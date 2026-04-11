Thêm 2 trường hợp được cấp sổ đỏ lần đầu từ năm 2026

Thứ bảy, 07:00 11/04/2026 | Đời sống
L.Vũ (th)
GĐXH - Năm 2026, các quy định của Luật Đất đai 2024 đã đi vào thực tế một cách ổn định. Theo đó Nghị quyết 254/2025/QH15 đã bổ sung 2 trường hợp được cấp sổ đỏ lần đầu. Đó là những trường hợp nào?

Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 254/2025/QH15 quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai. Trong đó Nghị quyết nêu rõ thêm 2 trường hợp được cấp sổ đỏ lần đầu từ năm 2026.

Tại khoản 2 Điều 11 Nghị quyết 254/2025/QH15, một số quy định về đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. 

- Trường hợp chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật về địa chất và khoáng sản hoặc trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp mà người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đã được cấp một trong các loại Giấy chứng nhận quy định tại khoản 1 Điều 133 của Luật Đất đai 2024 thì thực hiện đăng ký biến động;

- Trường hợp đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất quy định tại điểm p khoản 1 Điều 133 của Luật Đất đai thì được cập nhật biến động vào cơ sở dữ liệu đất đai mà không phải xác nhận trên Giấy chứng nhận đã cấp;

- Trường hợp Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản có quy định về thời hạn nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho bên mua tài sản khác với thời hạn đăng ký biến động theo quy định của Luật Đất đai thì thực hiện theo quy định của Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản;

- Trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 135 của Luật Đất đai thì cấp chung 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất;

- Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định mà có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 trở về sau thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định tại khoản 3 Điều 137 của Luật Đất đai;

- Trường hợp đất được giao để quản lý quy định tại Điều 7 của Luật Đất đai mà thuộc quy định tại Điều 139 của Luật Đất đai thì được xem xét, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định tại Điều 139 của Luật Đất đai.

Theo đó, Nghị quyết 254/2025/QH15 đã bổ sung 02 trường hợp được cấp sổ đỏ lần đầu bao gồm:

- Hộ gia đình, cá nhân đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời từ sau ngày 15/10/1993, nếu đủ điều kiện theo Luật Đất đai 2024, sẽ được xem xét cấp Giấy chứng nhận chính thức.

- Các trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý nhưng thực tế đang sử dụng ổn định, đúng mục đích và đáp ứng điều kiện luật định cũng được đưa vào diện xem xét cấp Giấy chứng nhận.

Theo Nghị quyết 254/2025/QH15, từ năm 2026 thêm 2 trường hợp được cấp sổ đỏ lần đầu. Ảnh minh họa: TL

Điều kiện cấp sổ đỏ lần đầu

Luật Đất đai 2024 quy định, người dân được cấp sổ đỏ lần đầu nếu đáp ứng các điều kiện dưới đây:

- Đất đang sử dụng ổn định và có giấy tờ thuộc các nhóm quy định tại Điều 137, 148, 149 Luật Đất đai 2024.

- Đất sử dụng ổn định nhưng không có giấy tờ, được xác nhận phù hợp quy hoạch, không vi phạm pháp luật đất đai hoặc đã hoàn thành nghĩa vụ xử phạt (nếu có).

- Đất ở hoặc đất phi nông nghiệp sử dụng trước ngày 1/7/2014, không có giấy tờ nhưng được UBND xã nơi có đất xác nhận không có tranh chấp.

- Đất nông nghiệp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng ổn định và được UBND xã xác nhận không tranh chấp.

- Trường hợp đã đăng ký và đủ điều kiện theo Điều 138 Luật Đất đai 2024, Nhà nước có trách nhiệm cấp giấy chứng nhận.

Từ 2026, sổ đỏ được gắn mã định danh điện tử

Chính phủ đã ban hành Nghị định 357/2025/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2026, quy định về xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản.

Tại Khoản 5 Điều 3 Nghị định 357/2025/NĐ-CP nêu rõ: Mã định danh điện tử sản phẩm bất động sản (bao gồm nhà ở và phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng) là chuỗi ký tự số và chữ tối đa không quá 40 ký tự được cấp riêng cho mỗi căn nhà (chung cư, riêng lẻ) hoặc bất động sản trong công trình xây dựng được quản lý trong hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và bất động sản.

Việc gắn mã định danh điện tử cho bất động sản được quy định cụ thể như sau:

Mã định danh điện tử sản phẩm bất động sản là nhà ở được quy định như sau:

- Mã định danh điện tử sản phẩm bất động sản là nhà ở được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 357/2025/NĐ-CP gồm các nhóm trường thông tin:

+ Mã định danh thửa đất;

+ Mã số thông tin dự án, công trình xây dựng;

+ Mã định danh địa điểm (nếu có);

+ Dãy ký tự tự nhiên.

- Mã định danh điện tử sản phẩm bất động sản là nhà ở được tạo lập tự động trên hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản và Sở Xây dựng thực hiện gắn thông tin mã định danh điện tử sản phẩm bất động sản là nhà ở với các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn cùng thời điểm ban hành văn bản thông báo về nhà ở đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai.

Mã định danh điện tử sản phẩm bất động sản là phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng quy định như sau:

- Mã định danh điện tử sản phẩm bất động sản là phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 357/2025/NĐ-CP gồm các nhóm trường thông tin:

+ Mã định danh thửa đất;

+ Mã số thông tin dự án, công trình xây dựng;

+ Mã định danh địa điểm (nếu có);

+ Dãy ký tự tự nhiên.

- Mã định danh điện tử sản phẩm bất động sản là phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng được tạo lập tự động trên hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản và Sở Xây dựng thực hiện gắn thông tin mã định danh là phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng với phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng trên địa bàn cùng thời điểm ban hành kết quả thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng.

GĐXH - Sổ đỏ là giấy tờ có giá trị pháp lý cao, đánh dấu việc nhà nước xác nhận quyền lợi hợp pháp cho chủ sở hữu. Năm 2026, việc cấp sổ đỏ có điểm gì mới?

GĐXH - Tiền sử dụng đất là số tiền mà người sử dụng đất phải phải nộp tiền theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, theo quy định mới của Luật Đất đai 2024, từ 2025, những trường hợp nào không phải nộp tiền sử dụng đất khi làm sổ đỏ?

