Những thông tin cực quan trọng trong mã QR của sổ đỏ mới, nhiều người có thể chưa biết

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Mã QR của mẫu sổ đỏ mới có tác dụng gì?

Luật Đất đai 2024 và Thông tư 10/2024/TT-BTNMT đã bổ sung quy định mã QR ở góc trên bên phải trang 1 của sổ đỏ mẫu mới. Mã QR này mang lại nhiều tiện ích quan trọng trong việc quản lý và thực hiện các giao dịch bất động sản như:

Tra cứu thông tin nhanh chóng

Người dùng chỉ cần sử dụng điện thoại thông minh để quét mã QR thay vì phải đọc thủ công các trang của sổ đỏ. Mã này chứa các thông tin cơ bản được trích xuất từ Hệ thống thông tin đất đai quốc gia. Bao gồm:

+ Mã hồ sơ.

+ Mã số định danh của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản.

+ Thông tin về thửa đất (diện tích, vị trí, hình thức sử dụng).

+ Các thay đổi sau khi cấp giấy chứng nhận (nếu có).

Xác thực tính thật - giả của sổ đỏ

Mã QR giúp hạn chế tình trạng làm giả giấy tờ. Khi quét mã, nếu thông tin hiển thị trên màn hình điện thoại khớp với thông tin in trên sổ đỏ và dẫn về hệ thống dữ liệu của cơ quan chức năng, người dân có thể yên tâm hơn về tính pháp lý của cuốn sổ đó.

Tuy nhiên cần lưu ý, mã QR là một công cụ hỗ trợ kiểm tra nhanh, không thay thế hoàn toàn việc thẩm định hồ sơ tại cơ quan đăng ký đất đai khi thực hiện các giao dịch lớn.

Đồng bộ hóa với dữ liệu số

Mã QR đóng vai trò là "chìa khóa" để kết nối sổ đỏ giấy với Cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia. Điều này giúp các cơ quan như công chứng, thuế, ngân hàng kiểm soát thông tin biến động (như đang thế chấp, đang bị ngăn chặn giao dịch).

Phù hợp với lộ trình sử dụng giấy chứng nhận điện tử và ứng dụng định danh điện tử trong quản lý tài sản.

Mã QR trên sổ đỏ mới chứa đựng nhiều thông tin quan trọng liên quan đến quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Ảnh: TL

Mã QR trên sổ đỏ mới bao gồm những thông tin gì?

Mã QR trên sổ đỏ mới, chính thức áp dụng từ ngày 1/1/2025, chứa đựng nhiều thông tin quan trọng liên quan đến quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.

Thông tin phản hồi từ mã QR có giá trị như thông tin trên Giấy chứng nhận, thống nhất với thông tin trong cơ sở dữ liệu (CSDL) đất đai hoặc thông tin ghi nhận trong hồ sơ địa chính đối với những nơi chưa xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.

Việc áp dụng cung cấp mã QR của giấy chứng nhận phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật đối với mã hình QR code 2005 theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7322:2009 (ISO/IEC 18004:2006).

Mã QR của giấy chứng nhận phải được khởi tạo và in trên cùng một hệ thống phần mềm ứng dụng quản lý CSDL đất đai tại địa phương và được tích hợp trên CSDL quốc gia về đất đai.

Kích thước mã hình của QR được in trên giấy chứng nhận là 2,0 cm x 2,0 cm.

Các nội dung thông tin chính trong mã QR bao gồm:

Thông tin về người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản: Ghi rõ họ tên, thông tin cá nhân của người sở hữu và các cá nhân liên quan đến quyền sử dụng đất.

Thông tin về thửa đất: Bao gồm số thửa đất, tờ bản đồ, diện tích, loại đất và thời hạn sử dụng đất.

Thông tin về tài sản gắn liền với đất: Nếu có, mã QR sẽ cung cấp thông tin chi tiết về tài sản như nhà, công trình xây dựng hoặc các loại tài sản khác.

Sơ đồ thửa đất và tài sản gắn liền với đất: Cung cấp sơ đồ chi tiết về vị trí và hình thức của thửa đất, cũng như tài sản liên quan.

Ghi chú và nội dung thay đổi: Thông tin về các hạn chế quyền sử dụng đất, quyền đối với thửa đất liền kề, cũng như thông tin về việc đăng ký thế chấp, xóa đăng ký thế chấp.

Ngoài ra, tất cả các thông tin này đều có giá trị pháp lý và đồng nhất với dữ liệu trong cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia.

Tên của mẫu sổ đỏ mới là gì?

Từ 1/1/2025 tên gọi chính thức của sổ đỏ mới là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Hình thức sổ đỏ mới chỉ còn 02 trang (trước đây là 04 trang), thu gọn thông tin để tập trung vào các dữ liệu quan trọng nhất.

Từ ngày 1/1/2025 các sổ đỏ, sổ hồng cấp trước đó vẫn có giá trị pháp lý và không bắt buộc phải đổi sang mẫu mới có mã QR trừ khi người dân có nhu cầu hoặc thực hiện các biến động đất đai.

