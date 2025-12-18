Những loại cây chịu bóng tối cực tốt mà bạn nên chọn để mang thiên nhiên vào từng góc nhỏ trong nhà
GĐXH - Dưới đây là danh sách chi tiết những loại cây chịu bóng tối cực tốt mà bạn có thể lựa chọn để mang thiên nhiên vào từng góc nhỏ trong nhà, từ phòng khách, phòng ngủ đến bàn làm việc hay thậm chí là nhà vệ sinh.
Cây bàng Singapore
Những năm gần đây, bàng Singapore trở thành loại cây nội thất rất được yêu thích nhờ hình dáng độc đáo và vẻ đẹp hiện đại. Cây có những chiếc lá to bản, màu xanh đậm với đường gân nổi rõ.
Mặc dù cây ưa sáng, nhưng vẫn có thể thích nghi và phát triển ở những nơi có ánh sáng gián tiếp. Trong phong thủy, cây bàng Singapore tượng trưng cho sự cần cù, chịu khó vươn lên.
Cây đuôi công
Cây đuôi công là một "tác phẩm nghệ thuật" của tự nhiên với những chiếc lá có hoa văn cực kỳ độc đáo và sắc nét, trông như đuôi của một con công.
Cây có nhiều loại với các họa tiết và màu sắc khác nhau, nhưng đều có chung đặc điểm là ưa bóng râm và độ ẩm cao. Bởi nếu để dưới ánh nắng trực tiếp sẽ làm cháy lá của chúng.
Theo phong thủy, cây đuôi công còn có khả năng đặc biệt như một hiện tượng là "cầu nguyện" - lá cây sẽ cụp lên vào ban đêm và xòe ra vào ban ngày. Cây tượng trưng cho sự thịnh vượng và viên mãn.
Cây trường sinh
Đúng như tên gọi, cây trường sinh có sức sống rất bền bỉ và cực kỳ dễ chăm sóc. Cây có lá dày, mọng nước, màu xanh đậm và bóng, giúp nó trữ nước tốt và không cần tưới thường xuyên.
Cây trường sinh phát triển tốt trong điều kiện ánh sáng yếu, rất thích hợp để đặt trên bàn làm việc hoặc kệ sách. Trong phong thủy, cây trường sinh mang ý nghĩa sức khỏe, sự trường tồn và may mắn cho gia chủ.
Cây bạch mã hoàng tử
Cây bạch mã hoàng tử toát lên vẻ đẹp lịch lãm, quý phái với thân cây màu trắng, gân lá và tán lá màu xanh mướt. Cây phát triển tốt trong bóng râm, rất phù hợp với môi trường văn phòng hoặc phòng khách.
Trong phong thủy, cây tượng trưng cho sự may mắn, thăng tiến trong sự nghiệp và công việc hanh thông, thuận lợi.
Cây nha đam
Nha đam (lô hội) là một loại cây mọng nước quen thuộc, không chỉ dễ trồng mà còn có nhiều công dụng.
Cây có thể phát triển tốt trong nhà với điều kiện ánh sáng gián tiếp. Nha đam giúp lọc các khí độc như formaldehyde và benzen. Phần gel bên trong lá có thể được sử dụng để làm đẹp da, chữa lành vết bỏng nhẹ, vô cùng tiện lợi.
Cây phát tài
Cây phát tài, hay còn gọi là thiết mộc lan, là một trong những loại cây phong thủy phổ biến nhất. Cây có thể được trồng trong đất hoặc trong nước, thân mọc thẳng và có những chùm lá xanh mướt.
Đúng như tên gọi, cây được tin là sẽ thu hút năng lượng tích cực, mang lại tài lộc và may mắn, đặc biệt là khi cây ra hoa.
Cây cau tiểu trâm
Với dáng vẻ nhỏ nhắn, thanh lịch, cây cau tiểu trâm trông như một cây dừa thu nhỏ. Cây có tán lá xanh mướt, mọc sum suê, mang lại cảm giác tươi mát và tràn đầy năng lượng.
Cau tiểu trâm có khả năng chịu bóng tốt và có thể lọc được các chất độc như benzen và tricloroetylen. Phong thủy cho biết, cây tiểu trâm được cho là có khả năng xua đi những điều không may, mang lại may mắn cho gia chủ.
Cây dương xỉ
Cây dương xỉ mang đến một vẻ đẹp hoang dã, mềm mại cho không gian sống với những tán lá nhỏ, mọc đối xứng và rũ xuống tự nhiên.
Đây là loại cây ưa ẩm và rất thích hợp để trang trí trong nhà tắm hoặc những nơi có độ ẩm cao. Cây dương xỉ có khả năng làm sạch không khí tuyệt vời, giúp loại bỏ các kim loại nặng độc hại như asen và thủy ngân.
Cây kim ngân
Cây kim ngân thường được biết đến với phần thân xoắn lại với nhau một cách độc đáo và những tán lá xanh xòe ra như bàn tay 5 ngón. Đây là loại cây phong thủy rất được ưa chuộng, được cho là mang lại tiền tài, sự giàu có và may mắn.
Kim ngân rất dễ chăm sóc, có thể sống tốt trong môi trường thiếu sáng và không yêu cầu tưới nước nhiều, phù hợp để đặt trên bàn làm việc hoặc phòng khách.
Thông tin trong bài mang tính tham khảo.
