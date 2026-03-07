NSƯT Lê Vân 'Bao giờ cho đến tháng 10' có cuộc sống ra sao ở tuổi U70?

Trong suốt sự nghiệp của NSƯT Lê Vân, khán giả không bao giờ quên vai Duyên của "Bao giờ cho đến tháng mười". Một vai diễn đã đi vào lịch sử trong nghề của bà và mãi mãi trở thành dấu mốc đáng nhớ của Lê Vân. Nhờ vai Duyên trong phim "Bao giờ cho đến tháng mười", Lê Vân đã giành danh hiệu Bông sen vàng dành cho Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại LHP Việt Nam năm 1985, và đây cũng là vai diễn mà bà ưng ý nhất. Nói về vai diễn đầy cảm xúc này, NSƯT Lê Vân tâm sự: "Khi diễn, bản thân mình cũng không nhận ra đâu là ranh giới giữa đời thực và đời sống phim ảnh".