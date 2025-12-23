Những loại cây phong thủy có vai trò "thần giữ của", xua đuổi tà khí
GĐXH - Không chỉ mang lại vẻ đẹp cho cảnh quan kiến trúc, cây trồng trước nhà nếu chọn đúng loại thì còn có vai trò như “thần giữ cổng” xua tan tà khí, giúp gia chủ tránh được vận xui.
Cây vạn lộc
Đúng như tên gọi của nó, cây vạn lộc đem tới nhiều yếu tố phong thuỷ tuyệt vời cho chủ nhân của nó. Cây có ý nghĩa về phú quý, phúc lộc, tiền tài và đặc biệt giúp người chủ của nó gặp nhiều may mắn trong công việc và cuộc sống.
Cây vạn lộc rất dễ trồng và chăm sóc, lại có ý nghĩa đặc biệt. Theo phong thuỷ, cây vạn lộc đem tới sức khoẻ dồi dào, bí quyết giúp các gia đình ăn nên làm ra, nền kinh tế ổn định. Cây thu hút vượng khí, tài lộc, may mắn, đồng thời trừ tà khí - những điều đen đủi vây quanh chủ nhân của nó.
Cây ngọc ngân
Lá cây ngọc ngân mềm, hình bầu dục, màu xanh đốm trắng khá nổi bật, vì tính tương phản giữa màu xanh thẫm của viền lá và màu trắng phần giữa lá, nó khiến người nhìn bị thu hút và thích thú ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Vẻ đẹp thanh tao, quý phái của cây như một tấm bình phong tuy mỏng manh nhưng vô cùng chắc chắn giúp bảo vệ bạn khỏi những là khí xung quanh. Đặc biệt cây ngọc ngân còn có tên gọi khác là cây Valentine. Đúng như tên gọi, cây ngọc ngân tượng trưng cho một tình yêu dịu dàng, trong sáng, một tình yêu đẹp có khởi đầu và kết thúc hạnh phúc.
Ngọc ngân không chỉ được chọn làm cây cảnh để trang trí nội thất, văn phòng, công ty… chúng còn có khả năng thanh lọc không khí, hút bụi, loại bỏ độc tố ảnh hưởng đến sức khỏe con người, đồng thời có khả năng cải thiện môi trường sống trở nên trong sạch nhanh nhất.
Nếu bạn muốn đem không gian thiên nhiên yên bình và lãng mạn vào ngôi nhà thân yêu của mình mà không tốn nhiều công sức và thời gian để chăm sóc thì cây ngọc ngân là lựa chọn hoàn hảo.
Đặc biệt, khi trồng thủy sinh, bạn sẽ được "chiêm ngưỡng" bộ rễ trắng muốt và mập mạp của ngọc ngân. Một bình thủy sinh ngọc ngân, có thêm vài chú cá hoặc những viên đá sắc màu sẽ làm nổi bật không gian của bạn, vừa có tính thẩm mỹ cao lại vừa giúp giảm căng thẳng sau mỗi giờ học tập và làm việc.
Cây kim ngân
Đúng như tên gọi của mình, cây kim ngân được xem là cây đem lại may mắn, tiền tài về cho người trồng. Cây kim ngân thể hiện sự giàu có, nó không chỉ mang lại may mắn, tiền tài cho bạn, mà cả cho gia đình.
Kim ngân hợp với tất cả các tuổi trong 12 con giáp, nhưng phù hợp nhất có lẽ chỉ có ba tuổi là Tý, Thân và Tuất. Với tuổi Tý, Kim ngân mang lại vận may, nắm lấy cơ hội. Với tuổi Thân, Kim ngân giữ gìn tài sản, giúp tài vận vững vàng. Với tuổi Tuất, kim ngân giúp cân bằng các nguồn năng lượng chi phối tài chính của tuổi này.
Cây vạn niên thanh
Cây vạn niên thanh sống lâu năm mà vẫn xanh tốt, vào mùa Đông lá không héo úa nên được coi là loài cây cát tường. Theo phong thủy, cây vạn niên thanh có tác dụng tạo sự yên bình cho không khí xung quanh ngôi nhà.
Vì vậy, cây cũng khiến chủ nhân có cảm giác yên tâm, thoải mái khi bước vào cổng. Người ta thường trồng vạn niên thanh trong nhà ngày tết mang đến sự sung túc, trong hôn nhân cầu chúc hòa hợp như ý, trong lễ mừng thọ chúc được sống lâu.
Cây lưỡi hổ
Cây lưỡi hổ còn gọi là lưỡi cọp, có khả năng hấp thụ các khí độc lơ lửng trong không khí như nitrogen oxide, formaldehyde. Đặt cây này phòng của bạn, không gian luôn thoáng mát, giảm căng thẳng.
Không những thế loài cây này còn có thể làm giảm tia bức xạ từ máy tính, lọc chất thải khi trồng dưới nước, giảm bớt hiệu ứng nhà kính. Bên cạnh những tác dụng đáng kinh ngạc của lưỡi hổ, thì ý nghĩa phong thủy của cây cũng là một vấn đề mà nhiều người quan tâm.
Điều đầu tiên chúng ta có thể nhận thấy đó là cây lưỡi hổ giúp sinh khí của chúng ta tốt hơn, tránh được những luồng khí xấu. Theo phong thủy, cây lưỡi hổ tượng trưng cho sức mạnh của chúa sơn lâm, vì vậy nó có khả năng xua đuổi tà khí, là biểu tượng của sức mạnh.
Hơn nữa lá cây mọc thẳng, cứng cáp thể hiện sự quyết đoán, mạnh mẽ, dũng cảm và ý chí không ngừng vươn lên trong cả công việc và cuộc sống.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
