Cây trầu không trồng ở vị trí này tại nhà đem lại tài lộc, may mắn, bình an và hạnh phúc

Thứ tư, 10:36 17/12/2025 |
Huyền Trang (T/h)
Huyền Trang (T/h)
GĐXH - Việc sắp xếp cây trầu không tại nhà theo quan niệm phong thủy là quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến vận may và sự bình yên của gia chủ. Dưới đây là vị trí đặt phong thủy cây trầu không lý tưởng.

Ý nghĩa của cây trầu không?

Trong phong thuỷ

Phong thủy cho rằng, cây trầu không mang lại may mắn cho sự nghiệp và học hành, cũng như sự ấm áp và bình yên cho ngôi nhà. Nó giúp gia chủ tìm được đường tài lộc hanh thông vào nhà và ngăn chặn những điềm xấu.

Miếng trầu đã là một phần không thể thiếu trong văn hóa Việt Nam từ xưa đến nay. Trong câu nói "Miếng trầu là đầu câu chuyện" muốn nói đến vai trò của miếng trầu trong các dịp lễ đám cưới, lễ hội…. Nó tượng trưng cho một khởi đầu suôn sẻ, nhiều niềm vui.

Vị trí phong thủy trồng cây trầu không trong nhà đem lại may mắn và bình an - Ảnh 1.

Phong thủy cho rằng, cây trầu không mang lại may mắn cho sự nghiệp và học hành, cũng như sự ấm áp và bình an cho ngôi nhà.

Trầu không là loại cây được trồng trước nhà nhằm mang lại tài lộc, may mắn và bình an cho gia chủ.

Trong đời sống

Cây trầu không là một loại cây đẹp có thể làm cây cảnh trong nhà. Bạn có thể trồng để cây leo lên tường giúp bảo vệ ngôi nhà tránh bụi bẩn. Đồng thời tạo độ thẩm mỹ, mát mẻ cho ngôi nhà bạn.

Nhờ tính kháng khuẩn mạnh, trầu không còn có khả năng thanh lọc không khí giúp không khí trong lành hơn.

Trong sự tích về cây trầu không: Cây trầu còn là cây biểu tượng cho tình cảm anh em, vợ chồng luôn khăng khít, bền chặt. Nó cũng thể hiện tình yêu thương, sự quan tâm và hy sinh của tất cả mọi người. Mọi người gần nhau hơn.

Đối với sức khỏe

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, tinh chất trầu không chứa kháng sinh mạnh có thể ức chế được nhiều loại vi khuẩn có hại.

Vị trí phong thủy trồng cây trầu không trong nhà đem lại may mắn và bình an - Ảnh 2.

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, tinh chất trầu không chứa kháng sinh mạnh có thể ức chế được nhiều loại vi khuẩn có hại.

Lá trầu không để chữa trị tốt các loại bệnh như: Đái dắt, tiểu buốt, táo bón, đau lưng, suy nhược thần kinh, viêm phế quản, đau họng, táo bón, đầy hơi, sâu răng,…

Nhờ tính kháng khuẩn tốt, trầu không còn để chữa chứng nấc cụt ở trẻ sơ sinh bằng cách để hai miếng lá trầu không hai bên thái dương bé. Khoảng 5-10 phút sau em bé sẽ hết nấc cụt ngay.

Đặc biệt hơn là trong đông y còn dùng lá trầu không để chữa viêm nhiễm phụ khoa, vùng kín, khử mùi hôi vùng kín rất hiệu quả. Đối với những mẹ không có sữa, hãy đun lá trầu không, sau đó đắp lên bầu ngực. Các tuyến sữa sẽ sớm được kích hoạt.

Vị trí đặt phong thủy cây trầu không lý tưởng

Theo phong thủy, cây trầu không nên chỉ được trồng chếch một bên so với trục chính của ngôi nhà hoặc cửa chính. Quan trọng là không nên đặt cây trầu ngay giữa lối đi, bởi điều này có thể gây ảnh hưởng đến cát khí và vận may của gia chủ.

Vị trí phong thủy trồng cây trầu không trong nhà đem lại may mắn và bình an - Ảnh 3.

Tránh đặt cây trầu trong phòng làm việc hoặc phòng ngủ vì có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và tập trung của gia chủ.

Cây trầu không nên được trồng ở các vị trí phù hợp trong gia đình: 2 bên hông nhà, trong vườn, sau nhà.

Không nên đặt cây trầu ngay cửa chính hoặc sát lối đi vì có thể gây cản trở và ảnh hưởng đến luồng năng lượng tích cực.

Tránh đặt cây trầu trong phòng làm việc hoặc phòng ngủ vì có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và tập trung của gia chủ.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

Vị trí phong thủy trồng cây trầu không trong nhà đem lại may mắn và bình an - Ảnh 4.Các loại cây cảnh vừa làm quà tặng Giáng sinh, vừa trang trí không gian đẹp

GĐXH - Một chậu cây xanh tươi không chỉ làm đẹp không gian mà còn thể hiện tấm lòng tinh tế, gửi gắm lời chúc bình an và thịnh vượng đến người nhận.

