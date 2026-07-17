Bí mật "dọn nhà" bằng âm thanh chuông xoay của giới thượng lưu để kích tài lộc

Đặc điểm của một chiếc chuông xoay tốt

Phong thủy Tịnh Minh cho biết, để tạo ra âm thanh ngân nga đặc biệt, chuông xoay cần có hình dạng tròn như cái chén nung và được làm từ 7 loại kim loại khác nhau: bạc, vàng, thiếc, đồng, kẽm, sắt và chì.

Nếu thêm vàng thật vào chuông thì âm thanh sẽ được cải thiện và nó cũng là một trong những tượng trưng cho sự may mắn. Trong phong thủy, vàng tượng trưng cho mặt trời, nguồn năng lượng dương tối thượng. Bạc tượng trưng cho mặt trăng, nguồn năng lượng âm tối thượng.

Do đó, việc sử dụng bạc và vàng tượng trưng cho sự kết hợp của âm và dương bên trong chính chiếc chuông xoay này.

Mỗi loại âm thanh trong 7 kim loại này tạo ra âm thanh riêng biệt và khi kết hợp cùng nhau sẽ tạo ra một âm thanh đặc biệt xuyên suốt năng lượng của không gian.

Để tạo ra âm thanh ngân nga đặc biệt, chuông xoay cần có hình dạng tròn như cái chén nung và được làm từ 7 loại kim loại khác nhau: bạc, vàng, thiếc, đồng, kẽm, sắt và chì.

Khi gõ hoặc xoay chuông, âm thanh xung kích và tần số rung động của chuông xoay (đặc biệt là các dòng chuông cổ làm từ hợp kim 7-9 kim loại) sẽ nhanh chóng đưa sóng não về trạng thái Alpha (thư giãn sâu) hoặc Theta (thiền định, tĩnh lặng).

Lợi ích của việc thanh tẩy không gian bằng chuông xoay

Loại bỏ năng lượng tiêu cực trong không gian sống bắt nguồn từ những ảnh hưởng xấu của phong thủy như hay gặp vận xui, xảy ra tranh chấp và các sự kiện không như ý.

Khi đó, sử dụng chuông xoay này có thể sẽ chuyển hóa năng lượng không may thành năng lượng may mắn, kích hoạt năng lượng tốt trong nhà. Khi đó bạn sẽ cảm nhận được sự thư thái và sảng khoái sau khi đắm mình trong những âm thanh hài hòa của chiếc chuông xoay.

Sử dụng chuông xoay trong thanh tẩy không gian

Gõ vào chuông xoay bằng dùi

Bạn nên gõ vào bát chuông xoay ba lần để tạo ra những âm thanh đầu tiên. Hãy để âm thanh này vang lên thật to và theo dõi sự cộng hưởng của nó. Khi âm thanh bắt đầu nhỏ dần, thì bạn hãy gõ lại và tiếp tục làm như vậy khi bạn di chuyển quanh phòng.

Bạn nên gõ vào bát chuông xoay ba lần để tạo ra những âm thanh đầu tiên.

"Rung" chuông xoay bằng dùi

Bạn cũng có thể dùng dùi gõ nhẹ quanh vành chuông xoay theo chiều kim đồng hồ để tạo ra âm thanh ngân vang. Giữ lực căng vừa phải trên dùi và lắng nghe âm thanh ngân vang nhẹ nhàng tăng dần cường độ.

Nếu ban đầu bạn không thể làm cho chuông xoay "rung" bằng phương pháp này, hãy thử gõ vào chuông xoay trước khi dùng dùi gõ dọc theo vành chuông xoay.

Khi chuông xoay của bạn đã có âm thanh ngân vang, khi đó bạn nên bắt đầu đi chậm rãi quanh phòng. Cố gắng đi sát tường để bất kỳ năng lượng không cân bằng nào có thể bám vào tường được thanh tẩy và làm sạch bởi âm thanh. Bạn nên đi vòng quanh cửa ra vào và cửa sổ ba lần theo chiều kim đồng hồ.

Sử dụng chuông xoay thanh tẩy không gian sống

Cũng theo phong thủy Tịnh Minh, bạn đặt chuông xoay thoải mái trên một chiếc đệm đặc biệt trong lòng bàn tay trái ngửa lên. Dành vài giây yên tĩnh để cảm nhận năng lượng của chuông xoay. Sau đó, nhấc dùi gỗ lên và nhẹ nhàng gõ vào vành chuông xoay.

Trong mỗi phòng, bạn gõ vào chuông xoay ba lần, và di chuyển theo chiều kim đồng hồ quanh phòng.

Tiếp theo bạn nên gõ chuông xoay liên tục để âm thanh lan tỏa khắp phòng. Nhắm hờ mắt và để bản thân được bao bọc bởi những sóng âm được tạo ra từ chiếc chuông xoay này.

Sau đó, bạn cầm chuông xoay trong lòng bàn tay trái và đi chậm rãi từ phòng này sang phòng khác trong nhà. Trong mỗi phòng, bạn gõ vào chuông xoay ba lần, và di chuyển theo chiều kim đồng hồ quanh phòng.

Nếu bạn có một căn phòng mà bạn cho là đặc biệt không may mắn, thì bạn hãy đặt chuông xoay lên bàn với một chiếc đệm bên dưới. Để bát tự ổn định và sau đó dùng dùi gỗ gõ vào vành bát.

Ngoài ra, bạn cũng có thể thanh tẩy bằng hương trầm trước khi sử dụng chuông xoay. Hương trầm giúp lấp đầy ngôi nhà bằng năng lượng dương thuần khiết, cân bằng, đặc biệt nếu hương trầm được làm từ các loại cây và thảo mộc đặc biệt trên núi.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

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