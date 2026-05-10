Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dạy con Thâm cung bí sử

Bắt quả tang chồng ngoại tình, vợ trẻ cố tha thứ rồi nhận cú sốc đau hơn

Chủ nhật, 14:00 10/05/2026 | Gia đình
Trà My (t/h)
Trà My (t/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Biết chồng ngoại tình, cô gái trẻ cố gắng tha thứ và níu kéo hôn nhân. Thế nhưng sau tất cả, cô nhận ra điều khiến mình hối hận nhất chính là không rời đi sớm hơn.

Shannon Mowery đã chia sẻ câu chuyện hôn nhân đổ vỡ của mình trên mạng xã hội và nhanh chóng thu hút hơn 1 triệu lượt xem. Cô cho biết bản thân chưa từng nghĩ có ngày mình phải đối diện với chuyện chồng ngoại tình.

Phát hiện chồng ngoại tình chỉ sau nửa năm cưới

Shannon kể cô và chồng yêu nhau từ thời trung học. Vì đã bên nhau quá lâu nên cô luôn tin tưởng tuyệt đối rằng anh sẽ không bao giờ ngoại tình.

"Tôi từng nghĩ dù có chuyện gì xảy ra, anh ấy cũng không phải kiểu người phản bội", cô chia sẻ.

Thế nhưng chỉ 6 tháng sau đám cưới, Shannon phát hiện chồng ngoại tình với nữ đồng nghiệp. Cô tìm thấy những tin nhắn được giấu kỹ trong một thư mục ẩn trên WhatsApp khi kiểm tra điện thoại của chồng.

Cú sốc khiến cô mất nhiều tháng mới có thể bình tĩnh để suy nghĩ và đưa ra quyết định. Khi đó, Shannon mới 24 tuổi và vẫn tin rằng tình yêu của họ có thể cứu vãn.

Bắt quả tang chồng ngoại tình, vợ trẻ cố tha thứ rồi nhận cú sốc đau hơn - Ảnh 1.

Chỉ 6 tháng sau đám cưới, Shannon phát hiện chồng ngoại tình với nữ đồng nghiệp.

Cố níu kéo cuộc hôn nhân nhưng càng sống càng đau khổ

Dù biết chồng phản bội, Shannon vẫn lựa chọn ở lại. Cô hy vọng mọi thứ có thể quay về như trước và cho rằng bản thân khó có thể trưởng thành nếu thiếu anh.

Tuy nhiên, sau khi phát hiện chồng ngoại tình, cô rơi vào trạng thái bất an kéo dài. Mỗi khi chồng không ở cạnh, cô lại lo lắng, mất ngủ và luôn muốn kiểm tra điện thoại của anh.

"Tôi không thể tin tưởng anh ấy thêm lần nào nữa. Tôi liên tục hoảng loạn, không biết nên tiếp tục hay buông bỏ", Shannon kể.

Không chỉ chịu tổn thương vì hôn nhân, đúng thời điểm đó mẹ cô đột ngột qua đời. Là con một, Shannon phải tự mình lo liệu mọi việc, khiến tinh thần càng suy sụp.

Điều khiến cô đau lòng hơn là trong lúc cô cố gắng hàn gắn, chồng vẫn âm thầm duy trì mối quan hệ ngoài luồng.

Cái kết sau cùng: Ly hôn và học cách đứng dậy

Sau khoảng thời gian chịu đựng kéo dài, Shannon quyết định công khai sự thật về cuộc hôn nhân của mình trên mạng xã hội rồi ly hôn.

Nhìn lại quãng thời gian từng cố gắng níu kéo, cô cho rằng đó là quyết định sai lầm lớn nhất.

"Lẽ ra tôi nên rời đi ngay từ đầu", cô nói.

Sau ly hôn, Shannon tìm đến chuyên gia tâm lý để trị liệu, học cách chữa lành và xây dựng lại niềm tin vào các mối quan hệ.

Theo cô, một mối quan hệ muốn bền vững cần được xây dựng trên sự tin tưởng, an toàn và tình yêu chân thành. Khi sự phản bội xuất hiện, những điều đó rất khó có thể nguyên vẹn như trước.

Khi phát hiện ngoại tình, điều khó nhất không phải là chia tay

Câu chuyện của Shannon nhận được nhiều sự đồng cảm trên mạng xã hội bởi không ít người từng ở trong hoàn cảnh tương tự: biết đối phương phản bội nhưng vẫn chần chừ không dám rời đi.

Nhiều người cho rằng thứ khiến họ đau đớn nhất không chỉ là sự phản bội, mà còn là cảm giác mất đi một phần tuổi trẻ, ký ức và niềm tin đã từng dành cho đối phương.

Tuy nhiên, sau cùng, việc dám bước ra khỏi một mối quan hệ độc hại đôi khi lại là cách duy nhất để tự cứu lấy chính mình.

Camera trong nhà vô tình phơi bày vụ ngoại tình gây sốc giữa con dâu và bố chồngCamera trong nhà vô tình phơi bày vụ ngoại tình gây sốc giữa con dâu và bố chồng

GĐXH - Người chồng trẻ phát hiện vợ mình có quan hệ tình cảm với chính bố ruột của anh. Câu chuyện ngoại tình éo le khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Cụ ông 80 tuổi khoe bạn gái kém 40 tuổi, nói một câu gây chú ý về tuổi già

Cụ ông 80 tuổi khoe bạn gái kém 40 tuổi, nói một câu gây chú ý về tuổi già

4 con giáp nữ hay cáu nhưng chồng 'mê như điếu đổ', đi đâu cũng tự hào

4 con giáp nữ hay cáu nhưng chồng 'mê như điếu đổ', đi đâu cũng tự hào

Nghỉ hưu sớm để hưởng thụ khi đang kiếm hơn 115 triệu/tháng, người đàn ông nhanh chóng hối hận

Nghỉ hưu sớm để hưởng thụ khi đang kiếm hơn 115 triệu/tháng, người đàn ông nhanh chóng hối hận

Đi ăn khuya cùng tiểu tam, người đàn ông ngoại tình không ngờ gặp bi kịch cuối đời

Đi ăn khuya cùng tiểu tam, người đàn ông ngoại tình không ngờ gặp bi kịch cuối đời

4 dấu hiệu báo trước 'vận đen' đang tới gần, nhiều người nhận ra thì đã muộn

4 dấu hiệu báo trước 'vận đen' đang tới gần, nhiều người nhận ra thì đã muộn

Cùng chuyên mục

Đến một độ tuổi, người thông minh sẽ ngừng tranh hơn thua ở 3 chuyện

Đến một độ tuổi, người thông minh sẽ ngừng tranh hơn thua ở 3 chuyện

Gia đình - 4 giờ trước

GĐXH - Càng trưởng thành, nhiều người càng nhận ra: Không phải cuộc tranh cãi nào cũng cần phân thắng bại. Có những chuyện nếu cứ cố hơn thua, thứ mất đi không chỉ là cảm xúc mà còn là sự bình an trong lòng.

Tha thứ cho vợ ngoại tình, tôi trở thành “kẻ hèn” trong mắt đồng nghiệp

Tha thứ cho vợ ngoại tình, tôi trở thành “kẻ hèn” trong mắt đồng nghiệp

Gia đình - 5 giờ trước

10 năm hôn nhân tưởng chừng viên mãn với hai con đủ nếp đủ tẻ nhưng cú sốc phát hiện vợ ngoại tình khiến mọi thứ sụp đổ.

Cụ ông cởi áo che yên xe để vợ ngồi không bị nóng, dân mạng gọi là soái ca

Cụ ông cởi áo che yên xe để vợ ngồi không bị nóng, dân mạng gọi là soái ca

Chuyện vợ chồng - 6 giờ trước

Giữa trời nắng như đổ lửa, cụ ông lót yên xe máy bằng chiếc áo sơ mi của mình để vợ không bị khó chịu khi ngồi lên, clip đang được nhiều cư dân mạng chia sẻ.

Ngoài đời khôn khéo bao nhiêu, khi yêu những con giáp này lại 'khờ' bấy nhiêu

Ngoài đời khôn khéo bao nhiêu, khi yêu những con giáp này lại 'khờ' bấy nhiêu

Gia đình - 18 giờ trước

GĐXH - Trong số 12 con giáp, những cái tên dưới đây thường được xem là "mù đường" trong chuyện tình cảm.

Nhiều cô gái trong tình yêu đang âm thầm kiệt sức vì một nỗi sợ rất đáng thương

Nhiều cô gái trong tình yêu đang âm thầm kiệt sức vì một nỗi sợ rất đáng thương

Chuyện vợ chồng - 18 giờ trước

GĐXH - Một cô gái khi thật lòng yêu ai đó thường không sợ thiệt thòi, chỉ sợ một ngày người mình thương thay đổi. Và khi nỗi sợ mất đi người yêu lớn dần, họ rất dễ trở nên bất an, suy nghĩ nhiều và âm thầm chịu tổn thương trong chính mối quan hệ của mình.

Thói quen tai hại khiến nhiều người sống tử tế nhưng cuộc đời vẫn đầy mệt mỏi

Thói quen tai hại khiến nhiều người sống tử tế nhưng cuộc đời vẫn đầy mệt mỏi

Gia đình - 18 giờ trước

GĐXH - Có những người cả cuộc đời mệt mỏi chỉ vì luôn cố gắng sống theo kỳ vọng của người khác.

Không muốn đi ăn cùng ai, đừng nói 'để hôm khác', người khéo léo chỉ đáp lại bằng 2 cách này

Không muốn đi ăn cùng ai, đừng nói 'để hôm khác', người khéo léo chỉ đáp lại bằng 2 cách này

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Sống nửa đời người, nhiều người mới hiểu rằng điều khó nhất trong giao tiếp không phải nói lời đồng ý, mà là biết từ chối sao cho người khác vẫn cảm thấy được tôn trọng. Một câu "để hôm khác nhé" tưởng chừng lịch sự nhưng đôi khi lại khiến cả hai bên rơi vào cảm giác gượng gạo.

Cung hoàng đạo sống trách nhiệm, trung niên dễ thành công và giàu có

Cung hoàng đạo sống trách nhiệm, trung niên dễ thành công và giàu có

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Có những cung hoàng đạo nhờ sự kiên trì, biết hy sinh và sống trách nhiệm mà càng về trung vận càng dễ tích lũy tài sản, cuộc sống sung túc hơn người.

Ám ảnh về quá khứ bị chồng cũ bạo hành, 20 năm trôi qua tôi chưa dám tái hôn

Ám ảnh về quá khứ bị chồng cũ bạo hành, 20 năm trôi qua tôi chưa dám tái hôn

Gia đình - 1 ngày trước

Giờ đây, ở ngưỡng tuổi U60, tôi lại sợ hãi bước vào hôn nhân khi tìm được người tâm đầu ý hợp vì vẫn bị quá khứ ám ảnh.

Trong tình yêu, phụ nữ dễ 'mất lý trí' vì 5 hành động này: càng làm càng tự làm đau chính mình!

Trong tình yêu, phụ nữ dễ 'mất lý trí' vì 5 hành động này: càng làm càng tự làm đau chính mình!

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Trong tình yêu, nhiều phụ nữ dễ rơi vào trạng thái yêu quá mức, dẫn đến những hành động cảm tính như hy sinh, ghen tuông hay cố chấp níu giữ. Những điều tưởng chừng vô hại này lại có thể khiến họ tự làm tổn thương chính mình nếu không nhận ra và thay đổi kịp thời.

Xem nhiều

Càng lớn tuổi càng thấm: 3 'át chủ bài' quyết định cuộc sống về già

Càng lớn tuổi càng thấm: 3 'át chủ bài' quyết định cuộc sống về già

Chuyện vợ chồng

GĐXH - Tuổi già không chỉ là câu chuyện tiền bạc hay sức khỏe. Có những thứ tưởng chừng đơn giản nhưng lại quyết định bạn sống an yên hay cô đơn – và nhiều người chỉ nhận ra khi đã quá muộn.

Phụ nữ sau tuổi 55 muốn gia đình êm ấm: Đừng bao giờ từ chối chồng 4 điều này

Phụ nữ sau tuổi 55 muốn gia đình êm ấm: Đừng bao giờ từ chối chồng 4 điều này

Chuyện vợ chồng
Bắt quả tang vợ ngoại tình trên chiếc xe rung lắc: Gương mặt 'kẻ thứ ba' khiến chồng sụp đổ

Bắt quả tang vợ ngoại tình trên chiếc xe rung lắc: Gương mặt 'kẻ thứ ba' khiến chồng sụp đổ

Chuyện vợ chồng
Hôn nhân không hạnh phúc đừng vội đổi bạn đời: Hãy làm ngay theo lời dạy này của cổ nhân

Hôn nhân không hạnh phúc đừng vội đổi bạn đời: Hãy làm ngay theo lời dạy này của cổ nhân

Chuyện vợ chồng
Không muốn đi ăn cùng ai, đừng nói 'để hôm khác', người khéo léo chỉ đáp lại bằng 2 cách này

Không muốn đi ăn cùng ai, đừng nói 'để hôm khác', người khéo léo chỉ đáp lại bằng 2 cách này

Gia đình

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top