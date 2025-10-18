Sai lầm thường gặp khiến nam giới đánh mất cảm xúc trong đời sống vợ chồng

Áp lực công việc – "kẻ đánh cắp" hormone hạnh phúc

Nhiều người đàn ông mang công việc về nhà, thường xuyên căng thẳng, mất ngủ và quên mất việc chăm sóc bản thân. Căng thẳng kéo dài khiến cơ thể tiết ra nhiều cortisol – hormone stress, làm giảm testosterone và cản trở khả năng hưng phấn.

BS Nguyễn Bá Hưng, Trưởng Khoa Nam học, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, cho biết: “Khi nam giới bị stress, cơ thể ưu tiên sản sinh hormone căng thẳng thay vì hormone sinh dục. Lâu dần, họ sẽ mất dần hứng thú với ‘chuyện ấy’ và thậm chí rơi vào tình trạng lãnh cảm".

Một nghiên cứu của Đại học Stanford (Mỹ) cũng chỉ ra rằng, 80% nam giới bị stress kinh niên có nồng độ testosterone thấp hơn mức trung bình, và thường xuyên gặp khó khăn trong việc duy trì ham muốn.

Ảnh minh họa

Đặt nặng "thành tích" trong chuyện chăn gối

Không ít quý ông xem việc quan hệ là “thước đo bản lĩnh”, khiến họ tự tạo áp lực cho chính mình. Sự ám ảnh về “phong độ” hoặc nỗi sợ thất bại khiến họ không còn tận hưởng cảm xúc thật, mà chỉ chăm chăm vào việc “phải làm tốt”.

Theo Tạp chí Journal of Sexual Medicine (2022), nhóm nam giới có xu hướng so sánh hoặc đặt nặng kỹ năng tình dục thường mất 40% khả năng cảm nhận khoái cảm thực sự. Họ dễ gặp tình trạng xuất tinh sớm, rối loạn cương hoặc lãnh cảm với đối tác lâu dài.

Thiếu giao tiếp cảm xúc với bạn đời

Một sai lầm rất phổ biến là chỉ nói về công việc, con cái, tài chính mà quên chia sẻ cảm xúc cá nhân. Khi cảm xúc không được kết nối, tình dục dần trở nên “nghĩa vụ” chứ không còn là sự hòa hợp.

Chuyên gia tâm lý tình dục học Sunny Rodgers (Hiệp hội Sức khỏe Tình dục Hoa Kỳ) từng nói: “Đối với nam giới, cảm xúc không được chia sẻ giống như cánh cửa bị khóa – ham muốn sẽ nguội lạnh dù cơ thể vẫn khỏe mạnh".

Lạm dụng bia rượu, thuốc lá hoặc thiết bị công nghệ

Thói quen uống rượu, hút thuốc hay thức khuya xem điện thoại là “tam giác nguy hiểm” ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe sinh lý. Chúng không chỉ làm giảm testosterone mà còn giảm lưu lượng máu đến dương vật, gây rối loạn cương và giảm hứng thú.

Một báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) năm 2023 cảnh báo: “Việc lạm dụng rượu bia và thuốc lá là nguyên nhân của hơn 25% các trường hợp rối loạn tình dục ở nam giới trên 35 tuổi".

Đặc biệt, ánh sáng xanh từ điện thoại còn ức chế hormone melatonin – làm rối loạn giấc ngủ, khiến cơ thể mệt mỏi và giảm ham muốn.

Thiếu quan tâm đến sức khỏe và vận động thể chất

Nhiều nam giới ít vận động, ăn uống thất thường, dẫn đến béo bụng, mỡ máu cao và rối loạn chuyển hóa. Những yếu tố này trực tiếp làm suy giảm hormone nam, khiến cảm xúc và khả năng “yêu” suy yếu.

Theo Hiệp hội Nam học Châu Âu (EAU), việc tập thể dục đều đặn 30 phút mỗi ngày giúp tăng 15–25% nồng độ testosterone tự nhiên, đồng thời cải thiện lưu thông máu và cảm xúc tích cực trong quan hệ.

Bỏ quên sự âu yếm – chất xúc tác của cảm xúc

Tình dục không chỉ là hành động thể xác mà còn là ngôn ngữ của cảm xúc. Nhiều người đàn ông vì quá quen thuộc với bạn đời nên bỏ qua những cử chỉ thân mật như ôm, hôn, vuốt ve… Đây chính là nguyên nhân khiến mối quan hệ trở nên lạnh lẽo.

Theo Tiến sĩ Justin Lehmiller, Viện Nghiên cứu Kinsey (Mỹ): “Một cái ôm hoặc nụ hôn có thể giải phóng oxytocin – hormone gắn kết, giúp khơi dậy lại ham muốn và cảm giác yêu thương".

