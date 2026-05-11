Bố mẹ tôi đã cho căn chung cư khi cưới, chồng lại “xui” tôi vay mua ô tô

Thứ hai, 08:17 11/05/2026 | Gia đình

Mới đây chồng tôi lại muốn vay thêm tiền từ bố mẹ vợ để mua ô tô để nở mặt nở mày với ở quê.

Tôi lấy chồng cách đây 5 năm, anh là người hiền lành, chịu khó nhưng xuất thân ở quê, gia đình không có điều kiện. Ngày cưới, bố mẹ tôi không đòi hỏi gì, thậm chí còn lo cho chúng tôi một căn chung cư nhỏ ở thành phố để hai đứa ổn định cuộc sống.

Căn nhà ấy là toàn bộ số tiền bố mẹ tích cóp suốt nhiều năm, là khoản dành dụm cho tuổi già nhưng vì thương con gái vất vả nên bố mẹ dồn tiền để mua nhà cho con.

Chồng tôi thì luôn nói bố mẹ có điều kiện thì cho, không cần phải ngại nhưng  anh không hiểu đó sự hy sinh rất lớn của bố mẹ tôi.

Tôi đi làm, lương đủ để phụ thêm chi tiêu trong gia đình. Còn chồng tôi làm công chức, thu nhập ổn định nhưng không cao, hai vợ chồng sống tiết kiệm thì cũng đủ trang trải nuôi con nhỏ và duy trì cuộc sống bình thường.

Chồng tôi nói có xe đi lại tiện, về quê cũng đỡ bị coi thường (ảnh minh họa: AI)

Tôi chưa bao giờ dám xin thêm bố mẹ bất cứ điều gì. Ngược lại, trong lòng lúc nào cũng canh cánh chuyện chưa giúp được gì cho họ.

Cách đây vài tháng, chồng tôi bất ngờ nói muốn mua ô tô. Tôi hơi bất ngờ nhưng vẫn nghĩ đó chỉ là dự định xa nhưng anh nói rằng chưa đủ tiền, tôi về nói với bố mẹ vay thêm một khoản.

Tôi không đồng ý vì chuyện vay tiền bố mẹ để mua ô tô không thực sự cần thiết trong hoàn cảnh hiện tại, nhất là khi tôi biết rõ bố mẹ mình đã hy sinh đến mức nào. Nhưng chồng tôi lại nghĩ khác, anh nói có xe đi lại tiện, về quê cũng đỡ bị coi thường, anh muốn “nở mày nở mặt” với mọi người.

Khi tôi kiên quyết từ chối, anh bắt đầu khó chịu nói tôi ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho nhà mình mà không nghĩ cho chồng. Anh bảo tôi không hiểu cảm giác của anh khi về quê, khi bị so sánh.

Dạo này chỉ vì chuyện mua xe mà không khí trong nhà trở nên nặng nề, mỗi lần nhắc đến chuyện tiền bạc, mọi thứ lại căng thẳng. Tôi không biết rồi mọi chuyện này sẽ đi đến đâu khi chồng tôi vẫn khăng khăng ý định mua xe mà không có đủ tiền để mua và nuôi xe.

Tiểu Vy/VOV.VN (Ghi)
CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
