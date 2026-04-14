Dùng cách này, hàng triệu người có thể tra cứu dễ dàng thông tin sổ đỏ đang sở hữu

Năm 2026, người dân có thể tra cứu sổ đỏ bằng cách nào?

Với sự hoàn thiện của Hệ thống thông tin quốc gia về đất đai, năm 2026, việc tra cứu thông tin sổ đỏ (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) đã trở nên thuận tiện hơn rất nhiều qua các nền tảng số.

Dưới đây là các hình thức tra cứu sổ đỏ online mà người dân không cần đến trực tiếp cơ quan chức năng:

1. Tra cứu sổ đỏ qua ứng dụng VNeID

Người dân cần có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

Cách thực hiện: Truy cập mục Ví giấy tờ -> Thông tin đất đai/Sổ đỏ. Hệ thống sẽ hiển thị các thông tin cơ bản về thửa đất của chủ sở hữu.

Lưu ý: Để tra cứu thông tin sổ đỏ trên VNeID, trước đó cần tích hợp sổ đất lên ứng dụng VNeID hoặc thông tin đất đai đã được cập nhật trong hệ thống của cơ quan quản lý đất đai.

Thông tin trên căn cước công dân phải trùng khớp với thông tin chủ sở hữu đất trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

2. Tra cứu sổ đỏ qua Cổng thông tin đất đai và Dịch vụ công

Người dân có thể truy cập các website của cơ quan quản lý:

- Cổng thông tin và cơ sở dữ liệu tích hợp quốc gia về quy hoạch: https://qhqg.cgis.asia

- Tra cứu thông qua ứng dụng của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại các tỉnh, thành phố.

- Tra cứu thông tin sổ đỏ từ mã QR.

Các thông tin có thể tra cứu được:

Thông tin pháp lý: Tên chủ sử dụng, tình trạng thế chấp (có đang bị cầm cố ngân hàng hay không).

Thông tin thửa đất: Diện tích, loại đất (đất ở, đất trồng cây...), vị trí trên bản đồ số.

Thông tin quy hoạch: Thửa đất có nằm trong diện giải tỏa, quy hoạch công viên, đường sá hay không.

Việc tra cứu sổ đỏ online đã trở nên thuận tiện hơn rất nhiều qua các nền tảng số. Ảnh minh họa: TL

Làm thế nào để tra cứu sổ đỏ online hiệu quả và an toàn nhất?

Để tra cứu sổ đỏ online (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất) một cách hiệu quả và an toàn, cần tuân thủ một số nguyên tắc và thực hiện theo các bước hướng dẫn cụ thể để tránh rủi ro về lừa đảo hoặc dữ liệu sai lệch.

1. Chọn trang web hoặc ứng dụng uy tín

Sử dụng các cổng thông tin chính thức: Chỉ sử dụng ứng dụng VNeID, trang web uy tín của Sở Nông nghiệp và Môi trường, cổng dịch vụ công của địa phương hoặc các ứng dụng chính thức được phát triển bởi chính quyền. Tránh các trang web không rõ nguồn gốc hoặc có dấu hiệu nghi ngờ.

2. Đảm bảo kết nối an toàn

Sử dụng mạng internet an toàn: Tra cứu trên các mạng wi-fi công cộng có thể khiến thông tin cá nhân của bạn dễ bị xâm phạm. Tốt nhất, người tra cứu nên sử dụng mạng riêng hoặc đảm bảo kết nối VPN (là mạng riêng ảo) để bảo vệ thông tin.

3. Nhập thông tin chính xác

Khi nhập thông tin để tra cứu, cần chắc chắn rằng đã nhập đúng các thông tin cần thiết như: số thửa, số tờ, địa chỉ, hoặc tên đường hoặc quét mã QR in trên sổ đỏ để kiểm tra tính pháp lý và tình trạng ngăn chặn giao dịch. Việc nhập sai thông tin có thể dẫn đến kết quả không chính xác.

4. Theo dõi các thông báo và cảnh báo

Chú ý đến thông báo trên trang web: Các cổng thông tin thường có thông báo về việc bảo trì hoặc thay đổi hệ thống. Nếu có thông báo nào yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân hay tài khoản, hãy cẩn trọng vì đó có thể là dấu hiệu của lừa đảo.

5. Bảo vệ thông tin cá nhân

Tránh cung cấp thông tin cá nhân không cần thiết: Khi tra cứu online, không nên cung cấp các thông tin cá nhân như số CCCD, mật khẩu hay thông tin tài khoản ngân hàng trừ khi hệ thống yêu cầu một cách chính xác và rõ ràng.

6. Sử dụng các biện pháp xác thực bảo mật

Kích hoạt xác thực hai yếu tố: Nếu hệ thống hỗ trợ, hãy kích hoạt tính năng xác thực hai yếu tố để tăng cường bảo mật cho tài khoản của bạn.

7. Lưu lại thông tin tra cứu

Ghi chú thông tin cần thiết: Nếu tìm thấy thông tin quan trọng, hãy lưu lại hoặc chụp màn hình để sử dụng sau này. Điều này giúp người tra cứu theo dõi tình trạng, thông tin hồ sơ dễ dàng hơn.

Với các hướng dẫn trên, có thể tra cứu sổ đỏ online một cách hiệu quả và an toàn hơn, từ đó bảo vệ quyền lợi của mình trong các giao dịch liên quan đến đất đai.

Người dân có thể tra cứu sổ đỏ (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) bằng mã QR. Ảnh: TL

Hướng dẫn cách tra cứu sổ đỏ online bằng mã QR code

Tra cứu sổ đỏ (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) bằng mã QR trên mẫu mới giúp xác minh nhanh chóng thật/giả, vị trí và thông tin quy hoạch.

Các bước tra cứu thông tin sổ đỏ bằng mã QR:

Bước 1: Sử dụng smartphone có camera hoặc ứng dụng quét mã QR (Zalo, VNeID, quét mã camera thông thường).

Bước 2: Mở camera quét mã QR được in trên trang 1 hoặc trang 4 của sổ đỏ.

Bước 3: Nhấn vào đường link hiển thị sau khi quét. Link thường dẫn đến trang tra cứu của cổng dịch vụ công đất đai (ví dụ: https://tracuuqr.vbdlis.vn/ hoặc cổng dịch vụ công của địa phương).

Bước 4: Màn hình sẽ hiển thị các thông tin: Số vào sổ, số phát hành, thông tin thửa đất, người sử dụng đất và tình trạng pháp lý (thật/giả).

Lưu ý: Chỉ các mẫu sổ đỏ/sổ hồng mới có tích hợp mã QR mới hỗ trợ tính năng này.

Dữ liệu quét được cần đối chiếu kỹ với thông tin in trên giấy.

Trường hợp không quét được hoặc thông tin không khớp, có thể liên hệ trực tiếp Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai.

Vì sao cần tra cứu sổ đỏ?

Tra cứu sổ đỏ online để biết được các thông tin:

- Sổ đỏ giả.

- Sổ đỏ chỉnh sửa thông tin.

- Sổ đỏ bị thế chấp.

- Sổ đỏ không đúng với hiện trạng đất.

Nếu không kiểm tra sổ đỏ kỹ lưỡng, có thể gặp các rủi ro trong các trường hợp như:

- Mất tiền đặt cọc khi mua bán đất đai.

- Tranh chấp đất đai.

- Không thể sang tên sổ đỏ.

- Mua phải đất quy hoạch.

