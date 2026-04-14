Dùng cách này, hàng triệu người có thể tra cứu dễ dàng thông tin sổ đỏ đang sở hữu
GĐXH - Tra cứu sổ đỏ online không chỉ thuận tiện mà còn giúp người dân chủ động hơn trong việc kiểm tra quyền sử dụng đất. Để tra cứu sổ đỏ mà không cần đến trực tiếp cơ quan chức năng người dân cần làm thế nào?
Năm 2026, người dân có thể tra cứu sổ đỏ bằng cách nào?
Với sự hoàn thiện của Hệ thống thông tin quốc gia về đất đai, năm 2026, việc tra cứu thông tin sổ đỏ (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) đã trở nên thuận tiện hơn rất nhiều qua các nền tảng số.
Dưới đây là các hình thức tra cứu sổ đỏ online mà người dân không cần đến trực tiếp cơ quan chức năng:
1. Tra cứu sổ đỏ qua ứng dụng VNeID
Người dân cần có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
Cách thực hiện: Truy cập mục Ví giấy tờ -> Thông tin đất đai/Sổ đỏ. Hệ thống sẽ hiển thị các thông tin cơ bản về thửa đất của chủ sở hữu.
Lưu ý: Để tra cứu thông tin sổ đỏ trên VNeID, trước đó cần tích hợp sổ đất lên ứng dụng VNeID hoặc thông tin đất đai đã được cập nhật trong hệ thống của cơ quan quản lý đất đai.
Thông tin trên căn cước công dân phải trùng khớp với thông tin chủ sở hữu đất trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
2. Tra cứu sổ đỏ qua Cổng thông tin đất đai và Dịch vụ công
Người dân có thể truy cập các website của cơ quan quản lý:
- Cổng thông tin và cơ sở dữ liệu tích hợp quốc gia về quy hoạch: https://qhqg.cgis.asia
- Tra cứu thông qua ứng dụng của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại các tỉnh, thành phố.
- Tra cứu thông tin sổ đỏ từ mã QR.
Các thông tin có thể tra cứu được:
Thông tin pháp lý: Tên chủ sử dụng, tình trạng thế chấp (có đang bị cầm cố ngân hàng hay không).
Thông tin thửa đất: Diện tích, loại đất (đất ở, đất trồng cây...), vị trí trên bản đồ số.
Thông tin quy hoạch: Thửa đất có nằm trong diện giải tỏa, quy hoạch công viên, đường sá hay không.
Làm thế nào để tra cứu sổ đỏ online hiệu quả và an toàn nhất?
Để tra cứu sổ đỏ online (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất) một cách hiệu quả và an toàn, cần tuân thủ một số nguyên tắc và thực hiện theo các bước hướng dẫn cụ thể để tránh rủi ro về lừa đảo hoặc dữ liệu sai lệch.
1. Chọn trang web hoặc ứng dụng uy tín
Sử dụng các cổng thông tin chính thức: Chỉ sử dụng ứng dụng VNeID, trang web uy tín của Sở Nông nghiệp và Môi trường, cổng dịch vụ công của địa phương hoặc các ứng dụng chính thức được phát triển bởi chính quyền. Tránh các trang web không rõ nguồn gốc hoặc có dấu hiệu nghi ngờ.
2. Đảm bảo kết nối an toàn
Sử dụng mạng internet an toàn: Tra cứu trên các mạng wi-fi công cộng có thể khiến thông tin cá nhân của bạn dễ bị xâm phạm. Tốt nhất, người tra cứu nên sử dụng mạng riêng hoặc đảm bảo kết nối VPN (là mạng riêng ảo) để bảo vệ thông tin.
3. Nhập thông tin chính xác
Khi nhập thông tin để tra cứu, cần chắc chắn rằng đã nhập đúng các thông tin cần thiết như: số thửa, số tờ, địa chỉ, hoặc tên đường hoặc quét mã QR in trên sổ đỏ để kiểm tra tính pháp lý và tình trạng ngăn chặn giao dịch. Việc nhập sai thông tin có thể dẫn đến kết quả không chính xác.
4. Theo dõi các thông báo và cảnh báo
Chú ý đến thông báo trên trang web: Các cổng thông tin thường có thông báo về việc bảo trì hoặc thay đổi hệ thống. Nếu có thông báo nào yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân hay tài khoản, hãy cẩn trọng vì đó có thể là dấu hiệu của lừa đảo.
5. Bảo vệ thông tin cá nhân
Tránh cung cấp thông tin cá nhân không cần thiết: Khi tra cứu online, không nên cung cấp các thông tin cá nhân như số CCCD, mật khẩu hay thông tin tài khoản ngân hàng trừ khi hệ thống yêu cầu một cách chính xác và rõ ràng.
6. Sử dụng các biện pháp xác thực bảo mật
Kích hoạt xác thực hai yếu tố: Nếu hệ thống hỗ trợ, hãy kích hoạt tính năng xác thực hai yếu tố để tăng cường bảo mật cho tài khoản của bạn.
7. Lưu lại thông tin tra cứu
Ghi chú thông tin cần thiết: Nếu tìm thấy thông tin quan trọng, hãy lưu lại hoặc chụp màn hình để sử dụng sau này. Điều này giúp người tra cứu theo dõi tình trạng, thông tin hồ sơ dễ dàng hơn.
Với các hướng dẫn trên, có thể tra cứu sổ đỏ online một cách hiệu quả và an toàn hơn, từ đó bảo vệ quyền lợi của mình trong các giao dịch liên quan đến đất đai.
Hướng dẫn cách tra cứu sổ đỏ online bằng mã QR code
Tra cứu sổ đỏ (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) bằng mã QR trên mẫu mới giúp xác minh nhanh chóng thật/giả, vị trí và thông tin quy hoạch.
Các bước tra cứu thông tin sổ đỏ bằng mã QR:
Bước 1: Sử dụng smartphone có camera hoặc ứng dụng quét mã QR (Zalo, VNeID, quét mã camera thông thường).
Bước 2: Mở camera quét mã QR được in trên trang 1 hoặc trang 4 của sổ đỏ.
Bước 3: Nhấn vào đường link hiển thị sau khi quét. Link thường dẫn đến trang tra cứu của cổng dịch vụ công đất đai (ví dụ: https://tracuuqr.vbdlis.vn/ hoặc cổng dịch vụ công của địa phương).
Bước 4: Màn hình sẽ hiển thị các thông tin: Số vào sổ, số phát hành, thông tin thửa đất, người sử dụng đất và tình trạng pháp lý (thật/giả).
Lưu ý: Chỉ các mẫu sổ đỏ/sổ hồng mới có tích hợp mã QR mới hỗ trợ tính năng này.
Dữ liệu quét được cần đối chiếu kỹ với thông tin in trên giấy.
Trường hợp không quét được hoặc thông tin không khớp, có thể liên hệ trực tiếp Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai.
Vì sao cần tra cứu sổ đỏ?
Tra cứu sổ đỏ online để biết được các thông tin:
- Sổ đỏ giả.
- Sổ đỏ chỉnh sửa thông tin.
- Sổ đỏ bị thế chấp.
- Sổ đỏ không đúng với hiện trạng đất.
Nếu không kiểm tra sổ đỏ kỹ lưỡng, có thể gặp các rủi ro trong các trường hợp như:
- Mất tiền đặt cọc khi mua bán đất đai.
- Tranh chấp đất đai.
- Không thể sang tên sổ đỏ.
- Mua phải đất quy hoạch.
Tháng sinh Âm lịch của người phụ nữ đảm đang, nhiều phúc khí, nhà cửa dễ thịnh vượngĐời sống - 1 giờ trước
GĐXH - Không chỉ khéo léo trong cách đối nhân xử thế, phụ nữ sinh vào những tháng Âm lịch này còn được xem là có phúc khí trời ban.
Xem tử vi dự báo của con giáp Sửu, Mão, Thìn, Tỵ, Mùi, Dậu, Tuất, Hợi giữa tháng 4Đời sống - 13 giờ trước
GĐXH - Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã có dự báo tử vi của con giáp Sửu, Mão, Thìn, Tỵ, Mùi, Dậu, Tuất, Hợi từ 13/4 - 19/4/2026. Các con giáp này hãy nắm bắt ngay điều dưới đây để đón tài lộc.
Khói rác độc hại bủa vây người dân xã Vũ Dương, tỉnh Ninh BìnhĐời sống - 13 giờ trước
GĐXH - Những cánh đồng lúa xanh mướt và khu dân cư đông đúc tại xã Vũ Dương, tỉnh Ninh Bình đang bị "bóp nghẹt" bởi những bãi rác khổng lồ. Không chỉ gây ô nhiễm nguồn nước, việc đốt rác lộ thiên đang tạo ra những "cơn ác mộng" khói độc trong đời sống sinh hoạt của người dân.
Tìm thấy người dân đi lạc nhiều ngày trong rừngĐời sống - 15 giờ trước
GĐXH - Sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm, Công an xã Xuân Chinh (Thanh Hóa) đã phát hiện ông Hà Đình Thiết trong tình trạng mệt lả tại khu vực rừng giáp ranh với tỉnh Nghệ An.
Bắc Ninh: Danh sách 215 trường hợp bị phạt nguội từ ngày 28/3 - 3/4Đời sống - 17 giờ trước
GĐXH - Từ ngày 28/3 đến ngày 03/4/2026, thông qua hệ thống camera giám sát, lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện và lên danh sách phạt nguội tổng cộng 215 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.
Khoảnh khắc xe công nông bị tàu hỏa húc văng khi băng qua đường sắt khiến 3 người thương vongĐời sống - 21 giờ trước
GĐXH - Vụ va chạm kinh hoàng giữa tàu SE9 và xe công nông tại Đắk Lắk ngày 12/4 khiến 3 người thương vong một lần nữa gióng lên hồi chuông báo động về những “điểm đen” tử thần. Chỉ vì sự tiện lợi nhất thời, hậu quả để lại là những mất mát không bao giờ có thể cứu vãn.
Thời gian chỉ là con số: 4 con giáp càng già càng trẻ đẹpĐời sống - 21 giờ trước
GĐXH - Những con giáp dưới đây thường khiến người khác bất ngờ vì vẻ ngoài trẻ trung vượt thời gian.
Hà Nội: 5 người mắc kẹt trong vụ cháy nhà cao tầng ở phường Hồng HàĐời sống - 23 giờ trước
GĐXH - Chỉ trong vòng 20 phút nỗ lực triển khai đội hình, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Thủ đô đã giải cứu thành công 5 người dân, trong đó có một cụ già và một trẻ nhỏ, thoát khỏi ngôi nhà 6 tầng đang bị hỏa hoạn bao trùm tại ngõ 131 Hồng Hà (phường Hồng Hà, Hà Nội)
4 con giáp đón nhận luồng sinh khí mới, gia tăng tài sản nhanh chóng trong tháng 4Đời sống - 23 giờ trước
GĐXH - Theo chuyên gia phong thủy, 4 con giáp dưới đây dễ có quý nhân hỗ trợ, gia tăng tài sản trong tuần mới. Cùng khám phá những dấu hiệu tích cực trong công việc và tình cảm đang chờ đón bạn.
Ngày sinh Âm lịch của người sống tình cảm, chân thành: Càng lớn tuổi, càng hưởng phúcĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Theo quan niệm dân gian, một số ngày Âm lịch được cho là gắn với tính cách dịu dàng, lương thiện và cuộc sống an yên.
Thời gian chỉ là con số: 4 con giáp càng già càng trẻ đẹpĐời sống
GĐXH - Những con giáp dưới đây thường khiến người khác bất ngờ vì vẻ ngoài trẻ trung vượt thời gian.