Khói rác độc hại bủa vây người dân xã Vũ Dương, tỉnh Ninh Bình
GĐXH - Những cánh đồng lúa xanh mướt và khu dân cư đông đúc tại xã Vũ Dương, tỉnh Ninh Bình đang bị "bóp nghẹt" bởi những bãi rác khổng lồ. Không chỉ gây ô nhiễm nguồn nước, việc đốt rác lộ thiên đang tạo ra những "cơn ác mộng" khói độc trong đời sống sinh hoạt của người dân.
Thay vì được xử lý theo quy trình kỹ thuật, rác ở đây chủ yếu được giải quyết bằng cách "đốt lộ thiên". Những ngọn lửa âm ỉ tạo ra luồng khí thải khét lẹt, chứa nhiều tạp chất độc hại từ nhựa và túi nilon cháy dở.
Tại hiện trường, rác bị đốt cháy nham nhở trên diện tích rộng. Việc xử lý thủ công này không chỉ gây ô nhiễm không khí mà còn tiềm ẩn nguy cơ hỏa hoạn trong những ngày thời tiết hanh khô.
Điều đáng nói là ngay tại bãi tập kết rác có sự hiện diện của hệ thống xử lý rác thải. Tuy nhiên, thay vì hoạt động, hệ thống này lại đứng im lìm giữa vòng vây rác thải và cỏ dại, cho thấy sự kém hiệu quả trong công tác vận hành.
Nhà xử lý rác thải ở thôn La Xuyên, xã Vũ Dương thường xuyên trong tình trạng "cửa đóng then cài". Trong khi đó, bên ngoài cánh cửa, rác vẫn tiếp tục được đổ lộ thiên, tạo nên sự tương phản giữa bảng tên chuyên nghiệp và thực tế nhếch nhác.
Video khói rác bủa vây người dân xã Vũ Dương, tỉnh Ninh Bình:
