Từ 1/1/2026: Chính thức miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với 2 khoản thu nhập quan trọng

Thứ ba, 11:56 30/12/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
Vũ Hồng Thủy
Vũ Hồng Thủy
GĐXH - Kể từ ngày 1/1/2026, chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ có thêm những điểm mới đáng chú ý khi hai khoản thu nhập được chính thức bổ sung vào diện miễn thuế. Quy định này được đánh giá là bước đi quan trọng nhằm giảm chi phí huy động vốn cho Nhà nước, đồng thời tạo thêm động lực cho nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Bổ sung 2 khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp

Theo Luật Quản lý nợ công sửa đổi năm 2025 (Luật số 141/2025/QH15), được Quốc hội thông qua ngày 11/12/2025 và có hiệu lực từ 1/1/2026, Điều 2 của luật đã bổ sung khoản 11a và khoản 11b vào sau khoản 11 Điều 4 của Luật  Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2025 (Luật số 67/2025/QH15).

Cụ thể, hai khoản thu nhập mới được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp gồm:

- Khoản 11a: Thu nhập của nhà đầu tư từ lãi trái phiếu Chính phủ Việt Nam.

- Khoản 11b: Thu nhập của bên cho vay nước ngoài từ lãi và các khoản phí phát sinh từ khoản cho vay đối với Nhà nước hoặc Chính phủ Việt Nam.

Như vậy, từ năm 2026, các khoản thu nhập nêu trên sẽ không còn thuộc diện chịu thuế thu nhập doanh nghiệp, góp phần nâng cao sức hấp dẫn của trái phiếu Chính phủ và các khoản vay quốc tế phục vụ ngân sách nhà nước.

Các khoản thu nhập đang được miễn thuế thu nhập doang nghiệp

Bên cạnh hai nội dung mới nêu trên, căn cứ Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2025 và Nghị định số 320/2025/NĐ-CP ngày 15/12/2025, hiện nay các khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp còn bao gồm:

- Thu nhập từ hoạt động đánh bắt hải sản.

- Thu nhập của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn.

- Thu nhập từ dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ nông nghiệp.

- Thu nhập từ việc thực hiện hợp đồng nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

- Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp có từ 30% lao động bình quân trong năm trở lên là người khuyết tật, người sau cai nghiện ma túy hoặc người nhiễm HIV.

Việc mở rộng danh mục thu nhập được  miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho thấy định hướng nhất quán của Nhà nước trong việc khuyến khích đầu tư, hỗ trợ phát triển bền vững và tăng khả năng huy động nguồn lực tài chính cho ngân sách. Đặc biệt, chính sách mới đối với trái phiếu Chính phủ và các khoản vay nước ngoài được kỳ vọng sẽ giúp giảm chi phí vay vốn, tăng niềm tin của nhà đầu tư trong bối cảnh nền kinh tế đang đẩy mạnh phục hồi và tăng trưởng.

21 khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân 2026, có thể nhiều người chưa biết21 khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân 2026, có thể nhiều người chưa biết

GĐXH - Thuế thu nhập cá nhân là một loại thuế trực thu dựa trên thu nhập chịu thuế của người nộp thuế nộp vào ngân sách nhà nước sau khi đã được giảm trừ. Tuy nhiên, theo quy định nhiều khoản thu nhập sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân.

Từ 1/1/2026: Tăng mạnh mức giảm trừ gia cảnh, nhiều người lao động chưa phải nộp thuế TNCNTừ 1/1/2026: Tăng mạnh mức giảm trừ gia cảnh, nhiều người lao động chưa phải nộp thuế TNCN

GĐXH - Từ ngày 1/1/2026, hàng loạt chính sách mới về thuế chính thức có hiệu lực, trong đó việc điều chỉnh tăng mức giảm trừ gia cảnh được đông đảo người lao động đặc biệt quan tâm. Với mức giảm trừ mới, nhiều cá nhân có thu nhập trung bình sẽ chưa phát sinh nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN).

