Nhường hết tài sản cho vợ cũ nuôi con, về già mới biết 2 con đều của người khác
Không chỉ để lại nhà và tiền tiết kiệm cho vợ cũ nuôi con, ông Giang còn tiếp tục bị bòn rút sau ly hôn; khi có tuổi ông mới biết cả hai quý tử đều là "con tu hú".
Ông Giang Hồng Đào (45 tuổi, đến từ Truy Bác, Sơn Đông, Trung Quốc) kết hôn với bà Lý, lúc đó là trưởng ban phụ nữ của làng, vào năm 2002.
Người phụ nữ này nổi tiếng là người hướng ngoại và nhiệt tình. Họ có con trai đầu lòng vào năm 2004 và con trai thứ hai vào năm 2014.
Từ năm 2022, Lý thường xuyên về muộn, mối quan hệ vợ chồng dần xấu đi. Khi hai người ly hôn vào tháng 5 năm 2023, bà Lý đòi giữ hết tài sản và tiền tiết kiệm với lý do nuôi con.
Thương các con, Giang Hồng Đào chấp nhận yêu cầu đó, để lại nhà cửa, tiền bạc, chỉ mang theo chiếc xe hơi.
Sau khi họ ly hôn, người con trai cả nhiều lần đến gặp bố xin tiền. Thậm chí anh ta còn đòi chia tài sản của ông bà nội và khi bị từ chối thì nổi khùng lên đòi đánh bố.
Anh ta gào lên giận dữ: "Ông không phải cha ruột của tôi!". Trong lúc cãi vã, anh ta thậm chí còn túm cổ Giang Hồng Đào và định đẩy ông xuống cầu thang; may là hàng xóm kịp thời ngăn cản.
Sự việc trên khiến Giang Hồng Đào nảy sinh nghi ngờ, nhất là khi nghĩ đến cách hành xử của các con bao năm qua - không có biểu hiện của tình cảm cha con ruột thịt. Ý nghĩ này mạnh mẽ đến mức ông nhanh chóng làm xét nghiệm huyết thống cho hai con trai. Kết quả cho thấy cả hai đều không phải con ruột của ông.
Trong cơn tức giận, ông Giang đối chất với vợ cũ nhưng bà phủ nhận mọi cáo buộc. Sau đó, những lời đồn đại của dân làng đã tiết lộ những bí mật mà ông Giang không hề hay biết, cuối cùng bà Lý thừa nhận ngoại tình ; cha ruột của con trai cả là bí thư thôn của làng cũ, còn cha của con út chính là anh họ của ông Giang.
Sự thật kinh khủng này khiến ông rơi nước mắt: "Tôi đã vất vả nuôi dạy chúng hơn 20 năm, kết quả của sự phản bội như vậy". Giang chia sẻ, bà Lý ỷ vào quyền lực và ảnh hưởng của người tình nên tỏ ra ngạo mạn, thách thức chồng cũ “thích thì cứ kiện”.
Hiện tại, Giang Hồng Đào đã đệ đơn kiện đòi lại tài sản và số tiền cấp dưỡng nuôi con; vụ án sẽ được đưa ra xét xử vào ngày 20/8. Ông nói: "Tôi không còn băn khoăn nữa. Tôi sẽ tìm kiếm công lý dù phải trả giá bằng mạng sống".
