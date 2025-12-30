Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 30/12/2025. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott có kết quả như thế nào?

Theo đó, kết quả xổ số thứ Ba ngày 30/12/2025 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết: Quảng Ninh - XSQN, Bạc Liêu - XSBL, Bến Tre - XSBTR, Vũng Tàu - XSVT, Đắk Lắk - XSDLK, Quảng Nam - XSQNA.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam



Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Ba ngày 30/12/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Nam ngày 30/12/2025.

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung

Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Ba ngày 30/12/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Trung ngày 30/12/2025.

KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc



Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Ba ngày 30/12/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 30/12/2025.



XS Vietlott - Xổ số Vietlott



Xổ số Vietlott hôm nay thứ Ba ngày 30/12/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số Power 6/55 THỨ BA NGÀY 30/12/2025

38 Giá trị Jackpot 1: 144,058,214,100 đồng Giá trị Jackpot 2: 5,976,304,750 đồng Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng) Jackpot 1 O O O O O O 0 144,058,214,100 Jackpot 2 O O O O O | O 0 5,976,304,750 Giải Nhất O O O O O 22 40.000.000 Giải Nhì O O O O 1,348 500.000 Giải Ba O O O 31,333 50.000

