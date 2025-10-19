Điều gì thực sự quan trọng nhất khi 'yêu'?
GĐXH - Đồng cảm – hay còn gọi là empathy – là khả năng cảm nhận, thấu hiểu và đáp lại cảm xúc của người khác.
Trong đời sống tình dục, đồng cảm thể hiện ở việc biết lắng nghe cơ thể và cảm xúc của bạn đời, nhận biết đâu là khoảnh khắc nên chậm lại, đâu là lúc cần gần gũi hơn.
Theo Tiến sĩ Justin Lehmiller, nhà nghiên cứu tại Viện Kinsey (Mỹ): “Một người bạn đời có khả năng đồng cảm cao thường mang lại trải nghiệm tình dục trọn vẹn hơn cho đối phương. Họ không chỉ quan tâm đến khoái cảm của bản thân mà còn tìm thấy hạnh phúc trong niềm vui của người kia".
Điều này lý giải vì sao nhiều cặp đôi có thể giữ lửa phòng the suốt nhiều năm chỉ bằng sự thấu hiểu, tôn trọng và tinh tế trong cảm xúc.
Các nhà khoa học của Đại học Toronto (Canada) từng công bố trên Archives of Sexual Behavior rằng: “Những người có chỉ số đồng cảm cao thường đạt tần suất và chất lượng khoái cảm cao hơn 30% so với nhóm còn lại".
Giải thích hiện tượng này, các chuyên gia cho biết: khi con người cảm nhận được sự chia sẻ cảm xúc, não sẽ giải phóng oxytocin – hormone gắn kết, đồng thời kích hoạt vùng não điều khiển khoái cảm. Sự đồng cảm giúp hai người “chung tần số cảm xúc”, khiến việc gần gũi không còn là bản năng, mà trở thành một trải nghiệm kết nối toàn diện về tinh thần và thể xác.
Nhiều cặp đôi, sau vài năm chung sống, không còn duy trì được cảm xúc thuở đầu. Một trong những nguyên nhân chính là thiếu giao tiếp cảm xúc và thấu hiểu lẫn nhau. Khi tình dục chỉ còn là “thói quen” hoặc “trách nhiệm”, cơ thể có thể vẫn hoạt động, nhưng tâm trí thì nguội lạnh.
BS Nguyễn Bá Hưng, Trưởng khoa Nam học – Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, cho biết: “Không ít trường hợp nam giới rối loạn cương hay giảm ham muốn không xuất phát từ vấn đề sinh lý, mà do thiếu sự chia sẻ cảm xúc với bạn đời. Khi tinh thần không còn hứng khởi, hormone sinh dục tự nhiên cũng giảm theo.”
Ngược lại, khi có sự đồng cảm, chỉ một ánh nhìn, một cái chạm nhẹ hay một lời thì thầm cũng đủ khiến cảm xúc dâng tràn.
