'Mẹ chồng' Lan Hương hát quan họ trên thuyền rồng, NSND Thuý Hường khen 'tuyệt vời'
GĐXH - Lần đầu NSND Lan Hương được xuống thuyền rồng hát quan họ cùng các liền anh liền chị cho khán giả nghe. Chị cũng hội ngộ với NSND Thuý Hường để được dạy hát vì vốn yêu quan họ từ nhỏ.
Mới đây, tham dự Lễ hội truyền thống chùa Kim Sơn – Làng Quả Cảm (phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh) NSND Lan Hương đã lần đầu tiên trổ tài hát quan họ trên thuyền rồng cùng các liền anh liền chị và giọng ca quan họ nức tiếng - NSND Thuý Hường.
Khán giả vốn chỉ biết NSND Lan Hương qua các vai diễn trên truyền hình, sân khấu, nay lần đầu được nghe chị hát, lại là quan họ cùng những người con quê hương Kinh Bắc khiến không ít người ngạc nhiên xen lẫn trầm trồ thán phục.
Chia sẻ cảm xúc khi tham dự lễ hội, NSND Lan Hương cho biết: "Đây là lần thứ hai Lan Hương được về chung vui với Lễ hội truyền thống chùa Kim Sơn – Làng Quả Cảm. Được tham dự lễ hội truyền thống tôn vinh văn hóa Việt Nam như thế này là niềm vui rất lớn với tôi và các nghệ sĩ.
Nhưng đây là lần đầu tiên Lan Hương được xuống thuyền cùng với các liền anh liền chị hát quan họ và thấy yêu hơn mảnh đất này khi được sống trong không gian văn hoá cùng người dân. Vì thế sau khi biểu diễn, tôi đã nói với NSND Thuý Hường là muốn được chị dạy hát quan họ. Bởi những làn điệu quan họ ở đây đã gắn liền với tuổi thơ của tôi".
NSND Lan Hương kể một kỷ niệm rất đặc biệt với quan họ đó là khi dự tuyển diễn viên sân khấu tại Nhà hát Kịch Việt Nam, chị được các thầy cô yêu cầu hát một bài quan họ. "Thật may là từ nhỏ tôi đã rất yêu quan họ và đã hát mấy câu trong bài Ngồi tựa mạn thuyền. Nhờ đó mà tôi đỗ trong đợt tuyển diễn viên đó. Hôm nay thật duyên khi được gặp giọng ca số 1 về quan họ mà mình ngưỡng mộ là NSND Thuý Hường. Vì thế, diễn xong, tôi đã đề nghị NSND Thuý Hường dạy mình cách hát thế nào cho chuẩn", "mẹ chồng" màn ảnh hào hứng kể.
Sau khi tập bài "Ngồi tựa song đào", NSND Lan Hương được NSND Thuý Hường khen ngợi, không chỉ hát chuẩn nhạc mà còn có độ nẩy hạt nữa. Trong khi đó, chồng chị - NSƯT Đỗ Kỷ hóm hỉnh trêu bà xã: "Tôi thấy giọng bà có ưu điểm là... nhiều đờm".
NSND Lan Hương được NSND Thuý Hường dạy hát quan họ. Video: T.H
Được khen, NSND Lan Hương tiết lộ rằng chị thường hay mở kênh dạy quan họ của NSND Thuý Hường để nghe và hát theo. Nay được khen thì chắc chắn sẽ là "học trò" thường xuyên trong các lớp học online này. Theo chị, quan họ nghe đầu tiên thì thấy rất khó. Nhưng khi quen rồi sẽ thấy ai cũng có thể hát được. Quan họ là những giai điệu rất đời sống, lời ca cũng giản dị, gắn liền với những sinh hoạt hằng ngày của chúng ta, cho nên ai cũng có thể hát và thuộc được".
Tâm sự với Gia đình và Xã hội, NSND Lan Hương nói: "Quan họ thực sự rất hay, rất đặc sắc, là di sản văn hoá quý giá mà cha ông để lại nên qua đây, Lan Hương rất mong các bạn trẻ hãy gìn giữ, tiếp nối để những giá trị này thêm lan toả và trường tồn cùng hơi thở đương đại. Các bạn hãy đến với lễ hội nhiều hơn để cảm nhận và sẽ thấy yêu văn hoá truyền thống hơn. Như đối với Lan Hương lúc này, nghe quan họ đã làm cho cuộc sống của mình thêm phong phú, khiến mình yêu đời, yêu cuộc sống và yêu quê hương đất nước mình hơn.
Nhiều nghệ sĩ đã phát triển văn hóa, những làn điệu dân ca của mình ra nước ngoài. Và có rất nhiều kênh Facebook, Tiktok của người nước ngoài, họ mê hát những cái giai điệu dân ca của chúng ta. Tại sao chúng ta lại không yêu, không phát huy và giữ gìn nó? Tôi mong muốn các bạn trẻ hãy mang niềm tự hào của chúng ta đến với bạn bè quốc tế. Bởi vì chúng ta hoàn toàn có quyền tự hào, đây là những giai điệu vô cùng đẹp đẽ mà không phải ở đâu cũng có được", NSND Lan Hương nói.
Về Lễ hội truyền thống chùa Kim Sơn – Làng Quả Cảm nghe quan họ Bắc NinhCâu chuyện văn hóa - 6 giờ trước
GĐXH - Lễ hội truyền thống chùa Kim Sơn – Làng Quả Cảm năm nay đặc biệt hơn khi ngoài nghe các làn điệu quan họ cổ, người dân còn được gặp gỡ, giao lưu với các nghệ sĩ nổi tiếng như: NSND Thuý Hường, NSND Lan Hương, NSND Đức Long, NSƯT Đỗ Kỷ, NSƯT Võ Hoài Nam...
Cuộc sống thăng trầm của dàn thí sinh Sao Mai điểm hẹn đời đầuCâu chuyện văn hóa - 13 giờ trước
Sau hơn 20 năm kể từ mùa đầu của Sao Mai điểm hẹn, cuộc sống và sự nghiệp của nhiều thí sinh năm ấy đã có nhiều đổi thay với không ít thăng trầm.
Nam chính phim 'Thỏ ơi' nói gì khi bị gắn mác 'bình hoa di động'?Câu chuyện văn hóa - 1 ngày trước
Sở hữu chiều cao và ngoại hình nổi bật, Vĩnh Đam liên tục được mời đóng phim điện ảnh và điều này khiến anh bị không ít người gọi là "bình hoa di động".
NSƯT Lê Vân 'Bao giờ cho đến tháng 10' có cuộc sống ra sao ở tuổi U70?Câu chuyện văn hóa - 2 ngày trước
GĐXH - NSƯT Lê Vân mới đây đã cùng 2 em gái NSND Lê Khanh và NSƯT Lê Vi đưa mẹ - NSƯT Lê Mai đi du lịch các tỉnh miền Trung. Thông qua những hình ảnh này, khán giả vẫn nhận ra mỹ nhân của thập niên với những bộ phim kinh điển.
Hai NSND cùng tên Thu Hà: Người là 'lá ngọc cành vàng', người là 'nữ tướng'Câu chuyện văn hóa - 2 ngày trước
Hai nữ nghệ sĩ tài năng cùng tên, một người là “lá ngọc cành vàng” của màn ảnh, người kia là Đại tá, mệnh danh “nữ tướng sân cỏ''.
Mai Tài Phến: Tôi không nỗ lực chỉ để 'xứng' với Mỹ TâmCâu chuyện văn hóa - 3 ngày trước
Tái xuất với phim điện ảnh "Tài", Mai Tài Phến trải lòng về áp lực khi làm đạo diễn và khẳng định nỗ lực làm nghề không chỉ để trở thành cái tên "xứng tầm" cạnh Mỹ Tâm.
Cuộc sống trái ngược của 2 'thần đồng nhạc Việt' đình đám một thờiCâu chuyện văn hóa - 6 ngày trước
Đều là những ca sĩ nhí được khán giả yêu mến một thời, tuy nhiên Xuân Mai và Xuân Nghi giờ đây có cuộc sống hoàn toàn khác biệt.
Rộn ràng ngày hội 'Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc' 2026 của 32 dân tộc tại Hà NộiCâu chuyện văn hóa - 1 tuần trước
GĐXH - Sáng nay 28/2, tại Làng Văn hoá các dân tộc Việt Nam đã diễn ra ngày hội 'Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc' 2026. Sự kiện có sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính và các lãnh đạo Bộ, ban ngành.
NSƯT Chí Trung: ‘Tôi nhiều bệnh, bạn gái lại kém 20 tuổi, tôi không thể ràng buộc’Câu chuyện văn hóa - 1 tuần trước
Hẹn gặp NSƯT Chí Trung những ngày cuối năm, ông ngồi đối diện chúng tôi, vẫn dáng vẻ điềm tĩnh và cách nói chuyện sắc sảo, thẳng và không vòng vo.
Điều ít biết về mỹ nam cao 1m92 đóng chính phim đang dẫn đầu phòng vé ViệtCâu chuyện văn hóa - 1 tuần trước
Trần Lê Vĩnh Đam - nam chính phim "Thỏ ơi" của Trấn Thành đang nhận được nhiều chú ý của khán giả khi dự án này gây sốt tại phòng vé.
NSƯT Lê Vân 'Bao giờ cho đến tháng 10' có cuộc sống ra sao ở tuổi U70?Câu chuyện văn hóa
GĐXH - NSƯT Lê Vân mới đây đã cùng 2 em gái NSND Lê Khanh và NSƯT Lê Vi đưa mẹ - NSƯT Lê Mai đi du lịch các tỉnh miền Trung. Thông qua những hình ảnh này, khán giả vẫn nhận ra mỹ nhân của thập niên với những bộ phim kinh điển.