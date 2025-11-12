Thực hiện theo trình tự, thủ tục này, người dân dễ dàng nộp sổ đỏ trên VNeID

Mới đây, ứng dụng định danh điện tử VNeID vừa có bản cập nhật 2.2.4, cho phép công dân có thể nộp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trực tuyến nhằm "làm sạch" dữ liệu đất đai, nhà ở.

Để nộp sổ đỏ trên VNeID, người dân cần có tài khoản định danh mức độ hai và nâng cấp ứng dụng lên bản mới nhất 2.2.4.

Dưới đây là hướng dẫn chi tiết cách nộp sổ đỏ trên VNeID (mức độ 2):

Bước 1: Đăng nhập ứng dụng VNeID. Người dân vào mục Dịch vụ khác.

Bước 2: Tìm và vào mục Cung cấp thông tin cho cơ quan Nhà nước.

Bước 3: Chọn Tạo mới.

Bước 4: Tại mục Thông tin cung cấp > Chọn thông tin.

Bước 5: Chọn Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Bước 6: Ứng dụng VNeID sẽ tự động trích xuất thông tin của người nộp bao gồm: họ và tên người kê khai; số định danh cá nhân.

Trong trường hợp người kê khai hộ, không có tên trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, người dùng cần điền thêm họ và tên và lý do kê khai hộ.

Nếu giấy chứng nhận thuộc sở hữu tổ chức, người kê khai nhập tên tổ chức. Sau đó, nhập các thông tin về số hiệu giấy chứng nhận; địa chỉ thửa đất trên sổ đỏ. Lưu ý, địa chỉ sẽ nhập theo địa chính ba cấp như cũ, bao gồm tỉnh, thành phố; quận, huyện, xã, phường.

Tiếp theo, người dân nhập thông tin địa chỉ thửa đất hiện tại theo địa chính hai cấp.

File thông tin: Tải lên bản chụp đầy đủ các trang của sổ đỏ. Định dạng được chấp nhận là tệp có đuôi PDF, PNG, JPG, JPEG. Tổng dung lượng tối đa các tài liệu là 3,5MB.

Bước cuối cùng: người kê khai thông tin ấn vào ô xác nhận thông tin trên là đúng và gửi yêu cầu.