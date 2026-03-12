Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Vì sao thời gian qua Trịnh Thăng Bình kín tiếng, ít khi xuất hiện trong showbiz?

Thứ năm, 20:59 12/03/2026 | Câu chuyện văn hóa

Từng là một ca sĩ đắt show nhưng vài năm gần đây, vì sao Trịnh Thăng Bình lại ít đi diễn, cũng hiếm khi xuất hiện trong các sự kiện showbiz?

Vì sao thời gian qua Trịnh Thăng Bình kín tiếng, ít khi xuất hiện trong showbiz? - Ảnh 1.

Cách đây hơn 10 năm, Trịnh Thăng Bình từng là cái tên đình đám của nhạc Việt với nhiều bài hit như Người Ấy, Tâm Sự Tuổi 30, Khác Biệt To Lớn, Anh Sẽ Đến . Không chỉ là ca sĩ, Trịnh Thăng Bình còn là nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc, diễn viên nhưng thời gian gần đây, anh ít đi diễn, cũng giảm tần suất tham gia các sự kiện showbiz nên tên tuổi cũng chìm lắng dần.

Vì sao thời gian qua Trịnh Thăng Bình kín tiếng, ít khi xuất hiện trong showbiz? - Ảnh 2.

Vì sao thời gian qua Trịnh Thăng Bình kín tiếng, ít khi xuất hiện trong showbiz? - Ảnh 3.

Vì sao thời gian qua Trịnh Thăng Bình kín tiếng, ít khi xuất hiện trong showbiz? - Ảnh 4.

Vì sao thời gian qua Trịnh Thăng Bình kín tiếng, ít khi xuất hiện trong showbiz? - Ảnh 5.

Trịnh Thăng Bình còn được xem là thiếu gia chính hiệu trong V-Biz. Trấn Thành từng kể rằng gia đình Trịnh Thăng Bình rất có điều kiện, nam nghệ sĩ lớn lên trong sự đủ đầy, không cần bận tâm đến chuyện kiếm tiền. Bản thân Trịnh Thăng Bình cũng thừa nhận anh may mắn khi sinh ra trong một gia đình dư dả, được mua sắm thoải mái nên sớm chú ý đến vẻ ngoài, chăm chút đến hình ảnh của mình.

Vì sao thời gian qua Trịnh Thăng Bình kín tiếng, ít khi xuất hiện trong showbiz? - Ảnh 6.

Vì sao thời gian qua Trịnh Thăng Bình kín tiếng, ít khi xuất hiện trong showbiz? - Ảnh 7.

Trịnh Thăng Bình thường xuất hiện với những món đồ đắt tiền, tận hưởng cuộc sống thư thái với những chuyến du lịch sang chảnh. Nam ca sĩ thuộc mẫu người rất yêu bản thân nên luôn muốn dành cho mình những gì tốt đẹp, thoải mái nhất. Anh cũng không đặt nặng chuyện phải dùng hàng hiệu, miễn thấy đẹp, phù hợp là được.

Vì sao thời gian qua Trịnh Thăng Bình kín tiếng, ít khi xuất hiện trong showbiz? - Ảnh 8.

Trịnh Thăng Bình rất thích kinh doanh, đã từng thử sức trong nhiều lĩnh vực, cũng trải qua không ít thất bại nhưng anh không bỏ cuộc. Hiện giờ, nam ca sĩ đang điều hành một công ty sản xuất âm nhạc và kinh doanh sự kiện. Có lẽ vì bận rộn với công ty nên Trịnh Thăng Bình không còn đi diễn, ra nhạc nhiều như trước đây.

Vì sao thời gian qua Trịnh Thăng Bình kín tiếng, ít khi xuất hiện trong showbiz? - Ảnh 9.

Cho tới thời điểm này, Trịnh Thăng Bình mới chỉ có một lần thừa nhận chuyện tình cảm với ca sĩ Yến Nhi. Nhưng chỉ 7 tháng sau khi công khai hẹn hò, hai người đã chia tay và trở lại làm đồng nghiệp. Sau đó, Trịnh Thăng Bình vướng tin đồn với Liz Kim Cương vì cùng chung công ty quản lý, lộ manh mối đi du lịch cùng nhau nhưng cũng không bên nhau dài lâu.

Tối nay, Lan Phương xuất hiện trong "Đồng hồ đếm ngược" với hình ảnh khác lạTối nay, Lan Phương xuất hiện trong 'Đồng hồ đếm ngược' với hình ảnh khác lạ

GĐXH - Trong tập 11 "Đồng hồ đếm ngược", diễn viên Lan Phương vào vai Thơ người phụ nữ lả lướt chuyên săn tìm trai đẹp.

null
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tin liên quan

Trung tá Minh Kiên (Steven Nguyễn) sắp có biến cố mới?

Trung tá Minh Kiên (Steven Nguyễn) sắp có biến cố mới?

Tối nay, Lan Phương xuất hiện trong 'Đồng hồ đếm ngược' với hình ảnh khác lạ

Tối nay, Lan Phương xuất hiện trong 'Đồng hồ đếm ngược' với hình ảnh khác lạ

Khải Phong là chủ mưu hạ uy tín Trung tá Minh Kiên

Khải Phong là chủ mưu hạ uy tín Trung tá Minh Kiên

Người yêu cũ của Steven Nguyễn trong 'Không giới hạn' là ai?

Người yêu cũ của Steven Nguyễn trong 'Không giới hạn' là ai?

Nam đạo diễn loạt phim hàng trăm tỷ, tuổi U40 hôn nhân viên mãn nhưng khán giả vẫn tiếc một điều

Nam đạo diễn loạt phim hàng trăm tỷ, tuổi U40 hôn nhân viên mãn nhưng khán giả vẫn tiếc một điều

Cùng chuyên mục

Nữ diễn viên đóng cặp với Mai Tài Phến trong 'Em gái mưa' giờ ra sao?

Nữ diễn viên đóng cặp với Mai Tài Phến trong 'Em gái mưa' giờ ra sao?

Câu chuyện văn hóa - 15 giờ trước

Nổi tiếng sau khi cùng Mai Tài Phến đóng MV "Em gái mưa" của Hương Tràm nhưng con đường sự nghiệp của người đẹp này lại khá nhiều thăng trầm.

Một á hậu Việt bị 20 phim từ chối

Một á hậu Việt bị 20 phim từ chối

Câu chuyện văn hóa - 2 ngày trước

Ở buổi công bố dự án điện ảnh mới, đạo diễn Luk Vân thừa nhận làm phim nhiều nhưng chưa có tác phẩm nào thắng về doanh thu. Nữ đạo diễn cũng gặp khó khăn khi người đồng hành làm phim "Bus: Chuyến xe một chiều" rút lui vì vấn đề sức khỏe. Còn lại một mình, Luk Vân vẫn quyết tâm phải đưa phim ra rạp.

'Mẹ chồng' Lan Hương hát quan họ trên thuyền rồng, NSND Thuý Hường khen 'tuyệt vời'

'Mẹ chồng' Lan Hương hát quan họ trên thuyền rồng, NSND Thuý Hường khen 'tuyệt vời'

Câu chuyện văn hóa - 3 ngày trước

GĐXH - Lần đầu NSND Lan Hương được xuống thuyền rồng hát quan họ cùng các liền anh liền chị cho khán giả nghe. Chị cũng hội ngộ với NSND Thuý Hường để được dạy hát vì vốn yêu quan họ từ nhỏ.

Về Lễ hội truyền thống chùa Kim Sơn – Làng Quả Cảm nghe quan họ Bắc Ninh

Về Lễ hội truyền thống chùa Kim Sơn – Làng Quả Cảm nghe quan họ Bắc Ninh

Câu chuyện văn hóa - 3 ngày trước

GĐXH - Lễ hội truyền thống chùa Kim Sơn – Làng Quả Cảm năm nay đặc biệt hơn khi ngoài nghe các làn điệu quan họ cổ, người dân còn được gặp gỡ, giao lưu với các nghệ sĩ nổi tiếng như: NSND Thuý Hường, NSND Lan Hương, NSND Đức Long, NSƯT Đỗ Kỷ, NSƯT Võ Hoài Nam...

Cuộc sống thăng trầm của dàn thí sinh Sao Mai điểm hẹn đời đầu

Cuộc sống thăng trầm của dàn thí sinh Sao Mai điểm hẹn đời đầu

Câu chuyện văn hóa - 3 ngày trước

Sau hơn 20 năm kể từ mùa đầu của Sao Mai điểm hẹn, cuộc sống và sự nghiệp của nhiều thí sinh năm ấy đã có nhiều đổi thay với không ít thăng trầm.

Nam chính phim 'Thỏ ơi' nói gì khi bị gắn mác 'bình hoa di động'?

Nam chính phim 'Thỏ ơi' nói gì khi bị gắn mác 'bình hoa di động'?

Câu chuyện văn hóa - 4 ngày trước

Sở hữu chiều cao và ngoại hình nổi bật, Vĩnh Đam liên tục được mời đóng phim điện ảnh và điều này khiến anh bị không ít người gọi là "bình hoa di động".

NSƯT Lê Vân 'Bao giờ cho đến tháng 10' có cuộc sống ra sao ở tuổi U70?

NSƯT Lê Vân 'Bao giờ cho đến tháng 10' có cuộc sống ra sao ở tuổi U70?

Câu chuyện văn hóa - 5 ngày trước

GĐXH - NSƯT Lê Vân mới đây đã cùng 2 em gái NSND Lê Khanh và NSƯT Lê Vi đưa mẹ - NSƯT Lê Mai đi du lịch các tỉnh miền Trung. Thông qua những hình ảnh này, khán giả vẫn nhận ra mỹ nhân của thập niên với những bộ phim kinh điển.

Hai NSND cùng tên Thu Hà: Người là 'lá ngọc cành vàng', người là 'nữ tướng'

Hai NSND cùng tên Thu Hà: Người là 'lá ngọc cành vàng', người là 'nữ tướng'

Câu chuyện văn hóa - 5 ngày trước

Hai nữ nghệ sĩ tài năng cùng tên, một người là “lá ngọc cành vàng” của màn ảnh, người kia là Đại tá, mệnh danh “nữ tướng sân cỏ''.

Mai Tài Phến: Tôi không nỗ lực chỉ để 'xứng' với Mỹ Tâm

Mai Tài Phến: Tôi không nỗ lực chỉ để 'xứng' với Mỹ Tâm

Câu chuyện văn hóa - 6 ngày trước

Tái xuất với phim điện ảnh "Tài", Mai Tài Phến trải lòng về áp lực khi làm đạo diễn và khẳng định nỗ lực làm nghề không chỉ để trở thành cái tên "xứng tầm" cạnh Mỹ Tâm.

Cuộc sống trái ngược của 2 'thần đồng nhạc Việt' đình đám một thời

Cuộc sống trái ngược của 2 'thần đồng nhạc Việt' đình đám một thời

Câu chuyện văn hóa - 1 tuần trước

Đều là những ca sĩ nhí được khán giả yêu mến một thời, tuy nhiên Xuân Mai và Xuân Nghi giờ đây có cuộc sống hoàn toàn khác biệt.

Xem nhiều

NSƯT Lê Vân 'Bao giờ cho đến tháng 10' có cuộc sống ra sao ở tuổi U70?

NSƯT Lê Vân 'Bao giờ cho đến tháng 10' có cuộc sống ra sao ở tuổi U70?

Câu chuyện văn hóa

GĐXH - NSƯT Lê Vân mới đây đã cùng 2 em gái NSND Lê Khanh và NSƯT Lê Vi đưa mẹ - NSƯT Lê Mai đi du lịch các tỉnh miền Trung. Thông qua những hình ảnh này, khán giả vẫn nhận ra mỹ nhân của thập niên với những bộ phim kinh điển.

'Mẹ chồng' Lan Hương hát quan họ trên thuyền rồng, NSND Thuý Hường khen 'tuyệt vời'

'Mẹ chồng' Lan Hương hát quan họ trên thuyền rồng, NSND Thuý Hường khen 'tuyệt vời'

Câu chuyện văn hóa
Mai Tài Phến: Tôi không nỗ lực chỉ để 'xứng' với Mỹ Tâm

Mai Tài Phến: Tôi không nỗ lực chỉ để 'xứng' với Mỹ Tâm

Câu chuyện văn hóa
NSƯT Chí Trung: ‘Tôi nhiều bệnh, bạn gái lại kém 20 tuổi, tôi không thể ràng buộc’

NSƯT Chí Trung: ‘Tôi nhiều bệnh, bạn gái lại kém 20 tuổi, tôi không thể ràng buộc’

Câu chuyện văn hóa
Điều ít biết về mỹ nam cao 1m92 đóng chính phim đang dẫn đầu phòng vé Việt

Điều ít biết về mỹ nam cao 1m92 đóng chính phim đang dẫn đầu phòng vé Việt

Câu chuyện văn hóa

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top