Những thay đổi lối sống giúp nam giới thoát khỏi ám ảnh về kích thước 'cậu nhỏ'

1. Ám ảnh của nam giới về kích thước "cậu nhỏ"

Đàn ông luôn lo lắng về kích thước "cậu nhỏ" của mình và trong những trường hợp cực đoan, mối lo ngại này còn là nguyên nhân gây ra chứng rối loạn lo âu. Mặc dù dương vật lớn không mang lại cho nam giới lợi thế về khoái cảm tình dục nhưng nó vẫn là nguyên nhân khiến nhiều nam giới lo lắng.

Vậy kích thước dương vật có quan trọng hay không? Dưới đây là một số sự thật thú vị cần biết về kích thước "cậu nhỏ":

Một nghiên cứu tại Đại học Kings College London (Vương quốc Anh) đã phân tích hơn 20 nghiên cứu trước đó với dữ liệu từ hơn 15.000 người đàn ông được các chuyên gia y tế đo kích cỡ dương vật, sử dụng quy trình tiêu chuẩn và đưa ra kết luận: Chiều dài dương vật trung bình của nam giới khi chưa cương cứng là khoảng 9,2 cm. Khi đã cương cứng là khoảng 13,1 cm. Chu vi trung bình của dương vật khi chưa cương cứng là 9,3 cm và khi đã cương cứng là 11,6 cm.

Kích thước dương vật của mỗi người không giống nhau. Kích thước "cậu nhỏ" phụ thuộc chủ yếu vào nội tiết tố của nam giới. Hầu hết phụ nữ đều hài lòng với kích thước dương vật của bạn tình, trong khi đàn ông thì không. Tuy nhiên, độ dày của dương vật rất quan trọng đối với phụ nữ.

Nhiều đàn ông thiếu tự tin về kích thước "cậu nhỏ" của mình.

Theo ThS.BS Nguyễn Văn Đức - Khoa Phẫu thuật Tiết niệu - Nam học, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, kích thước dương vật của mỗi nam giới khác nhau. Nghiên cứu cho thấy đường kính dương vật người Việt Nam khi cương cứng là khoảng 11cm đến 13cm, chu vi xấp xỉ 8cm và 6,5cm lúc bình thường. Dương vật chỉ được coi là ngắn nếu lúc cương cứng dưới 8cm và dưới 4cm lúc mềm.

BS. Đức cho biết, khả năng sinh sản, duy trì giống nòi của nam giới phụ thuộc vào số lượng và chất lượng tinh trùng chứ không do kích thước dương vật quyết định. Trong quan hệ tình dục , kích thước "cậu nhỏ" không phải là yếu tố quyết định mà chủ yếu phụ thuộc khả năng duy trì sự cương cứng, thời gian và bí quyết yêu, sự hòa hợp của cặp đôi...

Các yếu tố khác như chức năng cương dương và thời gian quan hệ tình dục đóng vai trò quan trọng hơn trong khoái cảm tình dục. Cuộc vui thành công hay không chủ yếu phụ thuộc vào khả năng cương dương, thời gian giao hợp, kỹ thuật khi "yêu", sự tự tin của người đàn ông và tình cảm giữa hai người.

2. Những yếu tố lối sống ảnh hưởng tới kích cỡ "cậu nhỏ"

Có nhiều yếu tố lối sống ảnh hưởng tới kích cỡ "cậu nhỏ". Để góp phần làm tăng sức mạnh đàn ông và tăng kích thước dương vật, nam giới nên thực hiện đồng bộ các giải pháp dưới đây:

2.1 Ăn nhiều trái cây và rau quả

Để có một dương vật khỏe mạnh, nam giới cần ăn nhiều trái cây và rau củ chứa nhiều chất chống oxy hóa. Những yếu tố này rất hữu ích trong việc chống lại các gốc tự do (yếu tố gây hại cho cơ thể bạn) hình thành trong mạch máu. Ngoài ra, chất chống oxy hóa còn giúp tăng cường chức năng mạch máu, giúp tăng lưu lượng máu tới cơ quan sinh dục.

ThS. BS Nguyễn Văn Đức - Khoa Phẫu thuật Tiết niệu - Nam học, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn: Tăng kích thước cậu nhỏ bằng cách ăn uống lành mạnh, tránh ăn chất béo. Thực phẩm chứa nhiều cholesterol và khi lạm dụng chất kích thích như rượu bia sẽ làm tổn thương động mạch của bạn, gián tiếp làm giảm lưu lượng máu đến dương vật.

2.2 Tăng cường tập thể dục

Tập thể dục thường xuyên có thể ảnh hưởng đáng kể đến kích thước và sức mạnh của "cậu nhỏ". Bằng cách tập thể dục thường xuyên, nam giới sẽ cải thiện được lưu lượng máu đến cơ quan cũng như làm sạch các mạch máu.

2.3 Giảm mức độ căng thẳng giúp "cậu nhỏ" khỏe hơn

Căng thẳng và lo lắng cũng có thể ảnh hưởng đến kích thước "cậu nhỏ" trong chuyện ấy và làm giảm chức năng sinh lý phái mạnh. Cảm giác tiêu cực khiến máu không dồn về dương vật. Kết quả là việc tăng kích thước của cơ quan này trở nên rất khó khăn. Một lý do khác góp phần ảnh hưởng đến kích thước nhỏ có thể là do nam giới quá lo lắng về hiệu suất tình dục .

Nam giới có lối sống lành mạnh, tăng cường thể dục thể thao sẽ giúp cho "cậu nhỏ" khỏe mạnh và sung mãn hơn. (Ảnh minh họa)

2.4 Bỏ hoặc giảm hút thuốc

Hút thuốc có thể ảnh hưởng đáng kể đến kích thước "cậu nhỏ" do sự tắc nghẽn mà các hạt khói thuốc lá nhỏ tạo ra trong các động mạch cung cấp máu cho dương vật. Hơn nữa, vì hút thuốc có liên quan đến bệnh tim nên lưu lượng máu đến một số cơ quan trong cơ thể bị ảnh hưởng, bao gồm cả cơ quan sinh dục.

2.5 Tắm nước ấm

Tắm nước ấm có thể giúp tăng lưu lượng máu đến không chỉ cơ thể mà còn cả dương vật. Hơi ấm của nước hỗ trợ tăng cường lưu lượng máu đến cơ quan, tạo điều kiện cho dương vật phát triển.

Theo BS. Nguyễn Văn Đức, nhiệt độ lạnh làm cho kích thước của "cậu nhỏ" bị co lại và nếu điều này xảy ra thường xuyên thì chiều dài và chu vi của dương vật sẽ giảm dần theo từng ngày. Cách dễ dàng nhất là giữ cho cơ thể bạn ở nhiệt độ ấm, ổn định.

Tăng kích thước "cậu nhỏ" là mối quan tâm và là nhu cầu phổ biến của nhiều nam giới. Tuy nhiên không phải trường hợp nào cũng cần tăng kích thước. Khi có băn khoăn về kích thước "cậu nhỏ", nam giới cần tới thăm khám và tư vấn tại các bác sĩ chuyên khoa, cơ sở y tế uy tín để có chẩn đoán và hướng điều trị phù hợp.