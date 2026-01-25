'Tứ đại mỹ nhân' trong phim góc khuất đời sống hoa hậu sắp lên sóng VTV là những ai?
GĐXH - Á hậu Quỳnh Anh, Maya, Huyền Trang, Trình Mỹ Duyên là 4 mỹ nhân đa sắc, khắc họa hành trình chinh phục hào quang nhan sắc trong “Lời hứa đầu tiên”.
Bộ phim "Lời hứa đầu tiên" do VFC đang sản xuất và dự kiến phát sóng trong thời gian tới trên sóng VTV. Bộ phim theo chân Vi Minh, một cô gái trẻ mang trong mình khát vọng chinh phục hào quang, bước vào thế giới nhan sắc đầy mê hoặc nhưng cũng lắm cạm bẫy. Hành trình ấy không chỉ trải hoa hồng mà còn phủ đầy những thử thách khắc nghiệt, buộc nhân vật chính phải đối diện với cám dỗ, sai lầm và những mất mát không thể đo đếm.
Không chỉ gây chú ý bởi đề tài sắc đẹp, "Lời hứa đầu tiên" còn thu hút khán giả khi quy tụ dàn mỹ nhân với màu sắc rất khác nhau. Mỗi gương mặt bước vào bộ phim không đơn thuần mang theo nhan sắc, mà còn là một cá tính và dấu ấn diễn xuất riêng, góp phần tạo nên bức tranh đa chiều về thế giới hào quang – nơi những lời hứa đầu đời bị thử thách khắc nghiệt nhất.
