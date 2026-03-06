Mai Tài Phến: Tôi không nỗ lực chỉ để 'xứng' với Mỹ Tâm

Sau nhiều năm "ở ẩn" để trau dồi, Mai Tài Phến tái xuất với dự án điện ảnh Tài trong vai trò đạo diễn kiêm diễn viên chính, khẳng định bản lĩnh và tâm huyết làm nghề. Phim có Mỹ Tâm đồng hành với cương vị nhà sản xuất.

Trong cuộc trò chuyện với PV Báo Điện tử VTC News, Mai Tài Phến thừa nhận may mắn khi có Mỹ Tâm "tiếp lửa" để cùng tạo ra bộ phim có giá trị, đánh dấu bước chuyển mình trong nghệ thuật.

Không thở được vì áp lực

- Cảm xúc của Mai Tài Phến thế nào khi thấy "đứa con tinh thần" của mình được công chiếu?

Tôi có rất nhiều cung bậc cảm xúc. Trong buổi chiếu cho truyền thông và khách mời, tôi bồn chồn lo lắng đến mức không thở được. Có lẽ do tôi áp lực quá nhiều, không biết khán giả sẽ đánh giá tác phẩm thế nào. Chỉ đến khi Mỹ Tâm xuất hiện, tôi mới bắt đầu tập trung lại được. Khi bước xuống chào khán giả cùng đoàn phim, nỗi lo mới tan biến, thay vào đó là sự hạnh phúc khó tả. Tôi đã phải kìm nén rất nhiều để không bật khóc ngay lúc đó.

Mai Tài Phến thử sức ở vai trò đạo diễn.

- Anh đảm nhận cùng lúc 3 vai trò: biên kịch, đạo diễn và diễn viên chính. Có khi nào anh cảm thấy kiệt sức trên trường quay?

Có chứ, nhưng tôi phải "gồng". Nếu đạo diễn không gồng, mọi người xung quanh sẽ không thấy an toàn để làm việc. Tôi dùng từ "hết sức" theo đúng nghĩa đen cho dự án này. Có những lúc mệt đến mức tôi chỉ muốn xin nghỉ đúng 5 phút thôi, nhưng rồi lại tự hỏi nghỉ 5 phút có giải quyết được gì không, nên lại thôi, cứ làm tiếp đến khi nào gục ngã thì tính.

Sự cố nhớ đời nhất là những ngày quay cuối, cơ thể tôi bị quá tải đến mức cơ tay bị xả cứng, tê dại không thể bẻ lái khi đang điều khiển chiếc tắc ráng (xuồng máy - PV). Tôi phải vào nghỉ 30 phút, để bác sĩ bó băng siết chặt tay lại mới có thể ra quay tiếp phân đoạn đó.

- Đa số diễn viên nhận xét anh là đạo diễn khá "dễ tính". Anh có sợ điều này làm giảm đi chất lượng của phim?

Tôi xuất phát là diễn viên nên thấu hiểu tâm lý của họ. Tôi không muốn diễn viên phải diễn rập khuôn theo ý mình, vì như vậy họ không còn là nghệ sĩ nữa. Tôi muốn họ sáng tạo, là chính họ chứ không phải là bản sao của tôi. Tôi chỉ đóng vai trò người giữ tâm lý, khi họ lỡ "lệch đường" thì mình chỉnh họ về đúng quỹ đạo đơn giản nhất để họ tỏa sáng mà không gặp áp lực.

- Trong phim có những cảnh hành động rất chân thực, anh phải đánh đổi những gì cho các thước phim này?

Đã đóng phim hành động thì sưng đầu, bể trán là chuyện bình thường. Có cảnh đấm kính xe, tôi bị trật khớp ngón tay, có thể là mẻ xương. Tuy nhiên vì đang "sung", tôi phải xịt thuốc tê cho cứng ngón tay không còn cảm giác, rồi băng bó lại để đánh tiếp. Quay xong trận đó, tay tôi sưng bầm dập, nhưng khi xem lại monitor thấy đúng như mình tưởng tượng thì lại thấy hạnh phúc vô cùng. Vết thương đó phải mất 3 tháng sau khi phim đóng máy mới hết đau.

- Người ta thường nói các đạo diễn hay đưa cái tôi quá lớn vào phim đầu tay. Ở dự án "Tài", anh có phải tiết chế nhiều?

Kịch bản ban đầu mang tính hành động rất cao với nhiều cảnh hoành tráng, vì tôi muốn phim điện ảnh đầu tay phải thật khác biệt so với web-drama Bình Báo trước đó. Tuy nhiên, sau khi cân nhắc thực tế, tôi nhận ra mình đang hơi "bay bổng".

Tôi quyết định tỉnh táo lại, phối hợp cùng đạo diễn hành động để thiết kế những mảng miếng phù hợp với thế mạnh của mình. Thay vì gồng mình cho những pha mạo hiểm quá sức, tốn thời gian và chưa thực sự cần thiết, tôi chọn cách làm thật tốt và đẹp mắt những gì nằm trong khả năng hiện tại. Với tôi, sự vừa vặn và tính hiệu quả cho bộ phim là quan trọng nhất.

Vẫn ngại khi đóng cảnh tình cảm với Mỹ Tâm

- Áp lực về doanh thu có đè nặng lên anh khi đây lại còn là bộ phim do Mỹ Tâm sản xuất?

Áp lực của tôi không phải là doanh thu, cũng không phải việc mình làm ba vai trò cùng lúc. Điều khiến tôi trăn trở nhất là phải làm sao để sự đầu tư của Mỹ Tâm là đúng đắn. Tôi là nhà sản xuất của Mỹ Tâm, tôi không muốn làm mất đi uy tín và sự tự tin mà cô ấy đã đặt vào mình.

- Ngoài nhà sản xuất, Mỹ Tâm có vai trò thế nào trong quá trình thực hiện dự án lần này?

Mỹ Tâm "tiếp lửa" cho tôi rất nhiều. Khi có sự cố, cô ấy là người cân bằng lại mọi việc, giữ nhiệt huyết cho đoàn phim như một người thuyền trưởng đưa con thuyền vượt qua chông gai. Điều tôi nể phục ở cô ấy là sự tỉnh táo và bình tĩnh. Dù sự việc có ra sao, Mỹ Tâm vẫn giữ được tâm tĩnh lặng và sự cân bằng cảm xúc - đó là một bản lĩnh cực kỳ mạnh mẽ.

Mỹ Tâm tiếp tục đồng hành cùng Mai Tài Phến.

- Mai Tài Phến nói nhân vật Út Lanh trong phim nếu không phải Mỹ Tâm thì sẽ không có ai phù hợp?

Ngay từ đầu, tôi đã hình dung Út Lanh phải là Mỹ Tâm. Cô ấy diễn rất chân thật, nhiều khi chỉ cần một lần quay là đạt. Vai diễn này đòi hỏi bề dày trải nghiệm nội tâm để toát ra đúng thần thái, và tôi hoàn toàn yên tâm khi giao cho Mỹ Tâm.

Thông thường mỗi vai tôi đều cân nhắc hai lựa chọn, riêng Út Lanh thì không. Ban đầu tôi chỉ lo Mỹ Tâm không sắp xếp được thời gian vì quá bận rộn. Sau một thời gian thuyết phục, cô ấy đã nhận lời.

- Cảm xúc khi đóng cặp với Mỹ Tâm lần này có khác những dự án trước?

Khác rất nhiều (cười). Bảy năm trước, tôi còn bỡ ngỡ vì mới ra trường, kinh nghiệm chưa nhiều nên cảm xúc cũng khác. Còn bây giờ, sau nhiều năm làm việc và trưởng thành hơn, cảm xúc đã chín chắn hơn.

Dù vậy, khi diễn những cảnh tình cảm, cả hai vẫn khá ngại và thấy xấu hổ. Nhưng chính sự ngượng ngùng ấy lại vô tình rất đúng với tâm lý của hai nhân vật trong phim.

Không cố gắng chỉ để "xứng" với Mỹ Tâm

Tôi cố gắng tạo giá trị vì bản thân mình, và đó cũng là điều tôi học được ở Mỹ Tâm. Khi đạt đến vị trí nhất định, chúng ta càng phải giữ được sự cân bằng. Diễn viên Mai Tài Phến

- Cái tên Mai Tài Phến thường được đặt cạnh Mỹ Tâm suốt nhiều năm qua. Với tư cách là đạo diễn đang khẳng định năng lực độc lập, anh cảm thấy đó là lợi thế hay áp lực khiến nỗ lực của cá nhân anh bị lu mờ?

Áp lực với tôi không nằm ở việc bị so sánh, mà ở chuyện mình có đang đi đúng hướng, đúng đam mê hay không. Thời gian qua, tôi hạn chế xuất hiện vì hiểu rõ mình muốn gì và khả năng đến đâu. Tôi không cần chứng minh mình là ai, chỉ muốn chứng minh mình làm được và tự tỏa sáng bằng năng lực của mình trước đã.

Việc khán giả nhắc đến tôi như thế nào là điều bình thường. Tôi tin dù 10,15 hay 20 năm nữa, giấc mơ vẫn ở đó. Đây chỉ mới là khởi đầu, tôi sẽ tiếp tục cố gắng để hoàn thiện hơn mỗi ngày.

- Phải chăng anh đang cố gắng làm mọi thứ để tạo giá trị cho bản thân, để cái tên Mai Tài Phến được cân xứng khi đứng cạnh Mỹ Tâm?

Tôi không đặt nặng chuyện đó, chỉ biết nỗ lực hết mình. Nếu khán giả yêu thương, họ sẽ nhìn nhận công bằng. Giá trị không phải để chứng minh cho người khác, mà để bản thân thấy tự hào. Điều quan trọng nhất là kiên định và tin vào chính mình. Tôi cố gắng vì bản thân mình, và đó cũng là điều tôi học được ở Mỹ Tâm. Khi đạt đến một vị trí nhất định, càng phải giữ được sự cân bằng.

Mai Tài Phến nói về áp lực khi luôn gắn liền với Mỹ Tâm.

- Vậy còn điều gì anh học được ở Mỹ Tâm sau nhiều năm đồng hành?

Tôi học ở Mỹ Tâm sự tỉnh táo và bình tĩnh trước mọi việc. Dù hoàn cảnh thế nào, cô ấy vẫn giữ được tâm thế vững vàng. Giữ được sự cân bằng cảm xúc không hề dễ, nhưng đó là bản lĩnh mà tôi rất trân trọng và muốn noi theo.

- Cảm ơn anh về những chia sẻ!