'Mẹ chồng' Lan Hương hát quan họ trên thuyền rồng, NSND Thuý Hường khen 'tuyệt vời'

Mới đây, tham dự Lễ hội truyền thống chùa Kim Sơn – Làng Quả Cảm (phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh) NSND Lan Hương đã lần đầu tiên trổ tài hát quan họ trên thuyền rồng cùng các liền anh liền chị và giọng ca quan họ nức tiếng - NSND Thuý Hường.

Khán giả vốn chỉ biết NSND Lan Hương qua các vai diễn trên truyền hình, sân khấu, nay lần đầu được nghe chị hát, lại là quan họ cùng những người con quê hương Kinh Bắc khiến không ít người ngạc nhiên xen lẫn trầm trồ thán phục.

Chia sẻ cảm xúc khi tham dự lễ hội, NSND Lan Hương cho biết: "Đây là lần thứ hai Lan Hương được về chung vui với Lễ hội truyền thống chùa Kim Sơn – Làng Quả Cảm. Được tham dự lễ hội truyền thống tôn vinh văn hóa Việt Nam như thế này là niềm vui rất lớn với tôi và các nghệ sĩ.

Nhưng đây là lần đầu tiên Lan Hương được xuống thuyền cùng với các liền anh liền chị hát quan họ và thấy yêu hơn mảnh đất này khi được sống trong không gian văn hoá cùng người dân. Vì thế sau khi biểu diễn, tôi đã nói với NSND Thuý Hường là muốn được chị dạy hát quan họ. Bởi những làn điệu quan họ ở đây đã gắn liền với tuổi thơ của tôi".

"Nhờ biết hát quan họ mà tôi đỗ trong đợt tuyển diễn viên của Nhà hát kịch Việt Nam", NSND Lan Hương kể lại.

NSND Lan Hương kể một kỷ niệm rất đặc biệt với quan họ đó là khi dự tuyển diễn viên sân khấu tại Nhà hát Kịch Việt Nam, chị được các thầy cô yêu cầu hát một bài quan họ. "Thật may là từ nhỏ tôi đã rất yêu quan họ và đã hát mấy câu trong bài Ngồi tựa mạn thuyền. Nhờ đó mà tôi đỗ trong đợt tuyển diễn viên đó. Hôm nay thật duyên khi được gặp giọng ca số 1 về quan họ mà mình ngưỡng mộ là NSND Thuý Hường. Vì thế, diễn xong, tôi đã đề nghị NSND Thuý Hường dạy mình cách hát thế nào cho chuẩn", "mẹ chồng" màn ảnh hào hứng kể.

Sau khi tập bài "Ngồi tựa song đào", NSND Lan Hương được NSND Thuý Hường khen ngợi, không chỉ hát chuẩn nhạc mà còn có độ nẩy hạt nữa. Trong khi đó, chồng chị - NSƯT Đỗ Kỷ hóm hỉnh trêu bà xã: "Tôi thấy giọng bà có ưu điểm là... nhiều đờm".

NSND Lan Hương được NSND Thuý Hường dạy hát quan họ. Video: T.H

Được khen, NSND Lan Hương tiết lộ rằng chị thường hay mở kênh dạy quan họ của NSND Thuý Hường để nghe và hát theo. Nay được khen thì chắc chắn sẽ là "học trò" thường xuyên trong các lớp học online này. Theo chị, quan họ nghe đầu tiên thì thấy rất khó. Nhưng khi quen rồi sẽ thấy ai cũng có thể hát được. Quan họ là những giai điệu rất đời sống, lời ca cũng giản dị, gắn liền với những sinh hoạt hằng ngày của chúng ta, cho nên ai cũng có thể hát và thuộc được".

Tâm sự với Gia đình và Xã hội, NSND Lan Hương nói: "Quan họ thực sự rất hay, rất đặc sắc, là di sản văn hoá quý giá mà cha ông để lại nên qua đây, Lan Hương rất mong các bạn trẻ hãy gìn giữ, tiếp nối để những giá trị này thêm lan toả và trường tồn cùng hơi thở đương đại. Các bạn hãy đến với lễ hội nhiều hơn để cảm nhận và sẽ thấy yêu văn hoá truyền thống hơn. Như đối với Lan Hương lúc này, nghe quan họ đã làm cho cuộc sống của mình thêm phong phú, khiến mình yêu đời, yêu cuộc sống và yêu quê hương đất nước mình hơn.

Nhiều nghệ sĩ đã phát triển văn hóa, những làn điệu dân ca của mình ra nước ngoài. Và có rất nhiều kênh Facebook, Tiktok của người nước ngoài, họ mê hát những cái giai điệu dân ca của chúng ta. Tại sao chúng ta lại không yêu, không phát huy và giữ gìn nó? Tôi mong muốn các bạn trẻ hãy mang niềm tự hào của chúng ta đến với bạn bè quốc tế. Bởi vì chúng ta hoàn toàn có quyền tự hào, đây là những giai điệu vô cùng đẹp đẽ mà không phải ở đâu cũng có được", NSND Lan Hương nói.

Về Lễ hội truyền thống chùa Kim Sơn – Làng Quả Cảm nghe quan họ Bắc Ninh GĐXH - Lễ hội truyền thống chùa Kim Sơn – Làng Quả Cảm năm nay đặc biệt hơn khi ngoài nghe các làn điệu quan họ cổ, người dân còn được gặp gỡ, giao lưu với các nghệ sĩ nổi tiếng như: NSND Thuý Hường, NSND Lan Hương, NSND Đức Long, NSƯT Đỗ Kỷ, NSƯT Võ Hoài Nam...



