Về Lễ hội truyền thống chùa Kim Sơn – Làng Quả Cảm nghe quan họ Bắc Ninh

Thứ hai, 13:58 09/03/2026 | Câu chuyện văn hóa

GĐXH - Lễ hội truyền thống chùa Kim Sơn – Làng Quả Cảm năm nay đặc biệt hơn khi ngoài nghe các làn điệu quan họ cổ, người dân còn được gặp gỡ, giao lưu với các nghệ sĩ nổi tiếng như: NSND Thuý Hường, NSND Lan Hương, NSND Đức Long, NSƯT Đỗ Kỷ, NSƯT Võ Hoài Nam...

Hàng năm cứ đến Lễ hội truyền thống chùa Kim Sơn 20 tháng Giêng, người dân làng Quả Cảm (phường Kinh Bắc) lại nô nức tham dự. Đây không chỉ là dịp để người dân bái Phật, cầu an mà còn được sống trong không gian văn hóa và di sản đặc sắc.

Năm nay, lễ hội truyền thống làng Quả Cảm để lại dấu ấn đậm nét với người dân khi thực hiện chương trình giao lưu Quan họ trên thuyền đầy cảm xúc.

Các liền anh, liền chị quan họ biểu diễn trên thuyền rồng. Video: T.H

Giữa mặt hồ trong vắt của khuôn viên đình làng Quả Cảm, chiếc thuyền rồng nhẹ trôi, mang theo các liền anh, liền chị duyên dáng trong trang phục quan họ mớ ba mớ bảy rực rỡ, gửi trao những làn điệu cổ: La rằng, Ngồi tựa song đào, Khách đến chơi nhà…

Bác sĩ Nguyễn Tuấn Hưng - Viện trưởng Viện Đông y Việt Nam – Trưởng ban tổ chức, cũng đồng thời là người con của làng Quả Cảm, một liền anh quan họ nức tiếng không khỏi tự hào: "Lễ hội chùa Kim Sơn làng Quả Cảm là một trong các lễ hội truyền thống có từ ngàn đời và ngày nay vẫn đang được các thế hệ con cháu phát huy, gìn giữ. Hàng năm, làng có nhiều hoạt động văn hoá sôi nổi, thu hút người dân và du khách thập phương về dự".

Về Lễ hội truyền thống chùa Kim Sơn – Làng Quả Cảm nghe quan họ Bắc Ninh - Ảnh 2.

Bác sĩ Nguyễn Tuấn Hưng (thứ 3 từ phải qua) còn là một liền anh quan họ nổi tiếng của làng Quả Cảm.

Năm nay, Lễ hội truyền thống chùa Kim Sơn – Làng Quả Cảm có sự đặc biệt hơn khi có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. 

Nói về lễ hội năm nay có sự tham gia trình diễn của nhiều nghệ sĩ ở các lĩnh vực nghệ thuật khác nhau, ông Nguyễn Tuấn Hưng cho biết: "Hội làng ngày xưa của các cụ ngoài quan họ còn có đội tuồng, đội chèo. Phát huy truyền thống của hội làng và được sự cho phép của lãnh đạo cấp trên, BTC Lễ hội truyền thống chùa Kim Sơn đã cùng đạo diễn Nguyễn Tiến Mạnh - người kết nối với các nghệ sĩ ở khắp các vùng miền về đây cùng chung hội. 

Về Lễ hội truyền thống chùa Kim Sơn – Làng Quả Cảm nghe quan họ Bắc Ninh - Ảnh 3.

Đạo diễn Nguyễn Tiến Mạnh (trái) là người kết nối các nghệ sĩ đến với Lễ hội truyền thống chùa Kim Sơn – Làng Quả Cảm

Mỗi nghệ sĩ mang đến một màu sắc âm nhạc khác nhau, cùng giao lưu, học hỏi lẫn nhau, làm phong phú thêm ngày hội. Bởi hội làng là cho mọi tầng lớp người dân, có người già, thanh niên, trẻ nhỏ… làm sao để ai cũng thấy mình trong đó và kết nối được mọi người với nhau. Dù đa dạng loại hình nghệ thuật nhưng vẫn phải đảm tính truyền thống, giàu giá trị văn hoá và không có sự lai căng. Qua việc mở rộng các loại hình văn hoá này, chúng tôi tin lễ hội sẽ có tính lan toả hơn nữa, qua đó bồi đắp sâu sắc hơn nữa đến người dân tình yêu làng xã, yêu quê hương đất nước nhiều hơn".

Còn với NSND Thuý Hường, quan họ vốn đã quen thuộc với chị như hơi thở hàng ngày nhưng biểu diễn trong lễ hội ngày xuân năm mới, giữa không gian thiên nhiên luôn là một cảm xúc rất đặc biệt. "Năm nay lễ hội truyền thống chùa Kim Sơn còn có thêm các nghệ sĩ nổi tiếng về dự càng khiến người dân háo hức. Khi khán giả vui thì nghệ sĩ chúng tôi cũng vô cùng hạnh phúc. Bởi vì hạnh phúc của người nghệ sĩ là được mang những tâm tư, tình cảm gửi vào câu hát, từ đó trao đến khán giả và nhận được sự đồng cảm", NSND Thuý Hường nói.

Về Lễ hội truyền thống chùa Kim Sơn – Làng Quả Cảm nghe quan họ Bắc Ninh - Ảnh 4.

Sự hội ngộ của NSND Lan Hương và NSND Thuý Hường cùng các liền anh liền chị quan họ.

Tại lễ hội, NSND Thuý Hường có màn kết hợp hát quan họ khá thú vị với NSND Lan Hương. Khán giả vốn chỉ biết NSND Lan Hương qua các vai diễn trên truyền hình, sân khấu, nay lần đầu được nghe chị hát, lại là quan họ cùng những người con quê hương Kinh Bắc càng khiến không khí lễ hội thêm rộn ràng vui tươi.

Ngoài NSND Lan Hương, lễ hội còn có sự tham gia của NSND Đức Long, NSƯT Đỗ Kỷ, NSƯT Võ Hoài Nam, nghệ sĩ tuồng Danh Thái, ca sĩ Việt Tú, ca sĩ Sao Mai điểm hẹn Phương Thuỷ…

Lễ hội truyền thống chùa Kim Sơn – Làng Quả Cảm không chỉ là hoạt động tín ngưỡng mà còn là nơi gắn kết tình làng nghĩa xóm, nơi để người đi xa luôn mong muốn được trở về góp sức, chung vui. "Bên chén trà xanh, miếng trầu cánh phượng và sống trong làn điệu quan họ hướng con người đến cái thiện và tìm thấy sự bình an trong tâm hồn. Nhà thơ Nguyễn Duy đã có câu thơ rất hay: 'Sữa nuôi phần xác, hát ru phần hồn'. Vì thế, những hoạt động giao lưu như thế này sẽ làm cho văn hóa của cha ông được trường tồn phát triển, qua đó giáo dục giới trẻ yêu văn hóa Việt, yêu nét đẹp truyền thống của cha ông nhiều hơn", ông Nguyễn Tuấn Hưng nói.

Xem hình ảnh các liền anh liền chị cùng các nghệ sĩ biểu diễn tại Lễ hội truyền thống chùa Kim Sơn – Làng Quả Cảm
Về Lễ hội truyền thống chùa Kim Sơn – Làng Quả Cảm nghe quan họ Bắc Ninh - Ảnh 5.

Về Lễ hội truyền thống chùa Kim Sơn – Làng Quả Cảm nghe quan họ Bắc Ninh - Ảnh 6.

Về Lễ hội truyền thống chùa Kim Sơn – Làng Quả Cảm nghe quan họ Bắc Ninh - Ảnh 7.

Về Lễ hội truyền thống chùa Kim Sơn – Làng Quả Cảm nghe quan họ Bắc Ninh - Ảnh 8.

Về Lễ hội truyền thống chùa Kim Sơn – Làng Quả Cảm nghe quan họ Bắc Ninh - Ảnh 9.

Về Lễ hội truyền thống chùa Kim Sơn – Làng Quả Cảm nghe quan họ Bắc Ninh - Ảnh 10.

Về Lễ hội truyền thống chùa Kim Sơn – Làng Quả Cảm nghe quan họ Bắc Ninh - Ảnh 11.

Về Lễ hội truyền thống chùa Kim Sơn – Làng Quả Cảm nghe quan họ Bắc Ninh - Ảnh 12.

Thanh Hà - Quốc Đạt

 

