Nhường hết tài sản cho vợ cũ nuôi con, về già mới biết 2 con đều của người khác

Thứ tư, 15:03 20/08/2025 | Chuyện vợ chồng
Không chỉ để lại nhà và tiền tiết kiệm cho vợ cũ nuôi con, ông Giang còn tiếp tục bị bòn rút sau ly hôn; khi có tuổi ông mới biết cả hai quý tử đều là "con tu hú".

Ông Giang Hồng Đào (45 tuổi, đến từ Truy Bác, Sơn Đông, Trung Quốc) kết hôn với bà Lý, lúc đó là trưởng ban phụ nữ của làng, vào năm 2002. 

Người phụ nữ này nổi tiếng là người hướng ngoại và nhiệt tình. Họ có con trai đầu lòng vào năm 2004 và con trai thứ hai vào năm 2014.

Từ năm 2022, Lý thường xuyên về muộn, mối quan hệ vợ chồng dần xấu đi. Khi hai người ly hôn vào tháng 5 năm 2023, bà Lý đòi giữ hết tài sản và tiền tiết kiệm với lý do nuôi con. 

Thương các con, Giang Hồng Đào chấp nhận yêu cầu đó, để lại nhà cửa, tiền bạc, chỉ mang theo chiếc xe hơi.

Sau khi họ ly hôn, người con trai cả nhiều lần đến gặp bố xin tiền. Thậm chí anh ta còn đòi chia tài sản của ông bà nội và khi bị từ chối thì nổi khùng lên đòi đánh bố. 

Anh ta gào lên giận dữ: "Ông không phải cha ruột của tôi!". Trong lúc cãi vã, anh ta thậm chí còn túm cổ Giang Hồng Đào và định đẩy ông xuống cầu thang; may là hàng xóm kịp thời ngăn cản.

Nhường hết tài sản cho vợ cũ nuôi con, về già mới biết 2 con đều của người khác - Ảnh 2.

Ông Giang đau khổ vì hơn 20 năm làm việc chăm chỉ, tích lũy tài chính và tình cảm cho con đều trở nên vô ích.

Sự việc trên khiến Giang Hồng Đào nảy sinh nghi ngờ, nhất là khi nghĩ đến cách hành xử của các con bao năm qua - không có biểu hiện của tình cảm cha con ruột thịt. Ý nghĩ này mạnh mẽ đến mức ông nhanh chóng làm xét nghiệm huyết thống cho hai con trai. Kết quả cho thấy cả hai đều không phải con ruột của ông.

Trong cơn tức giận, ông Giang đối chất với vợ cũ nhưng bà phủ nhận mọi cáo buộc. Sau đó, những lời đồn đại của dân làng đã tiết lộ những bí mật mà ông Giang không hề hay biết, cuối cùng bà Lý thừa nhận ngoại tình ; cha ruột của con trai cả là bí thư thôn của làng cũ, còn cha của con út chính là anh họ của ông Giang.

Sự thật kinh khủng này khiến ông rơi nước mắt: "Tôi đã vất vả nuôi dạy chúng hơn 20 năm, kết quả của sự phản bội như vậy". Giang chia sẻ, bà Lý ỷ vào quyền lực và ảnh hưởng của người tình nên tỏ ra ngạo mạn, thách thức chồng cũ “thích thì cứ kiện”.

Hiện tại, Giang Hồng Đào đã đệ đơn kiện đòi lại tài sản và số tiền cấp dưỡng nuôi con; vụ án sẽ được đưa ra xét xử vào ngày 20/8. Ông nói: "Tôi không còn băn khoăn nữa. Tôi sẽ tìm kiếm công lý dù phải trả giá bằng mạng sống".

Tôi vừa sinh con trai, chồng lập tức ngủ riêng, nói còn yêu vợ cũTôi vừa sinh con trai, chồng lập tức ngủ riêng, nói còn yêu vợ cũ

Sau khi tôi sinh được con trai, chồng lập tức ngủ riêng, nói thẳng là cả đời này chỉ yêu vợ cũ; từ đó đến nay đã 3 năm và tôi không thể chịu đựng cảnh này thêm nữa.


Cặp đôi Đà Nẵng gây sốt mạng khi 3 con đều sinh thường vào ngày 5/9

Cặp đôi Đà Nẵng gây sốt mạng khi 3 con đều sinh thường vào ngày 5/9

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

3 thiên thần nhỏ của một gia đình Đà Nẵng đều ra đời đúng ngày 5/9 trong 3 năm liên tiếp theo cách sinh thường; sự trùng hợp khiến cha mẹ các bé trở nên nổi tiếng.

Đòi 200 triệu mới xuống xe, cô dâu khiến nhà trai bức xúc hủy cưới

Đòi 200 triệu mới xuống xe, cô dâu khiến nhà trai bức xúc hủy cưới

Chuyện vợ chồng - 2 ngày trước

Cô dâu bất ngờ yêu cầu nhà trai đưa hơn 200 triệu đồng “phí xuống xe” ngay tại cổng nhà chồng, thiếu một xu cũng không bước xuống.

Cô dâu Lâm Đồng ngồi xe lăn vào lễ đường khiến hai họ xúc động, giờ ra sao?

Cô dâu Lâm Đồng ngồi xe lăn vào lễ đường khiến hai họ xúc động, giờ ra sao?

Chuyện vợ chồng - 4 ngày trước

Hành trình tìm thấy hạnh phúc đích thực của cô dâu Lâm Đồng đầy gian nan và trắc trở.

Vượt 600km về ra mắt, chàng trai Ấn Độ bật cười khi bị nhà gái 'đe' mấy câu

Vượt 600km về ra mắt, chàng trai Ấn Độ bật cười khi bị nhà gái 'đe' mấy câu

Chuyện vợ chồng - 4 ngày trước

Chàng trai Ấn Độ chạy xe suốt 12 tiếng đồng hồ, vượt 600km từ TPHCM về Quảng Ngãi để ra mắt nhà người yêu vào đêm giao thừa.

Vợ đối chất 'tiểu tam', vạch trần chuyện ngoại tình ngay trên sóng trực tiếp

Vợ đối chất 'tiểu tam', vạch trần chuyện ngoại tình ngay trên sóng trực tiếp

Chuyện vợ chồng - 5 ngày trước

Vợ lên sóng radio trực tiếp đối chất tình nhân của chồng, làm dấy lên tranh cãi về chuyện ngoại tình.

Bị 'quỵt' 360 triệu sính lễ, chàng trai đến nhà phát hiện bạn gái đã là bà nội

Bị 'quỵt' 360 triệu sính lễ, chàng trai đến nhà phát hiện bạn gái đã là bà nội

Chuyện vợ chồng - 1 tuần trước

Bị bạn gái ép đưa thêm tiền sính lễ, thanh niên cùng gia đình về tận nhà tìm nguyên nhân thì bất ngờ phát hiện cô đã lên chức bà nội.

Gần 400 triệu tiền sính lễ và nỗi đau của người đàn ông mất 2 tay lần đầu yêu

Gần 400 triệu tiền sính lễ và nỗi đau của người đàn ông mất 2 tay lần đầu yêu

Chuyện vợ chồng - 1 tuần trước

Được mai mối với bạn gái quen qua mạng, người đàn ông mất 2 tay tin rằng mình đã tìm được tình yêu thực sự, quyết định gửi gần 400 triệu đồng cho cô ta.

Vượt mọi rào cản đến với nhau, hai cô gái hạnh phúc đón cặp song sinh thiên thần

Vượt mọi rào cản đến với nhau, hai cô gái hạnh phúc đón cặp song sinh thiên thần

Chuyện vợ chồng - 1 tuần trước

Sự xuất hiện của hai đứa trẻ khiến cuộc sống của cặp đôi đồng giới trở nên mới mẻ và hạnh phúc hơn mỗi ngày. Tình yêu của họ cũng nhận được sự ủng hộ từ cả hai bên gia đình.

Quen 1 tháng đã cưới, chồng sốc khi phát hiện vợ hành động lạ vào ban đêm

Quen 1 tháng đã cưới, chồng sốc khi phát hiện vợ hành động lạ vào ban đêm

Chuyện vợ chồng - 1 tuần trước

Một người đàn ông 35 tuổi tại thành phố Tân Hương, tỉnh Hà Nam đã lên tiếng tố cáo nhà vợ lừa dối.

Vợ chồng không ai chịu nuôi con khuyết tật, quan tòa tức giận không cho ly hôn

Vợ chồng không ai chịu nuôi con khuyết tật, quan tòa tức giận không cho ly hôn

Chuyện vợ chồng - 1 tuần trước

Cặp vợ chồng muốn bỏ nhau nhưng không ai chịu nuôi đứa con khuyết tật, cứ đùn đẩy qua lại khiến quan tòa phẫn nộ bác đơn ly hôn.

