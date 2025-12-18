Đây là lý do nhà giàu trồng cây trầu bà trong phòng ngủ

Đặc điểm cây trầu bà

Cây trầu bà, có tên khoa học là Epipremnum aureum, là một loại cây thân thảo dạng leo, cực kỳ phổ biến trong giới yêu cây cảnh nội thất. Đặc điểm nhận dạng của cây là những chiếc lá hình trái tim, bề mặt lá bóng và xanh mướt.

Tùy vào giống cây mà lá có thể có màu xanh tuyền, hoặc xen kẽ những vệt màu vàng, trắng kem rất bắt mắt.

Sở dĩ cây trầu bà được ưa chuộng đến vậy là vì sức sống mãnh liệt. Cây không đòi hỏi điều kiện chăm sóc phức tạp, có thể sinh trưởng tốt trong môi trường thiếu sáng và chịu được sai sót trong việc tưới nước. Bạn có thể trồng cây trong chậu đất, treo giỏ hoặc trồng thủy sinh đều được.

Đặc điểm nhận dạng của cây trầu bà là những chiếc lá hình trái tim, bề mặt lá bóng và xanh mướt.

Trong văn hóa phương Đông, cây trầu bà còn mang ý nghĩa phong thủy tốt đẹp. Cây tượng trưng cho sự may mắn, tài lộc và sự thăng tiến. Dáng cây vươn dài không ngừng nghỉ biểu thị cho ý chí và sự phát triển, mang lại nguồn năng lượng tích cực cho gia chủ.

Lý do nhà giàu trồng cây trầu bà trong phòng ngủ

Loại sạch hàng trăm loại khí độc

Với 10m2 diện tích phòng, việc nên có từ 1 đến 2 loại cây thanh lọc không khí để có sức khỏe tốt hơn đã được khoa học chứng minh. Là một trong năm loài được chứng minh, cây trầu bà có thể hút được vô số các khí độc hại và tạo ra môi trường trong lành, thư giãn.

Chúng có thể hút các loại chất độc, khí độc thải ra từ khói thuốc, xăng xe, bức xạ các thiết bị điện tử như điện thoại, máy tính, các khí benzen… thậm chí, chúng được phong danh hiệu "nhà vô địch" trong các cây nội thất hấp thụ khí độc, bụi bẩn.

Rước tiền tài, vinh hoa phú quý về nhà

Theo phong thủy, cây trầu bà để trong phòng ngủ mang đến nhiều tài lộc, thịnh vượng, may mắn cho gia chủ. Ngoài ra cây trầu bà còn giúp cuộc sống gia đình tránh được nhiều vận xui, điều thị phi trong cuộc sống. Chúng được mệnh danh là "cây tiền tài" là vì thế.

Theo phong thủy, cây trầu bà để trong phòng ngủ mang đến nhiều tài lộc, thịnh vượng, may mắn cho gia chủ.

Ngôi nhà trở nên độc đáo nhờ tô điểm bởi sự xanh tươi của cây trầu bà. Loài cây này thích hợp cho những người quản lý, lãnh đạo. Bởi chúng góp phẩn thể hiện ý chí không ngừng vươn lên đỉnh cao.

Cách chăm sóc cây trầu bà đúng tiêu chuẩn

Khi cây trầu bà để trong phòng ngủ, bạn cần nhớ một số điều sau: Vì cây có thể giúp chúng ta có giấc ngủ tốt hơn nên đặt trong phòng ngủ là lựa chọn thông minh.

Không nên đặt chậu cây trầu bà ở sát cửa kính hoặc nơi có ánh nắng gắt chiếu vào. Chỉ mang cây ra phơi nắng 1 lần vào sáng sớm trong thời gian khoảng 15-30 phút mỗi tuần. 15 độ C – 30 độ C là nhiệt độ cây phát triển tốt nhất. Vì không chịu được lạnh, cần đảm bảo nhiệt độ trên 8 độ C.

Lưu ý rằng là trầu bà không cần bón phân quá nhiều. Thi thoảng bạn cũng hãy hòa tan một số loại phân bón lá rồi tưới cho cây. Điều này sẽ giúp cây phát triển tốt hơn.

Bạn nên thường xuyên nhặt bỏ lá vàng. Sau đó, thay nước cho cây để phòng trừ sâu bệnh.

Điều may mắn khi trồng trầu bà là cây ít khi bị sâu hại. Song thỉnh thoảng cũng có thể mắc một số bệnh phổ biến như: Ve, rệp, thối rễ. Lúc ấy, có thể sử dụng các loại thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật thông thường để trừ bệnh cho cây.

Bên cạnh đó, bạn cũng nên thường xuyên nhặt bỏ lá vàng. Sau đó, thay nước cho cây để phòng trừ sâu bệnh.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.