Một á hậu Việt bị 20 phim từ chối

Nữ đạo diễn làm nhiều phim nhưng chưa bao giờ thắng ở phòng vé



Sau thành công của Thỏ ơi, Vĩnh Đam được giới thiệu ở vai trò nam chính trong phim điện ảnh Bus: Chuyến xe một chiều của đạo diễn Luk Vân. Tại showcase chiều 6/3, Vĩnh Đam thẳng thắn nói về chuyện được nhận vai chính vì có ngoại hình nổi bật.

Vĩnh Đam cho biết đóng phim điện ảnh là cách anh khẳng định bản thân. Nam diễn viên nói: “Tôi chỉ mới bắt đầu sự nghiệp diễn xuất cách đây không lâu. Tôi quan niệm có ngoại hình ưa nhìn là lợi thế. Tôi muốn chứng minh bản thân nhiều hơn thông qua những dự án điện ảnh. Bus: Chuyến xe một chiều là dự án đầu tiên cho tôi cơ hội. Tôi nghĩ mình đã hoàn thành tốt nhất trong khả năng của bản thân lúc đó.

Showcase phim của đạo diễn Luk Vân diễn ra chiều 6/3 tại TPHCM.

Phim của đạo diễn Luk Vân và anh Trấn Thành thuộc hai thể loại khác nhau. Anh Trấn Thành cầu toàn. Anh luôn muốn mang đến sản phẩm chỉn chu nhất. Khi làm việc với anh, tôi phải tập trung nhiều hơn. Với chị Luk Vân, tôi hóa thân dễ hơn với những mô tả của chị. Đây là vai diễn hợp lứa tuổi".

Vĩnh Đam khẳng định không kén chọn. Sau khi casting phim của Luk Vân, anh mới thử sức với Thỏ ơi và mong sẽ có vai nhỏ. Khi Vĩnh Đam cùng lúc trúng hai vai, tổ đạo diễn hai phim đã làm việc và tìm ra phương án chung để nam diễn viên đảm bảo đóng được hai phim.

Đạo diễn Luk Vân cũng nói chưa từng biết đến Vĩnh Đam trước khi quá trình tuyển chọn diễn viên bắt đầu. Theo Luk Vân, ở vòng online, Vĩnh Đam được chọn nhờ ngoại hình ổn. Ở vòng offline, đạo diễn thấy Vĩnh Đam hợp vai. "Lúc đó, bạn chưa đậu vai phim Thỏ ơi. Đến lúc tiền kỳ của phim, tôi mới biết bạn đóng vai nam chính Thỏ ơi. Tôi không muốn để Đam phải chọn một trong hai, nên muốn để bạn nắm bắt được cơ hội này", Luk Vân chia sẻ.

Nói thêm về hành trình làm phim, Luk Vân thừa nhận "làm nhiều nhưng chưa bao giờ thắng". Trước Bus: Chuyến xe một chiều, nữ đạo diễn làm một bộ phim về gia đình nhưng chưa ra rạp.

Diễn viên Vĩnh Đam và Á hậu Minh Kiên.

"Tôi thất vọng nhiều về phim đó. Sau một thời gian, tôi tìm lại được ý tưởng và cảm xúc với nghề. Tôi làm phim nhiều rồi, nhưng chưa có phim nào có thể được gọi là thắng về doanh thu. Mọi người cũng hỏi sao tôi làm phim đều quá, không biết tiền đâu ra để làm. Chính tôi cũng không thể trả lời câu hỏi này.

Con đường tôi đi không quá gập ghềnh, nhưng cũng không phải trải hoa. Phim tôi làm có thể không đạt doanh thu tốt nhưng giúp tôi tích cóp nhiều kinh nghiệm. Càng làm nhiều hơn, tôi càng hoàn thiện để có thể sửa chữa những thứ chưa ổn”, đạo diễn chia sẻ.

Nữ đạo diễn cũng gặp khó khăn khi người đồng hành làm phim Bus: Chuyến xe một chiều rút lui vì vấn đề sức khỏe. Còn lại một mình, Luk Vân vẫn quyết tâm phải đưa được phim ra rạp.

Á hậu Minh Kiên bị 20 phim từ chối

Bus: Chuyến xe một chiều kể câu chuyện mang màu sắc tâm linh và ly kỳ. Phim có sự tham gia của Vân Trang, Trần Lê Vĩnh Đam, Huỳnh Minh Kiên, Phí Phương Anh và Lê Hoàng Long.

Vân Trang đóng vai cameo, chấp nhận lùi về phía sau để cân đối lịch trình. "Tôi giữ nguyên tác riêng cho bản thân. Khán giả khi xem phim của tôi phải giữ được sự trinh nguyên nếu xem lại lần hai. Tôi coi đó là thách thức cho mình", Vân Trang nói.

Lần đầu đóng vai lớn trong một phim điện ảnh, Á hậu Huỳnh Minh Kiên nói thời gian qua cô luôn tìm kiếm cơ hội diễn xuất, cố gắng học theo những "đàn chị" như Tiểu Vy, Lương Thùy Linh hay Thiên Ân. Suốt nửa đầu năm 2025, Minh Kiên trượt casting 20 phim, dù trước đó đã chuẩn bị kỹ càng để theo nghề.

Dàn diễn viên tham gia phim.

Phí Phương Anh cũng có những chia sẻ đáng chú ý trong dự án điện ảnh đầu tay. Nữ nghệ sĩ cho biết cô đã cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định tham gia bộ phim. Phí Phương Anh nói: “Trải qua một khoảng thời gian làm nghề lâu, cũng ít nhiều có tranh cãi. Tôi của hiện tại bớt sợ hơn, đối diện với nó không phải bằng nỗi buồn mà bằng sự tự tin. Tôi cũng biết mình ở đâu, nên chọn vai diễn có thời lượng vừa đủ cho lần chào sân điện ảnh ở phim này. Tôi tin rằng mình sẽ làm tốt”.