NSƯT Lê Vân 'Bao giờ cho đến tháng 10' có cuộc sống ra sao ở tuổi U70?

Thứ bảy, 19:00 07/03/2026 | Câu chuyện văn hóa
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
GĐXH - NSƯT Lê Vân mới đây đã cùng 2 em gái NSND Lê Khanh và NSƯT Lê Vi đưa mẹ - NSƯT Lê Mai đi du lịch các tỉnh miền Trung. Thông qua những hình ảnh này, khán giả vẫn nhận ra mỹ nhân của thập niên với những bộ phim kinh điển.

Nhan sắc NSƯT Lê Vi sau nhiều năm sinh sống ở PhápNhan sắc NSƯT Lê Vi sau nhiều năm sinh sống ở Pháp

GĐXH - Về Hà Nội đón Tết cùng mẹ (NSƯT Lê Mai) và 2 chị gái Lê Khanh - Lê Vân sau nhiều năm sinh sống ở Pháp, NSƯT Lê Vi gây chú ý với nhan sắc ở tuổi U60.

NSƯT Lê Vân 'Bao giờ cho đến tháng 10' có cuộc sống ra sao ở tuổi U70? - Ảnh 2.

NSƯT Lê Vân - NSƯT Lê Vi trong một chuyến đi Hội An cùng gia đình. Theo NSND Lê Khanh chia sẻ đây là chuyến đi của 3 chị em dành cho mẹ - NSƯT Lê Mai.

NSƯT Lê Vân 'Bao giờ cho đến tháng 10' có cuộc sống ra sao ở tuổi U70? - Ảnh 3.

Hình ảnh 3 chị em nghệ sĩ gạo cội của làng kịch khiến khán giả 7-8X thổn thức những ký ức một thời xem phim Việt.

NSƯT Lê Vân 'Bao giờ cho đến tháng 10' có cuộc sống ra sao ở tuổi U70? - Ảnh 4.

Qua những hình ảnh này, NSƯT Lê Vân ở tuổi U70 vẫn giữ được sắc vóc khỏe đẹp.

Hôn nhân đời thực của mỹ nhân Hà thành xưa: NSƯT Lê Vân sống kín tiếng với người chồng ngoại quốc - Ảnh 2.

Với khán giả 7-8X, NSƯT Lê Vân là một mỹ nhân tài sắc trong làng phim Việt những năm đầu của thập niên 80. Nhắc đến Lê Vân là người ta nhớ đến nữ diễn viên có vẻ đẹp cá tính nhưng mặn mà, sâu lắng. Bà được xem là biểu tượng nhan sắc của phụ nữ Hà thành xưa.

Hôn nhân đời thực của mỹ nhân Hà thành xưa: NSƯT Lê Vân sống kín tiếng với người chồng ngoại quốc - Ảnh 3.

Trong suốt sự nghiệp của NSƯT Lê Vân, khán giả không bao giờ quên vai Duyên của "Bao giờ cho đến tháng mười". Một vai diễn đã đi vào lịch sử trong nghề của bà và mãi mãi trở thành dấu mốc đáng nhớ của Lê Vân. Nhờ vai Duyên trong phim "Bao giờ cho đến tháng mười", Lê Vân đã giành danh hiệu Bông sen vàng dành cho Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại LHP Việt Nam năm 1985, và đây cũng là vai diễn mà bà ưng ý nhất. Nói về vai diễn đầy cảm xúc này, NSƯT Lê Vân tâm sự: "Khi diễn, bản thân mình cũng không nhận ra đâu là ranh giới giữa đời thực và đời sống phim ảnh".

Hôn nhân đời thực của mỹ nhân Hà thành xưa: NSƯT Lê Vân sống kín tiếng với người chồng ngoại quốc - Ảnh 4.

Khởi nghiệp là nghệ sĩ múa nhưng dường như điện ảnh mới là "miền đất tươi xanh" của Lê Vân. Với những khán giả yêu phim truyện nhựa của vài thập kỉ về trước đều không thể quên một "chị Dậu" với đôi mắt lúc quật cường, lúc cam chịu của NSƯT Lê Vân.

Hôn nhân đời thực của mỹ nhân Hà thành xưa: NSƯT Lê Vân sống kín tiếng với người chồng ngoại quốc - Ảnh 5.

Sau nhiều bộ phim thành công, NSƯT Lê Vân dường như biến mất khỏi làng điện ảnh Việt. Năm 2006, NSƯT Lê Vân bất ngờ quay trở lại với tự truyện "Lê Vân - yêu và sống". Sau cuốn tự truyện này, nữ nghệ sĩ càng khép mình.

Hôn nhân đời thực của mỹ nhân Hà thành xưa: NSƯT Lê Vân sống kín tiếng với người chồng ngoại quốc - Ảnh 6.

Bước qua tuổi U70, nghệ sĩ Lê Vân có cuộc sống yên ổn và hạnh phúc bên con cái. Nữ nghệ sĩ không thích ồn ào và lặng thầm tận hưởng sự bình dị thường ngày như bao người phụ nữ đến tuổi hưu khác.

Hôn nhân đời thực của mỹ nhân Hà thành xưa: NSƯT Lê Vân sống kín tiếng với người chồng ngoại quốc - Ảnh 7.

Trong một cuộc phỏng vấn với báo chí cách đây ít năm, nữ nghệ sĩ tâm sự dù không còn ánh hào quang sân khấu, nhưng bà cảm thấy mãn nguyện khi được làm một “người bình thường”.

Ấm áp hình ảnh 3 chị em nhà NSND Lê Khanh đưa mẹ - NSƯT Lê Mai đi du lịchẤm áp hình ảnh 3 chị em nhà NSND Lê Khanh đưa mẹ - NSƯT Lê Mai đi du lịch

GĐXH - Hình ảnh đầu năm của gia đình NSND Lê Khanh, NSƯT Lê Vân, NSƯT Lê Vi đưa mẹ là NSƯT Lê Mai đi du lịch đã nhận được nhiều tình cảm của khán giả.

