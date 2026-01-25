Mới nhất
'Tứ đại mỹ nhân' trong phim góc khuất đời sống hoa hậu sắp lên sóng VTV là những ai?

Chủ nhật, 13:30 25/01/2026 | Giải trí
T.Hằng (th)
T.Hằng (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Á hậu Quỳnh Anh, Maya, Huyền Trang, Trình Mỹ Duyên là 4 mỹ nhân đa sắc, khắc họa hành trình chinh phục hào quang nhan sắc trong “Lời hứa đầu tiên”.

Bộ phim "Lời hứa đầu tiên" do VFC đang sản xuất và dự kiến phát sóng trong thời gian tới trên sóng VTV. Bộ phim theo chân Vi Minh, một cô gái trẻ mang trong mình khát vọng chinh phục hào quang, bước vào thế giới nhan sắc đầy mê hoặc nhưng cũng lắm cạm bẫy. Hành trình ấy không chỉ trải hoa hồng mà còn phủ đầy những thử thách khắc nghiệt, buộc nhân vật chính phải đối diện với cám dỗ, sai lầm và những mất mát không thể đo đếm.

Không chỉ gây chú ý bởi đề tài sắc đẹp, "Lời hứa đầu tiên" còn thu hút khán giả khi quy tụ dàn mỹ nhân với màu sắc rất khác nhau. Mỗi gương mặt bước vào bộ phim không đơn thuần mang theo nhan sắc, mà còn là một cá tính và dấu ấn diễn xuất riêng, góp phần tạo nên bức tranh đa chiều về thế giới hào quang – nơi những lời hứa đầu đời bị thử thách khắc nghiệt nhất.

Dàn mỹ nhân hội tụ trong phim Lời hứa đầu tiên - Ảnh 1.

Nữ diễn viên trẻ Huyền Trang (Trang Emma) là cái tên đang nhận được nhiều sự chú ý của khán giả truyền hình khi liên tục góp mặt trong các phim giờ vàng của VTV.

Dàn mỹ nhân hội tụ trong phim Lời hứa đầu tiên - Ảnh 2.

Trước "Lời hứa đầu tiên", Huyền Trang từng tạo dấu ấn qua nhiều vai diễn đa dạng trong các bộ phim: "Làng trong phố", "Những nẻo đường gần xa", "Không thời gian".

Dàn mỹ nhân hội tụ trong phim Lời hứa đầu tiên - Ảnh 3.

Huyền Trang trong vai Vi Minh phim "Lời hứa đầu tiên", đây là vai diễn có chiều sâu tâm lý lớn nhất phim. Vi Minh là cô gái trẻ mang khát vọng đổi đời, bước chân vào hành trình chinh phục danh vọng.

Dàn mỹ nhân hội tụ trong phim Lời hứa đầu tiên - Ảnh 4.

Trình Mỹ Duyên là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình qua nhiều bộ phim như: "Anh yêu em được bao lâu", "Đừng nói khi yêu", "Mặt trời mùa đông", "Mình yêu nhau bình yên thôi"…

Dàn mỹ nhân hội tụ trong phim Lời hứa đầu tiên - Ảnh 5.

Trong "Lời hứa đầu tiên", Trình Mỹ Duyên vào vai Ngân Khánh – một cô gái mang vẻ ngoài dịu dàng, mềm mại nhưng ẩn sâu bên trong là khát khao được khẳng định bản thân và tỏa sáng.

Dàn mỹ nhân hội tụ trong phim Lời hứa đầu tiên - Ảnh 6.

Á hậu Quỳnh Anh từng ghi dấu ấn khi giành danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2024, trước đó là Á quân The Face Vietnam 2018 và Quán quân Supermodel Me – Tôi là Siêu mẫu châu Á 2021 tại Singapore.

Dàn mỹ nhân hội tụ trong phim Lời hứa đầu tiên - Ảnh 7.

Quỳnh Anh trong vai Thanh Hương phim "Lời hứa đầu tiên". Đây là lần đầu lấn sân sang lĩnh vực phim truyền hình của Quỳnh Anh. Thanh Hương là một nhân vật có vẻ ngoài dịu dàng, nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa nhiều suy tư.

Dàn mỹ nhân hội tụ trong phim Lời hứa đầu tiên - Ảnh 8.

Ca sĩ, diễn viên Maya từng tham gia các bộ phim điện ảnh như: "Scandal: Bí mật thảm đỏ", "Cô dâu đại chiến 2", "Sài Gòn, anh yêu em", "Xóm trọ 3D", "Vợ ba", "Em là của em", "Đóa hoa mong manh"… cùng nhiều phim truyền hình như: "Về nhà đi con" (ngoại truyện), "Trái đắng", "Gọi nắng", "Yêu lần nữa", "Mình yêu nhau bình yên thôi".

Dàn mỹ nhân hội tụ trong phim Lời hứa đầu tiên - Ảnh 9.

Trong "Lời hứa đầu tiên", Maya vào vai Quỳnh, nhân vật cá tính, sắc sảo, đại diện cho kiểu phụ nữ hiện đại, độc lập và không ngại bộc lộ quan điểm. Sự xuất hiện của Maya giúp bộ phim thêm phần đa dạng màu sắc, tạo nên những mảng đối lập thú vị giữa các nhân vật nữ.

(Ảnh: VTV)

Phim giờ vàng VTV "Lời hứa đầu tiên" nói về góc khuất đời sống hoa hậu

GĐXH - Năm 2026 VFC sẽ sản xuất bộ phim "Lời hứa đầu tiên" khai thác những câu chuyện góc khuất trong giới hoa hậu.

GĐXH - Năm 2026 VFC sẽ sản xuất bộ phim "Lời hứa đầu tiên" khai thác những câu chuyện góc khuất trong giới hoa hậu.

Kết phim "Cách em 1 milimet" đầy xúc động, khi mọi thứ đã không còn khoảng cách

GĐXH - Sau tất cả sóng gió, Viễn - Ngân, Tú và nhóm "Đại bản doanh" đã bước sang một chương mới của cuộc đời.

GĐXH - Sau tất cả sóng gió, Viễn - Ngân, Tú và nhóm "Đại bản doanh" đã bước sang một chương mới của cuộc đời.

