Tha thứ cho vợ ngoại tình, tôi trở thành “kẻ hèn” trong mắt đồng nghiệp

Chủ nhật, 09:22 10/05/2026 | Gia đình

10 năm hôn nhân tưởng chừng viên mãn với hai con đủ nếp đủ tẻ nhưng cú sốc phát hiện vợ ngoại tình khiến mọi thứ sụp đổ.

Chúng tôi đã có 10 năm bên nhau, một quãng thời gian không quá dài nhưng đủ để xây dựng nên một mái ấm mà ai nhìn vào cũng nghĩ là hạnh phúc. Vợ chồng tôi đều có công việc ổn định, thu nhập tốt, hai đứa con đủ nếp đủ tẻ, ngoan ngoãn khiến nhiều người nói gia đình tôi là kiểu mẫu.

Tôi cũng từng tin như vậy cho đến một ngày, mọi thứ sụp đổ mà tôi không bao giờ ngờ tới. Một người đồng nghiệp của vợ, trong một lần gặp riêng đã ngập ngừng kể cho tôi nghe về mối quan hệ không bình thường giữa vợ tôi và sếp của cô ấy. Ban đầu, tôi không tin cho rằng họ đặt chuyện ác ý.

Tôi đã đấu tranh rất nhiều và chọn tha thứ vì vẫn còn yêu và vì các con (ảnh minh họa: AI)

Nhưng rồi những dấu hiệu nhỏ bắt đầu xuất hiện, vợ tôi về nhà muộn hơn, điện thoại luôn để chế độ im lặng, thỉnh thoảng tránh né ánh mắt của tôi. Linh cảm của một người chồng khiến tôi không thể làm ngơ, tôi đã làm điều mà trước đây tôi luôn nghĩ mình sẽ không bao giờ làm là thuê thám tử.

Và rồi sự thật phơi bày khi tôi phát hiện vợ thường xuyên đến nhà nghỉ cùng với một người đàn ông khác. Sau đó là những ngày dài căng thẳng, vợ tôi khóc, van xin đó chỉ là sai lầm nhất thời. Cô ấy nói vẫn còn yêu tôi, không muốn gia đình tan vỡ, không muốn các con phải chịu tổn thương.

Tôi đã đấu tranh rất nhiều và chọn tha thứ vì vẫn còn yêu và vì các con. Tôi nghĩ mình đang làm điều đúng đắn khi giữ lại một gia đình cho con, cho vợ tôi cơ hội sửa sai. Nhưng gia đình tôi biết chuyện đã phản đối vì cho rằng tôi hèn, không có bản lĩnh đàn ông. Ở công ty, mọi chuyện cũng dần lan ra và những ánh nhìn, những câu chuyện nhỏ to sau lưng đủ khiến tôi hiểu họ coi thường tôi, có người thẳng thừng nói nếu là họ, họ sẽ không làm như tôi.

Tôi không biết mình đã lựa chọn đúng không nhưng cảm thấy rất mệt mỏi khi chịu áp lực từ phía mọi người. Về nhà, dù tôi đã rất cố gắng và cả vợ tôi cũng vậy, nhưng giữa chúng tôi vẫn có một khoảng cách vô hình không thể bù đắp.

Tiên Tiên/VOV.VN (ghi)
