang cũ từ ngày 30/12/2025 – 4/1/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Hậu Giang cũ từ ngày 30/12/2025 – 4/1/2026
Lịch cúp điện Vị Thanh
KHU VỰC: - Phường Vị Tân TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:12:00 ngày 30/12/2025 đến 08:45:00 ngày 30/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Xã Hỏa Lựu TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 09:03:00 ngày 30/12/2025 đến 09:30:00 ngày 30/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Hòa
KHU VỰC: Ấp Trường Thắng, xã Trường Long Tây, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/12/2025 đến 13:00:00 ngày 30/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Thạnh Mỹ, xã Thạnh Hòa, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/12/2025 đến 13:00:00 ngày 30/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp 5, xã Tân Hòa, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/12/2025 đến 13:00:00 ngày 30/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Nhơn Thuận 1B,xã Tân Hòa, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/12/2025 đến 13:00:00 ngày 30/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Ngã Bảy
KHU VỰC: - Xã Hiệp Hưng, TP cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/12/2025 đến 14:30:00 ngày 30/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu Vực 5 - Phường Ngã Bảy Ấp Trường Khánh - Xã Thạnh Hòa
THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 30/12/2025 đến 17:30:00 ngày 30/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Phường Ngã Bảy
THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 30/12/2025 đến 17:30:00 ngày 30/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Mỹ Phú - Xã Tân Phước Hưng
THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 30/12/2025 đến 17:30:00 ngày 30/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Long Mỹ
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 30/12/2025 – 4/1/2026.
Lịch cúp điện Châu Thành
KHU VỰC: ấp Thuận Hưng, xã Châu Thành, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/12/2025 đến 09:00:00 ngày 30/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Thạnh Thuận, xã Đông Phước, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 30/12/2025 đến 10:00:00 ngày 30/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Phước Long, xã Đông Phước, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 30/12/2025 đến 11:30:00 ngày 30/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Phước Long, xã Đông Phước, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 30/12/2025 đến 14:00:00 ngày 30/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Phụng Hiệp
KHU VỰC: Một phần xã Phương Bình
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/12/2025 đến 12:00:00 ngày 30/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Hòa An
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/12/2025 đến 12:00:00 ngày 30/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Hiệp Hưng
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 02/01/2026 đến 14:00:00 ngày 02/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Hiệp Hưng; Xã Tân Phước Hưng; Xã Phương Bình; Xã Hòa An
THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 30/12/2025 đến 17:30:00 ngày 30/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Vị Thủy
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 30/12/2025 – 4/1/2026.
Lịch cúp điện Vĩnh Viễn
KHU VỰC: Một phần ấp Cái Nhum; Giao Đu; Cái Nhàu, Ngã Bác xã Xà Phiên, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/12/2025 đến 15:00:00 ngày 30/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một ấp Ngã Bác xã Xà Phiên TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/01/2026 đến 13:00:00 ngày 02/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một ấp 07; 09 xã Lương Tâm TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 02/01/2026 đến 15:00:00 ngày 02/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Cái Nhum; Giao Đu; Cái Nhàu, Ngã Bác xã Xà Phiên, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/01/2026 đến 15:00:00 ngày 04/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện.
