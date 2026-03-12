Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Nữ diễn viên đóng cặp với Mai Tài Phến trong 'Em gái mưa' giờ ra sao?

Thứ năm, 06:37 12/03/2026 | Câu chuyện văn hóa

Nổi tiếng sau khi cùng Mai Tài Phến đóng MV "Em gái mưa" của Hương Tràm nhưng con đường sự nghiệp của người đẹp này lại khá nhiều thăng trầm.

Năm 2017, MV Em gái mưa của Hương Tràm ra mắt, nhanh chóng trở thành một hiện tượng của showbiz Việt. Thành công của ca khúc giúp cho bộ đôi diễn viên chính là Mai Tài Phến và Thanh Vy trở nên nổi tiếng.

Sau 9 năm, Mai Tài Phến có sự nghiệp khởi sắc và danh tiếng khá vang dội khi lấn sân thành đạo diễn, còn Thanh Vy lại khá trầm.

Nữ diễn viên đóng cặp với Mai Tài Phến trong 'Em gái mưa' giờ ra sao? - Ảnh 1.

Thanh Vy và Mai Tài Phến nổi tiếng nhờ MV "Em gái mưa".

Thanh Vy sinh năm 1992, được biết đến với vai trò người mẫu, diễn viên. Khi đóng MV Em gái mưa, cô vào vai nữ sinh, có tình cảm với giáo sinh Vũ - nhân vật do Mai Tài Phến đảm nhận. Họ từng được nhận xét đẹp đôi, có nhiều cảnh quay tình cảm.

Sở hữu nhan sắc xinh đẹp, trong veo, Thanh Vy nhanh chóng trở nên nổi tiếng nhờ hiệu ứng của ca khúc. Cô được khán giả đặt cho biệt danh là "em gái mưa".

MV "Em gái mưa"

Sau thành công này, Thanh Vy còn góp mặt trong MV của nhiều ca sỹ như Đông Nhi, Đức Phúc, Đăng Khôi... Cô liên tục được mời đóng quảng cáo và phim, đáng chú ý như phim hài Tết Đích tôn độc đắc.

Khi sự nghiệp đang thăng hoa, nữ diễn viên bất ngờ rời làng giải trí để lấy chồng, sinh con và sang Australia sinh sống. Kể từ đó, người đẹp chọn cuộc sống kín tiếng, không dùng mạng xã hội. Đến cuối năm 2022, Thanh Vy mở lại trang cá nhân và thông báo đã ly hôn sau 4 năm chung sống.

Nữ diễn viên đóng cặp với Mai Tài Phến trong 'Em gái mưa' giờ ra sao? - Ảnh 2.

Thanh Vy trở lại Việt Nam sau đổ vỡ hôn nhân.

Sau đổ vỡ, Thanh Vy trở về Việt Nam và quyết tâm trở lại nghệ thuật. Trong chương trình Mẹ bỉm sữa vào năm 2023, cô từng nghẹn ngào tiết lộ những “sóng gió” khi mắc bệnh trầm cảm sau sinh.

Khi con được 2 tuổi, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Hai vợ chồng Thanh Vy nảy sinh mâu thuẫn. Cô muốn đi làm lại nhưng chồng và gia đình lại muốn cô ở nhà chăm con. Đó là lý do cô chọn cách ly hôn.

Theo nữ diễn viên, con trai cô hiện sinh sống ở Australia với nhà nội. Dù rất nhớ con nhưng Vy xác định nếu bé ở nước ngoài sẽ có tương lai tốt hơn. Thanh Vy còn mẹ ruột ở Việt Nam nên chọn cách đi đi về về thăm con, trò chuyện với chồng cũ để hỏi thăm, chia sẻ hình ảnh của bé.

Cuối năm 2023, Thanh Vy tái xuất trong một dự án phim ngắn. Tạo hình nữ sinh của cô được khen trẻ trung, dễ thương, không khác trước quá nhiều. Tuy nhiên, phim không tạo được hiệu ứng như mong đợi.

Ở tuổi 34, Thanh Vy không còn đóng phim mà chuyển sang làm KOL, livestream, tham gia một số sự kiện quảng bá sản phẩm. Cô vẫn khá kín tiếng, hạn chế chia sẻ về chuyện tình cảm riêng tư.

Nữ diễn viên đóng cặp với Mai Tài Phến trong 'Em gái mưa' giờ ra sao? - Ảnh 3.

Thanh Vy chọn cuộc sống kín tiếng.

Trải qua nhiều thăng trầm, nữ diễn viên đã tìm lại được trạng thái tích cực và cảm giác hạnh phúc. Cô được nhiều người nhận xét có vóc dáng nhỏ nhắn, gương mặt trẻ trung so với tuổi.

Trên trang cá nhân, Thanh Vy đăng nhiều hình ảnh đời thường, cuộc sống bình dị bên bạn bè, đồng nghiệp. Cô vẫn vắng bóng trong nhiều sự kiện giải trí, chưa có ý định trở lại với nghệ thuật.

Nữ diễn viên phim Sex Education sắp đóng vai Jane Eyre kinh điển?Nữ diễn viên phim Sex Education sắp đóng vai Jane Eyre kinh điển?

GĐXH - Nữ diễn viên Aimee Lou Wood nổi tiếng trong "Sex Education" nhiều khả năng sẽ đóng vai chính trong phiên bản chuyển thể mới từ tiểu thuyết kinh điển "Jane Eyre".

Ca sĩ Hoàng Dũng bất ngờ công bố đã kết hôn, bà xã là ai?Ca sĩ Hoàng Dũng bất ngờ công bố đã kết hôn, bà xã là ai?

GĐXH - Ca sĩ Hoàng Dũng vừa khiến người hâm mộ bất ngờ khi chính thức xác nhận đã kết hôn cách đây 6 năm.

Ngọc Thanh
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tin liên quan

Nữ diễn viên phim Sex Education sắp đóng vai Jane Eyre kinh điển?

Nữ diễn viên phim Sex Education sắp đóng vai Jane Eyre kinh điển?

CEO Trần Lâm (Mạnh Trường) 'dính bẫy' gái xinh tại quán bar

CEO Trần Lâm (Mạnh Trường) 'dính bẫy' gái xinh tại quán bar

Ca sĩ Hoàng Dũng bất ngờ công bố đã kết hôn, bà xã là ai?

Ca sĩ Hoàng Dũng bất ngờ công bố đã kết hôn, bà xã là ai?

Trung tá Minh Kiên có bỏ Lợi lại trong đám cháy khi được cầu xin rời đi?

Trung tá Minh Kiên có bỏ Lợi lại trong đám cháy khi được cầu xin rời đi?

Nữ diễn viên 'Cô gái xấu xí' từng bị trầm cảm, U50 tuổi làm mẹ đơn thân luôn khao khát đóng vai 'tử tế'

Nữ diễn viên 'Cô gái xấu xí' từng bị trầm cảm, U50 tuổi làm mẹ đơn thân luôn khao khát đóng vai 'tử tế'

Cùng chuyên mục

Một á hậu Việt bị 20 phim từ chối

Một á hậu Việt bị 20 phim từ chối

Câu chuyện văn hóa - 2 ngày trước

Ở buổi công bố dự án điện ảnh mới, đạo diễn Luk Vân thừa nhận làm phim nhiều nhưng chưa có tác phẩm nào thắng về doanh thu. Nữ đạo diễn cũng gặp khó khăn khi người đồng hành làm phim "Bus: Chuyến xe một chiều" rút lui vì vấn đề sức khỏe. Còn lại một mình, Luk Vân vẫn quyết tâm phải đưa phim ra rạp.

'Mẹ chồng' Lan Hương hát quan họ trên thuyền rồng, NSND Thuý Hường khen 'tuyệt vời'

'Mẹ chồng' Lan Hương hát quan họ trên thuyền rồng, NSND Thuý Hường khen 'tuyệt vời'

Câu chuyện văn hóa - 2 ngày trước

GĐXH - Lần đầu NSND Lan Hương được xuống thuyền rồng hát quan họ cùng các liền anh liền chị cho khán giả nghe. Chị cũng hội ngộ với NSND Thuý Hường để được dạy hát vì vốn yêu quan họ từ nhỏ.

Về Lễ hội truyền thống chùa Kim Sơn – Làng Quả Cảm nghe quan họ Bắc Ninh

Về Lễ hội truyền thống chùa Kim Sơn – Làng Quả Cảm nghe quan họ Bắc Ninh

Câu chuyện văn hóa - 2 ngày trước

GĐXH - Lễ hội truyền thống chùa Kim Sơn – Làng Quả Cảm năm nay đặc biệt hơn khi ngoài nghe các làn điệu quan họ cổ, người dân còn được gặp gỡ, giao lưu với các nghệ sĩ nổi tiếng như: NSND Thuý Hường, NSND Lan Hương, NSND Đức Long, NSƯT Đỗ Kỷ, NSƯT Võ Hoài Nam...

Cuộc sống thăng trầm của dàn thí sinh Sao Mai điểm hẹn đời đầu

Cuộc sống thăng trầm của dàn thí sinh Sao Mai điểm hẹn đời đầu

Câu chuyện văn hóa - 3 ngày trước

Sau hơn 20 năm kể từ mùa đầu của Sao Mai điểm hẹn, cuộc sống và sự nghiệp của nhiều thí sinh năm ấy đã có nhiều đổi thay với không ít thăng trầm.

Nam chính phim 'Thỏ ơi' nói gì khi bị gắn mác 'bình hoa di động'?

Nam chính phim 'Thỏ ơi' nói gì khi bị gắn mác 'bình hoa di động'?

Câu chuyện văn hóa - 4 ngày trước

Sở hữu chiều cao và ngoại hình nổi bật, Vĩnh Đam liên tục được mời đóng phim điện ảnh và điều này khiến anh bị không ít người gọi là "bình hoa di động".

NSƯT Lê Vân 'Bao giờ cho đến tháng 10' có cuộc sống ra sao ở tuổi U70?

NSƯT Lê Vân 'Bao giờ cho đến tháng 10' có cuộc sống ra sao ở tuổi U70?

Câu chuyện văn hóa - 4 ngày trước

GĐXH - NSƯT Lê Vân mới đây đã cùng 2 em gái NSND Lê Khanh và NSƯT Lê Vi đưa mẹ - NSƯT Lê Mai đi du lịch các tỉnh miền Trung. Thông qua những hình ảnh này, khán giả vẫn nhận ra mỹ nhân của thập niên với những bộ phim kinh điển.

Hai NSND cùng tên Thu Hà: Người là 'lá ngọc cành vàng', người là 'nữ tướng'

Hai NSND cùng tên Thu Hà: Người là 'lá ngọc cành vàng', người là 'nữ tướng'

Câu chuyện văn hóa - 5 ngày trước

Hai nữ nghệ sĩ tài năng cùng tên, một người là “lá ngọc cành vàng” của màn ảnh, người kia là Đại tá, mệnh danh “nữ tướng sân cỏ''.

Mai Tài Phến: Tôi không nỗ lực chỉ để 'xứng' với Mỹ Tâm

Mai Tài Phến: Tôi không nỗ lực chỉ để 'xứng' với Mỹ Tâm

Câu chuyện văn hóa - 6 ngày trước

Tái xuất với phim điện ảnh "Tài", Mai Tài Phến trải lòng về áp lực khi làm đạo diễn và khẳng định nỗ lực làm nghề không chỉ để trở thành cái tên "xứng tầm" cạnh Mỹ Tâm.

Cuộc sống trái ngược của 2 'thần đồng nhạc Việt' đình đám một thời

Cuộc sống trái ngược của 2 'thần đồng nhạc Việt' đình đám một thời

Câu chuyện văn hóa - 1 tuần trước

Đều là những ca sĩ nhí được khán giả yêu mến một thời, tuy nhiên Xuân Mai và Xuân Nghi giờ đây có cuộc sống hoàn toàn khác biệt.

Rộn ràng ngày hội 'Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc' 2026 của 32 dân tộc tại Hà Nội

Rộn ràng ngày hội 'Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc' 2026 của 32 dân tộc tại Hà Nội

Câu chuyện văn hóa - 1 tuần trước

GĐXH - Sáng nay 28/2, tại Làng Văn hoá các dân tộc Việt Nam đã diễn ra ngày hội 'Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc' 2026. Sự kiện có sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính và các lãnh đạo Bộ, ban ngành.

Xem nhiều

NSƯT Lê Vân 'Bao giờ cho đến tháng 10' có cuộc sống ra sao ở tuổi U70?

NSƯT Lê Vân 'Bao giờ cho đến tháng 10' có cuộc sống ra sao ở tuổi U70?

Câu chuyện văn hóa

GĐXH - NSƯT Lê Vân mới đây đã cùng 2 em gái NSND Lê Khanh và NSƯT Lê Vi đưa mẹ - NSƯT Lê Mai đi du lịch các tỉnh miền Trung. Thông qua những hình ảnh này, khán giả vẫn nhận ra mỹ nhân của thập niên với những bộ phim kinh điển.

Mai Tài Phến: Tôi không nỗ lực chỉ để 'xứng' với Mỹ Tâm

Mai Tài Phến: Tôi không nỗ lực chỉ để 'xứng' với Mỹ Tâm

Câu chuyện văn hóa
'Mẹ chồng' Lan Hương hát quan họ trên thuyền rồng, NSND Thuý Hường khen 'tuyệt vời'

'Mẹ chồng' Lan Hương hát quan họ trên thuyền rồng, NSND Thuý Hường khen 'tuyệt vời'

Câu chuyện văn hóa
NSƯT Chí Trung: ‘Tôi nhiều bệnh, bạn gái lại kém 20 tuổi, tôi không thể ràng buộc’

NSƯT Chí Trung: ‘Tôi nhiều bệnh, bạn gái lại kém 20 tuổi, tôi không thể ràng buộc’

Câu chuyện văn hóa
Điều ít biết về mỹ nam cao 1m92 đóng chính phim đang dẫn đầu phòng vé Việt

Điều ít biết về mỹ nam cao 1m92 đóng chính phim đang dẫn đầu phòng vé Việt

Câu chuyện văn hóa

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top