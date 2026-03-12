Vì sao thời gian qua Trịnh Thăng Bình kín tiếng, ít khi xuất hiện trong showbiz?
Từng là một ca sĩ đắt show nhưng vài năm gần đây, vì sao Trịnh Thăng Bình lại ít đi diễn, cũng hiếm khi xuất hiện trong các sự kiện showbiz?
Cách đây hơn 10 năm, Trịnh Thăng Bình từng là cái tên đình đám của nhạc Việt với nhiều bài hit như Người Ấy, Tâm Sự Tuổi 30, Khác Biệt To Lớn, Anh Sẽ Đến . Không chỉ là ca sĩ, Trịnh Thăng Bình còn là nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc, diễn viên nhưng thời gian gần đây, anh ít đi diễn, cũng giảm tần suất tham gia các sự kiện showbiz nên tên tuổi cũng chìm lắng dần.
Trịnh Thăng Bình còn được xem là thiếu gia chính hiệu trong V-Biz. Trấn Thành từng kể rằng gia đình Trịnh Thăng Bình rất có điều kiện, nam nghệ sĩ lớn lên trong sự đủ đầy, không cần bận tâm đến chuyện kiếm tiền. Bản thân Trịnh Thăng Bình cũng thừa nhận anh may mắn khi sinh ra trong một gia đình dư dả, được mua sắm thoải mái nên sớm chú ý đến vẻ ngoài, chăm chút đến hình ảnh của mình.
Trịnh Thăng Bình thường xuất hiện với những món đồ đắt tiền, tận hưởng cuộc sống thư thái với những chuyến du lịch sang chảnh. Nam ca sĩ thuộc mẫu người rất yêu bản thân nên luôn muốn dành cho mình những gì tốt đẹp, thoải mái nhất. Anh cũng không đặt nặng chuyện phải dùng hàng hiệu, miễn thấy đẹp, phù hợp là được.
Trịnh Thăng Bình rất thích kinh doanh, đã từng thử sức trong nhiều lĩnh vực, cũng trải qua không ít thất bại nhưng anh không bỏ cuộc. Hiện giờ, nam ca sĩ đang điều hành một công ty sản xuất âm nhạc và kinh doanh sự kiện. Có lẽ vì bận rộn với công ty nên Trịnh Thăng Bình không còn đi diễn, ra nhạc nhiều như trước đây.
Cho tới thời điểm này, Trịnh Thăng Bình mới chỉ có một lần thừa nhận chuyện tình cảm với ca sĩ Yến Nhi. Nhưng chỉ 7 tháng sau khi công khai hẹn hò, hai người đã chia tay và trở lại làm đồng nghiệp. Sau đó, Trịnh Thăng Bình vướng tin đồn với Liz Kim Cương vì cùng chung công ty quản lý, lộ manh mối đi du lịch cùng nhau nhưng cũng không bên nhau dài lâu.
Nổi tiếng sau khi cùng Mai Tái Phến đóng MV "Em gái mưa" của Hương Tràm nhưng con đường sự nghiệp của người đẹp này lại khá nhiều thăng trầm.
Ở buổi công bố dự án điện ảnh mới, đạo diễn Luk Vân thừa nhận làm phim nhiều nhưng chưa có tác phẩm nào thắng về doanh thu. Nữ đạo diễn cũng gặp khó khăn khi người đồng hành làm phim "Bus: Chuyến xe một chiều" rút lui vì vấn đề sức khỏe. Còn lại một mình, Luk Vân vẫn quyết tâm phải đưa phim ra rạp.
GĐXH - Lần đầu NSND Lan Hương được xuống thuyền rồng hát quan họ cùng các liền anh liền chị cho khán giả nghe. Chị cũng hội ngộ với NSND Thuý Hường để được dạy hát vì vốn yêu quan họ từ nhỏ.
GĐXH - Lễ hội truyền thống chùa Kim Sơn – Làng Quả Cảm năm nay đặc biệt hơn khi ngoài nghe các làn điệu quan họ cổ, người dân còn được gặp gỡ, giao lưu với các nghệ sĩ nổi tiếng như: NSND Thuý Hường, NSND Lan Hương, NSND Đức Long, NSƯT Đỗ Kỷ, NSƯT Võ Hoài Nam...
Sau hơn 20 năm kể từ mùa đầu của Sao Mai điểm hẹn, cuộc sống và sự nghiệp của nhiều thí sinh năm ấy đã có nhiều đổi thay với không ít thăng trầm.
Sở hữu chiều cao và ngoại hình nổi bật, Vĩnh Đam liên tục được mời đóng phim điện ảnh và điều này khiến anh bị không ít người gọi là "bình hoa di động".
GĐXH - NSƯT Lê Vân mới đây đã cùng 2 em gái NSND Lê Khanh và NSƯT Lê Vi đưa mẹ - NSƯT Lê Mai đi du lịch các tỉnh miền Trung. Thông qua những hình ảnh này, khán giả vẫn nhận ra mỹ nhân của thập niên với những bộ phim kinh điển.
Hai nữ nghệ sĩ tài năng cùng tên, một người là "lá ngọc cành vàng" của màn ảnh, người kia là Đại tá, mệnh danh "nữ tướng sân cỏ''.
Tái xuất với phim điện ảnh "Tài", Mai Tái Phến trải lòng về áp lực khi làm đạo diễn và khẳng định nỗ lực làm nghề không chỉ để trở thành cái tên "xứng tầm" cạnh Mỹ Tâm.
Đều là những ca sĩ nhí được khán giả yêu mến một thời, tuy nhiên Xuân Mai và Xuân Nghi giờ đây có cuộc sống hoàn toàn khác biệt.
