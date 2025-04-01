Lịch cúp điện Tây Ninh tuần này (từ 30/12/2025 – 4/1/2026): Cúp điện cả ngày một số khu dân cư để sửa chữa

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Lịch cúp điện Tây Ninh

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tây Ninh (lịch cắt điện Tây Ninh) từ 30/12/2025 – 4/1/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Tây Ninh từ 30/12/2025 – 4/1/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Tây Ninh tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Tây Ninh từ 30/12/2025 – 4/1/2026

Lịch cúp điện Tân Ninh





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/12/2025 đến 11:30:00 ngày 30/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 30/12/2025 đến 17:00:00 ngày 30/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Gò Dầu





KHU VỰC: Âp Tầm Lanh xã Phước Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/01/2026 đến 17:00:00 ngày 03/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Trảng Bàng

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 30/12/2025 – 4/1/2026

Lịch cúp điện Tân Châu





KHU VỰC: Ấp Thạnh Hiệp xã Tân Châu; xã Tân Phú

THỜI GIAN: Từ 07:24:00 ngày 30/12/2025 đến 07:25:00 ngày 30/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Sự cố do thiết bị thuộc tài sản khách hàng gây ảnh hưởng đến lưới điện phân phối





KHU VỰC: Ấp Hội Thành xã Tân Hội, ấp Tân Lâm xã Tân Hà , ấp Tân Khai xã Tân Lập

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/01/2026 đến 17:00:00 ngày 02/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Hội Tân xã Tân Hội

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/01/2026 đến 11:30:00 ngày 03/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Hội Thắng, Hội Thạnh, Hội An, Hội Phú xã Tân Hội

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/01/2026 đến 11:30:00 ngày 03/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Thái Bình

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 30/12/2025 – 4/1/2026

Lịch cúp điện Dương Minh Châu





KHU VỰC: Ấp Phước Hội, xã Cầu Khời , tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:16:00 ngày 30/12/2025 đến 15:00:00 ngày 30/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Quá tải đường dây/TBA tài sản ngành điện





KHU VỰC: Ấp Phước Hội, xã Cầu Khởi, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:16:00 ngày 30/12/2025 đến 15:00:00 ngày 30/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Tân Biên

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 30/12/2025 – 4/1/2026

Lịch cúp điện Hòa Thành





KHU VỰC: Khách hàng HKD Thu Lan 2

THỜI GIAN: Từ 08:32:00 ngày 30/12/2025 đến 11:30:00 ngày 30/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu phố Trường Đức phường Long Hoa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/01/2026 đến 17:00:00 ngày 03/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Bến Cầu

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 30/12/2025 – 4/1/2026.