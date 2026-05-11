Những tham vọng thầm kín và 'điên rồ' nhất của 12 cung hoàng đạo
GĐXH - Ai cũng có những giấc mơ "không tưởng" mà chẳng dám nói ra với người khác. 12 cung hoàng đạo cũng vậy, phía sau vẻ ngoài quen thuộc là những mong muốn rất riêng.
Cung hoàng đạo Bạch Dương: Ước mãi là đứa trẻ vô lo vô nghĩ
Cung hoàng đạo Bạch Dương vốn mạnh mẽ và nhiệt huyết, nhưng sâu trong lòng lại cảm thấy thế giới người lớn quá áp lực.
Họ luôn mơ một ngày mình có thể quay lại tuổi thơ, sống vô tư mà chẳng cần bận tâm đến tiền bạc, công việc hay trách nhiệm.
Cung hoàng đạo Kim Ngưu: Giấc mơ giàu có khiến ai cũng ghen tị
Kim Ngưu nổi tiếng thực tế và yêu sự ổn định nên mơ ước của họ cũng đậm "mùi tiền".
Cung hoàng đạo này luôn tưởng tượng về cuộc sống dư dả, thích gì mua nấy, đi đâu cũng không cần nhìn giá.
Cung hoàng đạo Song Tử: Muốn trở nên mạnh mẽ tuyệt đối
Song Tử hoạt bát và vui vẻ, nhưng thực chất lại khá nhạy cảm. Điều họ khao khát nhất là có thể trở thành người đủ mạnh mẽ để không còn sợ hãi hay tổn thương trước bất kỳ điều gì trong cuộc sống.
Cung hoàng đạo Cự Giải: Chỉ mong một mái nhà bình yên
Cự Giải không có những giấc mơ quá xa vời. Với họ, hạnh phúc đơn giản là một gia đình luôn yêu thương nhau, nơi mọi người cùng quây quần và không xảy ra cãi vã.
Cung hoàng đạo Sư Tử: Khao khát nổi tiếng toàn thế giới
Sư Tử luôn muốn mình trở thành tâm điểm. Giấc mơ lớn nhất của họ là được nhiều người biết đến, ngưỡng mộ và tung hô.
Tuy nhiên, chính họ cũng hiểu rằng để trở thành người nổi tiếng chưa bao giờ là điều dễ dàng.
Cung hoàng đạo Xử Nữ: Mong mọi thứ hoàn hảo tuyệt đối
Xử Nữ cầu toàn từ trong tính cách. Họ luôn ấp ủ mong muốn bản thân có thể làm mọi việc thật hoàn hảo, không mắc bất kỳ sai sót nào dù là nhỏ nhất.
Cung hoàng đạo Thiên Bình: Ăn bao nhiêu cũng không tăng cân
Thiên Bình là cung hoàng đạo luôn bị giằng co giữa đam mê ăn uống và nỗi lo ngoại hình.
Vì thế, mơ ước "hão huyền" nhất của họ chính là được ăn thỏa thích mà vóc dáng vẫn đẹp hoàn hảo.
Cung hoàng đạo Bọ Cạp: Trở thành người quyền lực
Bọ Cạp luôn âm thầm nuôi tham vọng lớn. Họ muốn mình trở thành người tài giỏi, có địa vị và đủ quyền lực để dẫn dắt người khác đến thành công.
Cung hoàng đạo Nhân Mã: Cuộc sống tự do tuyệt đối
Nhân Mã yêu tự do hơn bất cứ điều gì. Họ mơ về một cuộc đời thích gì làm nấy, không bị ràng buộc bởi bất kỳ ai hay bất kỳ quy tắc nào.
Cung hoàng đạo Ma Kết: Làm chỗ dựa cho người thân
Ma Kết sống thực tế và đầy trách nhiệm. Điều họ mong muốn nhất là trở thành trụ cột vững chắc, đủ mạnh để bảo vệ những người mình yêu thương trước mọi sóng gió.
Cung hoàng đạo Bảo Bình: Muốn khám phá cả vũ trụ
Bảo Bình sở hữu trí tò mò vô tận. Cung hoàng đạo này luôn mơ mình có thể khám phá mọi bí ẩn của thế giới, thậm chí là đặt chân ra ngoài vũ trụ để tìm lời giải cho những điều chưa biết.
Cung hoàng đạo Song Ngư: Trở thành người quyến rũ nhất
Song Ngư mong mình có sức hút đặc biệt, đi đến đâu cũng khiến người khác phải chú ý. Tuy nhiên, quá hấp dẫn đôi khi cũng khiến họ dễ rơi vào những mối quan hệ rắc rối và khó xử.
* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.
