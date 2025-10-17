Sự đồng cảm – 'vũ khí mềm' giúp gắn kết cảm xúc phòng the

Theo chuyên gia tâm lý học tình dục Dr. Laura Berman (Mỹ), đồng cảm trong tình dục không đơn thuần là hiểu đối phương thích gì, mà còn là khả năng cảm nhận cảm xúc của bạn tình trong từng cử chỉ, ánh nhìn, hơi thở. Khi cả hai thực sự “hiểu” nhau, cơ thể tự nhiên phản ứng hài hòa — tim đập cùng nhịp, hơi thở đồng điệu, hormone oxytocin (còn gọi là “hormone tình yêu”) được giải phóng mạnh mẽ, giúp cảm xúc thăng hoa hơn và tạo nên sự gắn kết sâu sắc.

Ảnh minh họa

Một nghiên cứu đăng trên Tạp chí Archives of Sexual Behavior (2023) cho thấy, 85% phụ nữ và 74% nam giới cho rằng sự đồng cảm của bạn tình ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng “cuộc yêu”. Những cặp đôi có mức độ đồng cảm cao không chỉ dễ đạt cực khoái hơn mà còn có mức độ hài lòng cao hơn về mặt cảm xúc sau khi ân ái.

Ngược lại, khi mỗi người chỉ tập trung vào nhu cầu riêng, tình dục dễ trở thành một hành vi cơ học. Rất nhiều nam giới chia sẻ rằng họ “làm đúng mọi kỹ thuật” nhưng vẫn không khiến bạn đời thỏa mãn — lý do là thiếu kết nối cảm xúc. Cảm giác bị bỏ rơi, bị “đối xử như một khán giả” khiến người phụ nữ khép mình, giảm dần ham muốn, và lâu dần dẫn đến rối loạn cảm xúc tình dục.

Bác sĩ Nguyễn Bá Hưng (Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội) từng chia sẻ: “Trong nhiều trường hợp, nguyên nhân sâu xa của rối loạn chức năng tình dục không nằm ở thể chất mà ở tâm lý, đặc biệt là sự thiếu đồng cảm giữa hai người.”

Học cách đồng cảm – bí quyết của sự hòa hợp

Đồng cảm không phải là điều tự nhiên mà có; nó là kỹ năng được rèn luyện qua sự quan sát, lắng nghe và tôn trọng.

Lắng nghe bằng ánh mắt và cảm xúc: Khi bạn quan tâm thực sự đến phản ứng của đối phương, bạn sẽ biết lúc nào nên chậm lại, lúc nào nên dừng, hay khi nào nên đổi nhịp điệu.

Tạo không gian chia sẻ: Những cặp đôi cởi mở chia sẻ về cảm xúc và mong muốn thường có đời sống tình dục viên mãn hơn.

Tôn trọng sự khác biệt: Nam và nữ cảm nhận khoái cảm theo những cách khác nhau. Hiểu được điều đó chính là nền tảng của sự đồng điệu.