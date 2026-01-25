'Tứ đại mỹ nhân' trong phim góc khuất đời sống hoa hậu sắp lên sóng VTV là những ai?

Bộ phim "Lời hứa đầu tiên" do VFC đang sản xuất và dự kiến phát sóng trong thời gian tới trên sóng VTV. Bộ phim theo chân Vi Minh, một cô gái trẻ mang trong mình khát vọng chinh phục hào quang, bước vào thế giới nhan sắc đầy mê hoặc nhưng cũng lắm cạm bẫy. Hành trình ấy không chỉ trải hoa hồng mà còn phủ đầy những thử thách khắc nghiệt, buộc nhân vật chính phải đối diện với cám dỗ, sai lầm và những mất mát không thể đo đếm.

Không chỉ gây chú ý bởi đề tài sắc đẹp, "Lời hứa đầu tiên" còn thu hút khán giả khi quy tụ dàn mỹ nhân với màu sắc rất khác nhau. Mỗi gương mặt bước vào bộ phim không đơn thuần mang theo nhan sắc, mà còn là một cá tính và dấu ấn diễn xuất riêng, góp phần tạo nên bức tranh đa chiều về thế giới hào quang – nơi những lời hứa đầu đời bị thử thách khắc nghiệt nhất.

Nữ diễn viên trẻ Huyền Trang (Trang Emma) là cái tên đang nhận được nhiều sự chú ý của khán giả truyền hình khi liên tục góp mặt trong các phim giờ vàng của VTV.

Trước "Lời hứa đầu tiên", Huyền Trang từng tạo dấu ấn qua nhiều vai diễn đa dạng trong các bộ phim: "Làng trong phố", "Những nẻo đường gần xa", "Không thời gian".

Huyền Trang trong vai Vi Minh phim "Lời hứa đầu tiên", đây là vai diễn có chiều sâu tâm lý lớn nhất phim. Vi Minh là cô gái trẻ mang khát vọng đổi đời, bước chân vào hành trình chinh phục danh vọng.



Trình Mỹ Duyên là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình qua nhiều bộ phim như: "Anh yêu em được bao lâu", "Đừng nói khi yêu", "Mặt trời mùa đông", "Mình yêu nhau bình yên thôi"…

Trong "Lời hứa đầu tiên", Trình Mỹ Duyên vào vai Ngân Khánh – một cô gái mang vẻ ngoài dịu dàng, mềm mại nhưng ẩn sâu bên trong là khát khao được khẳng định bản thân và tỏa sáng.



Á hậu Quỳnh Anh từng ghi dấu ấn khi giành danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2024, trước đó là Á quân The Face Vietnam 2018 và Quán quân Supermodel Me – Tôi là Siêu mẫu châu Á 2021 tại Singapore.

Quỳnh Anh trong vai Thanh Hương phim "Lời hứa đầu tiên". Đây là lần đầu lấn sân sang lĩnh vực phim truyền hình của Quỳnh Anh. Thanh Hương là một nhân vật có vẻ ngoài dịu dàng, nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa nhiều suy tư.

Ca sĩ, diễn viên Maya từng tham gia các bộ phim điện ảnh như: "Scandal: Bí mật thảm đỏ", "Cô dâu đại chiến 2", "Sài Gòn, anh yêu em", "Xóm trọ 3D", "Vợ ba", "Em là của em", "Đóa hoa mong manh"… cùng nhiều phim truyền hình như: "Về nhà đi con" (ngoại truyện), "Trái đắng", "Gọi nắng", "Yêu lần nữa", "Mình yêu nhau bình yên thôi".

Trong "Lời hứa đầu tiên", Maya vào vai Quỳnh, nhân vật cá tính, sắc sảo, đại diện cho kiểu phụ nữ hiện đại, độc lập và không ngại bộc lộ quan điểm. Sự xuất hiện của Maya giúp bộ phim thêm phần đa dạng màu sắc, tạo nên những mảng đối lập thú vị giữa các nhân vật nữ.

(Ảnh: VTV)