Bắt quả tang chồng ngoại tình, vợ trẻ cố tha thứ rồi nhận cú sốc đau hơn
GĐXH - Biết chồng ngoại tình, cô gái trẻ cố gắng tha thứ và níu kéo hôn nhân. Thế nhưng sau tất cả, cô nhận ra điều khiến mình hối hận nhất chính là không rời đi sớm hơn.
Shannon Mowery đã chia sẻ câu chuyện hôn nhân đổ vỡ của mình trên mạng xã hội và nhanh chóng thu hút hơn 1 triệu lượt xem. Cô cho biết bản thân chưa từng nghĩ có ngày mình phải đối diện với chuyện chồng ngoại tình.
Phát hiện chồng ngoại tình chỉ sau nửa năm cưới
Shannon kể cô và chồng yêu nhau từ thời trung học. Vì đã bên nhau quá lâu nên cô luôn tin tưởng tuyệt đối rằng anh sẽ không bao giờ ngoại tình.
"Tôi từng nghĩ dù có chuyện gì xảy ra, anh ấy cũng không phải kiểu người phản bội", cô chia sẻ.
Thế nhưng chỉ 6 tháng sau đám cưới, Shannon phát hiện chồng ngoại tình với nữ đồng nghiệp. Cô tìm thấy những tin nhắn được giấu kỹ trong một thư mục ẩn trên WhatsApp khi kiểm tra điện thoại của chồng.
Cú sốc khiến cô mất nhiều tháng mới có thể bình tĩnh để suy nghĩ và đưa ra quyết định. Khi đó, Shannon mới 24 tuổi và vẫn tin rằng tình yêu của họ có thể cứu vãn.
Cố níu kéo cuộc hôn nhân nhưng càng sống càng đau khổ
Dù biết chồng phản bội, Shannon vẫn lựa chọn ở lại. Cô hy vọng mọi thứ có thể quay về như trước và cho rằng bản thân khó có thể trưởng thành nếu thiếu anh.
Tuy nhiên, sau khi phát hiện chồng ngoại tình, cô rơi vào trạng thái bất an kéo dài. Mỗi khi chồng không ở cạnh, cô lại lo lắng, mất ngủ và luôn muốn kiểm tra điện thoại của anh.
"Tôi không thể tin tưởng anh ấy thêm lần nào nữa. Tôi liên tục hoảng loạn, không biết nên tiếp tục hay buông bỏ", Shannon kể.
Không chỉ chịu tổn thương vì hôn nhân, đúng thời điểm đó mẹ cô đột ngột qua đời. Là con một, Shannon phải tự mình lo liệu mọi việc, khiến tinh thần càng suy sụp.
Điều khiến cô đau lòng hơn là trong lúc cô cố gắng hàn gắn, chồng vẫn âm thầm duy trì mối quan hệ ngoài luồng.
Cái kết sau cùng: Ly hôn và học cách đứng dậy
Sau khoảng thời gian chịu đựng kéo dài, Shannon quyết định công khai sự thật về cuộc hôn nhân của mình trên mạng xã hội rồi ly hôn.
Nhìn lại quãng thời gian từng cố gắng níu kéo, cô cho rằng đó là quyết định sai lầm lớn nhất.
"Lẽ ra tôi nên rời đi ngay từ đầu", cô nói.
Sau ly hôn, Shannon tìm đến chuyên gia tâm lý để trị liệu, học cách chữa lành và xây dựng lại niềm tin vào các mối quan hệ.
Theo cô, một mối quan hệ muốn bền vững cần được xây dựng trên sự tin tưởng, an toàn và tình yêu chân thành. Khi sự phản bội xuất hiện, những điều đó rất khó có thể nguyên vẹn như trước.
Khi phát hiện ngoại tình, điều khó nhất không phải là chia tay
Câu chuyện của Shannon nhận được nhiều sự đồng cảm trên mạng xã hội bởi không ít người từng ở trong hoàn cảnh tương tự: biết đối phương phản bội nhưng vẫn chần chừ không dám rời đi.
Nhiều người cho rằng thứ khiến họ đau đớn nhất không chỉ là sự phản bội, mà còn là cảm giác mất đi một phần tuổi trẻ, ký ức và niềm tin đã từng dành cho đối phương.
Tuy nhiên, sau cùng, việc dám bước ra khỏi một mối quan hệ độc hại đôi khi lại là cách duy nhất để tự cứu lấy chính mình.
Đến một độ tuổi, người thông minh sẽ ngừng tranh hơn thua ở 3 chuyệnGia đình - 4 giờ trước
GĐXH - Càng trưởng thành, nhiều người càng nhận ra: Không phải cuộc tranh cãi nào cũng cần phân thắng bại. Có những chuyện nếu cứ cố hơn thua, thứ mất đi không chỉ là cảm xúc mà còn là sự bình an trong lòng.
Tha thứ cho vợ ngoại tình, tôi trở thành “kẻ hèn” trong mắt đồng nghiệpGia đình - 5 giờ trước
10 năm hôn nhân tưởng chừng viên mãn với hai con đủ nếp đủ tẻ nhưng cú sốc phát hiện vợ ngoại tình khiến mọi thứ sụp đổ.
Cụ ông cởi áo che yên xe để vợ ngồi không bị nóng, dân mạng gọi là soái caChuyện vợ chồng - 6 giờ trước
Giữa trời nắng như đổ lửa, cụ ông lót yên xe máy bằng chiếc áo sơ mi của mình để vợ không bị khó chịu khi ngồi lên, clip đang được nhiều cư dân mạng chia sẻ.
Ngoài đời khôn khéo bao nhiêu, khi yêu những con giáp này lại 'khờ' bấy nhiêuGia đình - 18 giờ trước
GĐXH - Trong số 12 con giáp, những cái tên dưới đây thường được xem là "mù đường" trong chuyện tình cảm.
Nhiều cô gái trong tình yêu đang âm thầm kiệt sức vì một nỗi sợ rất đáng thươngChuyện vợ chồng - 18 giờ trước
GĐXH - Một cô gái khi thật lòng yêu ai đó thường không sợ thiệt thòi, chỉ sợ một ngày người mình thương thay đổi. Và khi nỗi sợ mất đi người yêu lớn dần, họ rất dễ trở nên bất an, suy nghĩ nhiều và âm thầm chịu tổn thương trong chính mối quan hệ của mình.
Thói quen tai hại khiến nhiều người sống tử tế nhưng cuộc đời vẫn đầy mệt mỏiGia đình - 18 giờ trước
GĐXH - Có những người cả cuộc đời mệt mỏi chỉ vì luôn cố gắng sống theo kỳ vọng của người khác.
Không muốn đi ăn cùng ai, đừng nói 'để hôm khác', người khéo léo chỉ đáp lại bằng 2 cách nàyGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Sống nửa đời người, nhiều người mới hiểu rằng điều khó nhất trong giao tiếp không phải nói lời đồng ý, mà là biết từ chối sao cho người khác vẫn cảm thấy được tôn trọng. Một câu "để hôm khác nhé" tưởng chừng lịch sự nhưng đôi khi lại khiến cả hai bên rơi vào cảm giác gượng gạo.
Cung hoàng đạo sống trách nhiệm, trung niên dễ thành công và giàu cóGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Có những cung hoàng đạo nhờ sự kiên trì, biết hy sinh và sống trách nhiệm mà càng về trung vận càng dễ tích lũy tài sản, cuộc sống sung túc hơn người.
Ám ảnh về quá khứ bị chồng cũ bạo hành, 20 năm trôi qua tôi chưa dám tái hônGia đình - 1 ngày trước
Giờ đây, ở ngưỡng tuổi U60, tôi lại sợ hãi bước vào hôn nhân khi tìm được người tâm đầu ý hợp vì vẫn bị quá khứ ám ảnh.
Trong tình yêu, phụ nữ dễ 'mất lý trí' vì 5 hành động này: càng làm càng tự làm đau chính mình!Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tình yêu, nhiều phụ nữ dễ rơi vào trạng thái yêu quá mức, dẫn đến những hành động cảm tính như hy sinh, ghen tuông hay cố chấp níu giữ. Những điều tưởng chừng vô hại này lại có thể khiến họ tự làm tổn thương chính mình nếu không nhận ra và thay đổi kịp thời.
Càng lớn tuổi càng thấm: 3 'át chủ bài' quyết định cuộc sống về giàChuyện vợ chồng
GĐXH - Tuổi già không chỉ là câu chuyện tiền bạc hay sức khỏe. Có những thứ tưởng chừng đơn giản nhưng lại quyết định bạn sống an yên hay cô đơn – và nhiều người chỉ nhận ra khi đã quá muộn.