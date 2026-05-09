Thói quen tai hại khiến nhiều người sống tử tế nhưng cuộc đời vẫn đầy mệt mỏi

Thứ bảy, 20:15 09/05/2026 | Gia đình
Trà My (t/h)
GĐXH - Có những người cả cuộc đời mệt mỏi chỉ vì luôn cố gắng sống theo kỳ vọng của người khác.

Sống để làm hài lòng người khác là chiếc bẫy khiến cuộc đời mệt mỏi

Nhiều năm trước, nhà văn nổi tiếng Haruki Murakami từng nói một câu rất đáng suy ngẫm: "Cuộc đời tôi quá hạn hẹp để có thể làm hài lòng tất cả mọi người".

Đó không phải là sự lạnh lùng hay ích kỷ, mà là sự tỉnh táo của một người hiểu rõ điều gì mới thực sự quan trọng trong cuộc đời.

Trong cuộc đời này, không ít người luôn cố gắng lấy lòng người khác để được công nhận. Họ sẵn sàng nhận thêm việc, miễn cưỡng đồng ý những điều mình không muốn, thậm chí hy sinh cảm xúc cá nhân chỉ để đổi lấy sự hài lòng của người khác.

Nhưng đáng tiếc, càng cố gắng làm vừa lòng tất cả, con người càng dễ kiệt sức và khiến cuộc đời trở nên nặng nề hơn.

Khi bạn quen hy sinh bản thân để chiều lòng người khác, người ta sẽ dần coi sự cho đi của bạn là trách nhiệm, không còn là sự tử tế đáng trân trọng. Ảnh minh họa

Người càng dễ chiều lòng người khác càng khiến cuộc đời thua thiệt

Trong các mối quan hệ, có một kiểu giao tiếp gọi là "giao tiếp làm hài lòng". Những người này thường vô thức hạ thấp bản thân để nâng người khác lên. Họ sợ bị từ chối, sợ không được yêu quý nên luôn cố gắng nhẫn nhịn và chiều theo ý người khác.

Thoạt nhìn, đây có vẻ là cách cư xử khéo léo. Nhưng thực tế, sự nhún nhường quá mức lại khiến người khác xem đó là điều hiển nhiên.

Một người bạn của nhà văn Jenny từng làm việc tại công ty nước ngoài. Vì quá nhiệt tình và không biết từ chối, cô nhận giúp đồng nghiệp đủ mọi việc. Kết quả là công việc của chính mình không hoàn thành, bị cấp trên phê bình. 

Điều đáng buồn hơn là những người từng được cô giúp đỡ lại không hề cảm thông hay chia sẻ.

Khi bạn quen hy sinh bản thân để chiều lòng người khác, người ta sẽ dần coi sự cho đi của bạn là trách nhiệm, không còn là sự tử tế đáng trân trọng. Đây cũng là cách khiến nhiều người tự làm cuộc đời mình trở nên áp lực và mệt mỏi hơn mỗi ngày.

Không cúi đầu không phải là kiêu ngạo, mà là cách giữ giá trị cuộc đời

Nhiều người nhầm lẫn giữa việc giữ lập trường với sự kiêu ngạo. Thực ra, người có chính kiến không phải là người bất cần, mà là người hiểu rằng lòng tự trọng quan trọng hơn việc được người khác yêu thích.

Việc liên tục phục tùng, nịnh nọt hay cố gắng lấy lòng người khác chỉ khiến bản thân mệt mỏi và ngày càng mất giá trị trong mắt người đối diện.

Một người trưởng thành thực sự sẽ biết đâu là giới hạn cần giữ, đâu là nguyên tắc không thể đánh đổi nếu không muốn cuộc đời của mình bị người khác chi phối.

Các mối quan hệ tốt đẹp luôn dựa trên sự bình đẳng

Nhiều người ngoài xã hội cố gắng dựa dẫm vào các mối quan hệ quyền lực với hy vọng được nâng đỡ. Nhưng trên thực tế, những mối quan hệ bền vững không được xây dựng bằng sự bám víu mà bằng giá trị của chính mỗi người.

Khi năng lực, vị thế và tư duy của bạn chưa tương xứng, việc cố chen vào những mối quan hệ cao hơn chỉ khiến bản thân thêm tự ti và lạc lõng.

Ngược lại, khi bạn tập trung phát triển bản thân, nâng cao giá trị của mình, những người phù hợp tự nhiên sẽ xuất hiện và cuộc đời cũng dần thay đổi theo hướng tích cực hơn.

Sự hấp dẫn lớn nhất trong các mối quan hệ không nằm ở việc bạn cố gắng lấy lòng ai, mà nằm ở việc bạn trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.

Khi bạn tập trung phát triển bản thân, nâng cao giá trị của mình, những người phù hợp tự nhiên sẽ xuất hiện và cuộc đời cũng dần thay đổi theo hướng tích cực hơn. Ảnh minh họa

Muốn cuộc đời tốt đẹp hơn, hãy học cách ưu tiên bản thân

Những người thực sự trân trọng bạn sẽ yêu quý sự độc lập, bản lĩnh và lòng tự trọng của bạn, chứ không phải sự nhẫn nhịn vô điều kiện.

Cuộc đời này vốn ngắn ngủi. Nếu lúc nào cũng sống trong ánh mắt và đánh giá của người khác, bạn sẽ chẳng bao giờ cảm thấy hạnh phúc thật sự.

Đừng biến mình thành người luôn phải "xin phép" để được sống đúng với cảm xúc của mình. Cũng đừng coi việc hy sinh bản thân để làm hài lòng người khác là một đức tính cao quý.

Khi bạn biết yêu thương chính mình, giữ vững nguyên tắc và sống đúng với giá trị của bản thân, cuộc đời mới thực sự bắt đầu thay đổi theo hướng tích cực hơn.

Nghỉ hưu an nhiên và hạnh phúc, cụ bà chỉ ra 3 điều làm từ trẻ giúp cuộc đời "nhẹ gánh"

GĐXH - Bước vào tuổi nghỉ hưu với tâm thế nhẹ nhõm, bà cho biết đã thực hiện 3 quyết định quan trọng từ độ tuổi 20–30, giúp cuộc sống về già trở nên an yên và trọn vẹn.

Cụ ông 80 tuổi khoe bạn gái kém 40 tuổi, nói một câu gây chú ý về tuổi già

4 con giáp nữ hay cáu nhưng chồng 'mê như điếu đổ', đi đâu cũng tự hào

Camera trong nhà vô tình phơi bày vụ ngoại tình gây sốc giữa con dâu và bố chồng

Những cung hoàng đạo sống tùy hứng, cẩu thả nhưng lại cực thảnh thơi

Nghỉ hưu sớm để hưởng thụ khi đang kiếm hơn 115 triệu/tháng, người đàn ông nhanh chóng hối hận

Không muốn đi ăn cùng ai, đừng nói 'để hôm khác', người khéo léo chỉ đáp lại bằng 2 cách này

GĐXH - Sống nửa đời người, nhiều người mới hiểu rằng điều khó nhất trong giao tiếp không phải nói lời đồng ý, mà là biết từ chối sao cho người khác vẫn cảm thấy được tôn trọng. Một câu "để hôm khác nhé" tưởng chừng lịch sự nhưng đôi khi lại khiến cả hai bên rơi vào cảm giác gượng gạo.

Cung hoàng đạo sống trách nhiệm, trung niên dễ thành công và giàu có

GĐXH - Có những cung hoàng đạo nhờ sự kiên trì, biết hy sinh và sống trách nhiệm mà càng về trung vận càng dễ tích lũy tài sản, cuộc sống sung túc hơn người.

Ám ảnh về quá khứ bị chồng cũ bạo hành, 20 năm trôi qua tôi chưa dám tái hôn

Giờ đây, ở ngưỡng tuổi U60, tôi lại sợ hãi bước vào hôn nhân khi tìm được người tâm đầu ý hợp vì vẫn bị quá khứ ám ảnh.

Trong tình yêu, phụ nữ dễ 'mất lý trí' vì 5 hành động này: càng làm càng tự làm đau chính mình!

GĐXH - Trong tình yêu, nhiều phụ nữ dễ rơi vào trạng thái yêu quá mức, dẫn đến những hành động cảm tính như hy sinh, ghen tuông hay cố chấp níu giữ. Những điều tưởng chừng vô hại này lại có thể khiến họ tự làm tổn thương chính mình nếu không nhận ra và thay đổi kịp thời.

Cụ ông 80 tuổi khoe bạn gái kém 40 tuổi, nói một câu gây chú ý về tuổi già

GĐXH - Không có con cái bên cạnh khi bước vào tuổi già, cụ ông 80 tuổi chọn cách đặc biệt để chống cô đơn, đó là kết thân với một phụ nữ trẻ dưới 40 tuổi.

4 con giáp nữ hay cáu nhưng chồng 'mê như điếu đổ', đi đâu cũng tự hào

GĐXH - Theo quan niệm tử vi, có những con giáp nữ tuy nóng tính, dễ bốc đồng khi yêu nhưng lại rất có phúc khí, luôn được nửa kia nâng niu, trân trọng.

Camera trong nhà vô tình phơi bày vụ ngoại tình gây sốc giữa con dâu và bố chồng

GĐXH - Người chồng trẻ phát hiện vợ mình có quan hệ tình cảm với chính bố ruột của anh. Câu chuyện ngoại tình éo le khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng.

Nhiều người về già mới hiểu: Con cái lấy đi 3 điều này, gia đình khó còn êm ấm

GĐXH - Về già, nhiều người luôn nghĩ rằng chỉ cần hy sinh nhiều hơn cho con cháu thì gia đình sẽ yên ấm. Nhưng thực tế, có những điều khiến tình thân rạn nứt mà nhiều người chỉ nhận ra khi đã quá muộn.

Nhiều phụ nữ càng ghen càng thua vì không nhận ra 3 chiêu tâm lý của 'tiểu tam'

GĐXH - Không ít phụ nữ rơi vào trạng thái mất kiểm soát khi phát hiện có người thứ ba xuất hiện trong mối quan hệ. Tuy nhiên, theo các chuyên gia tâm lý, nhiều “tiểu tam” thường sử dụng những cách hành xử mang tính khiêu khích cảm xúc, khiến chính thất càng nóng giận càng dễ rơi vào thế bất lợi.

Những cung hoàng đạo sống tùy hứng, cẩu thả nhưng lại cực thảnh thơi

GĐXH - Trong 12 cung hoàng đạo, mỗi chòm sao đều có cách sống và làm việc rất khác nhau. Có người kỹ tính, cẩn thận, nhưng cũng có người dễ mắc sai sót vì tính cách vô tư, bất cẩn.

Càng lớn tuổi càng thấm: 3 'át chủ bài' quyết định cuộc sống về già

GĐXH - Tuổi già không chỉ là câu chuyện tiền bạc hay sức khỏe. Có những thứ tưởng chừng đơn giản nhưng lại quyết định bạn sống an yên hay cô đơn – và nhiều người chỉ nhận ra khi đã quá muộn.

Phụ nữ sau tuổi 55 muốn gia đình êm ấm: Đừng bao giờ từ chối chồng 4 điều này

Không phải ai cũng nên giữ liên lạc: 3 kiểu người nên tránh sau nghỉ hưu

Bắt quả tang vợ ngoại tình trên chiếc xe rung lắc: Gương mặt 'kẻ thứ ba' khiến chồng sụp đổ

Hôn nhân không hạnh phúc đừng vội đổi bạn đời: Hãy làm ngay theo lời dạy này của cổ nhân

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

