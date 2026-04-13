Khói rác độc hại bủa vây người dân xã Vũ Dương, tỉnh Ninh Bình

Thứ hai, 18:50 13/04/2026 | Đời sống
Nhật Tân
Nhật Tân
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Những cánh đồng lúa xanh mướt và khu dân cư đông đúc tại xã Vũ Dương, tỉnh Ninh Bình đang bị "bóp nghẹt" bởi những bãi rác khổng lồ. Không chỉ gây ô nhiễm nguồn nước, việc đốt rác lộ thiên đang tạo ra những "cơn ác mộng" khói độc trong đời sống sinh hoạt của người dân.

Ngày 12/4, theo ghi nhận của phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống, tại bãi rác tại thôn Lũ Phong, Vũ Dương, tỉnh Ninh Bình như một vết sẹo xám xịt nằm chễm chệ giữa màu xanh của ruộng đồng.

Hằng ngày, người dân lưu thông qua tuyến đường này phải đối mặt với cảnh tượng nhếch nhác. Rác thải không được che chắn, đổ tràn ra mép đường, gây mất mỹ quan.

Sát bên cạnh những túi nilon, phế thải đủ loại là kênh mương nội đồng. Do không có hệ thống thu gom nước rỉ rác đạt chuẩn, mọi tạp chất độc hại đang thẩm thấu trực tiếp xuống nguồn nước và đất canh tác của bà con nông dân.

Khu vực thôn La Xuyên, xã Vũ Dương, rác thải chất thành đống cao như núi, lấn chiếm diện tích mặt đường.

Người tham gia giao thông thường xuyên phải nín thở để vượt qua đoạn đường bốc mùi hôi thối nồng nặc này.

Thay vì được xử lý theo quy trình kỹ thuật, rác ở đây chủ yếu được giải quyết bằng cách "đốt lộ thiên". Những ngọn lửa âm ỉ tạo ra luồng khí thải khét lẹt, chứa nhiều tạp chất độc hại từ nhựa và túi nilon cháy dở.

Gió thổi hướng nào, cư dân hướng đó lãnh đủ. Những cột khói trắng xóa bao trùm cả một vùng, len lỏi vào từng nhà dân, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, hệ hô hấp của người già và trẻ nhỏ.

Tại hiện trường, rác bị đốt cháy nham nhở trên diện tích rộng. Việc xử lý thủ công này không chỉ gây ô nhiễm không khí mà còn tiềm ẩn nguy cơ hỏa hoạn trong những ngày thời tiết hanh khô.

Điều đáng nói là ngay tại bãi tập kết rác có sự hiện diện của hệ thống xử lý rác thải. Tuy nhiên, thay vì hoạt động, hệ thống này lại đứng im lìm giữa vòng vây rác thải và cỏ dại, cho thấy sự kém hiệu quả trong công tác vận hành.

Nhà xử lý rác thải ở thôn La Xuyên, xã Vũ Dương thường xuyên trong tình trạng "cửa đóng then cài". Trong khi đó, bên ngoài cánh cửa, rác vẫn tiếp tục được đổ lộ thiên, tạo nên sự tương phản giữa bảng tên chuyên nghiệp và thực tế nhếch nhác.

Nếu không có những biện pháp xử lý triệt để và khoa học, những bãi rác như thế này sẽ sớm nuốt chửng những không gian xanh còn sót lại. Người dân nơi đây vẫn đang từng ngày mong mỏi một bầu không khí trong lành để yên tâm canh tác và sinh sống.


Video khói rác bủa vây người dân xã Vũ Dương, tỉnh Ninh Bình:





Tin liên quan

Ninh Bình: Khói rác độc hại tra tấn người dân xã Vạn Thắng suốt 20 năm qua

Ninh Bình: Ngộp thở trong 'ma trận' rác và phế thải ở xã Ý Yên

Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội, xã Phong Doanh tập trung xử lý ô nhiễm rác thải ven đê ở Ninh Bình

Hà Nội: Cảnh hoang tàn, ô nhiễm bên trong dự án công viên sinh thái Vĩnh Hưng bỏ hoang nhiều năm

Hà Nội: Trạm trộn bê tông 'hành' dân bằng khói bụi, ngang nhiên xả thải gây ô nhiễm nghiêm trọng

Xem tử vi dự báo của con giáp Sửu, Mão, Thìn, Tỵ, Mùi, Dậu, Tuất, Hợi giữa tháng 4

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã có dự báo tử vi của con giáp Sửu, Mão, Thìn, Tỵ, Mùi, Dậu, Tuất, Hợi từ 13/4 - 19/4/2026. Các con giáp này hãy nắm bắt ngay điều dưới đây để đón tài lộc.

Tìm thấy người dân đi lạc nhiều ngày trong rừng

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm, Công an xã Xuân Chinh (Thanh Hóa) đã phát hiện ông Hà Đình Thiết trong tình trạng mệt lả tại khu vực rừng giáp ranh với tỉnh Nghệ An.

Bắc Ninh: Danh sách 215 trường hợp bị phạt nguội từ ngày 28/3 - 3/4

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 28/3 đến ngày 03/4/2026, thông qua hệ thống camera giám sát, lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện và lên danh sách phạt nguội tổng cộng 215 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Khoảnh khắc xe công nông bị tàu hỏa húc văng khi băng qua đường sắt khiến 3 người thương vong

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Vụ va chạm kinh hoàng giữa tàu SE9 và xe công nông tại Đắk Lắk ngày 12/4 khiến 3 người thương vong một lần nữa gióng lên hồi chuông báo động về những “điểm đen” tử thần. Chỉ vì sự tiện lợi nhất thời, hậu quả để lại là những mất mát không bao giờ có thể cứu vãn.

Thời gian chỉ là con số: 4 con giáp càng già càng trẻ đẹp

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Những con giáp dưới đây thường khiến người khác bất ngờ vì vẻ ngoài trẻ trung vượt thời gian.

Hà Nội: 5 người mắc kẹt trong vụ cháy nhà cao tầng ở phường Hồng Hà

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong vòng 20 phút nỗ lực triển khai đội hình, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Thủ đô đã giải cứu thành công 5 người dân, trong đó có một cụ già và một trẻ nhỏ, thoát khỏi ngôi nhà 6 tầng đang bị hỏa hoạn bao trùm tại ngõ 131 Hồng Hà (phường Hồng Hà, Hà Nội)

4 con giáp đón nhận luồng sinh khí mới, gia tăng tài sản nhanh chóng trong tháng 4

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia phong thủy, 4 con giáp dưới đây dễ có quý nhân hỗ trợ, gia tăng tài sản trong tuần mới. Cùng khám phá những dấu hiệu tích cực trong công việc và tình cảm đang chờ đón bạn.

Ngày sinh Âm lịch của người sống tình cảm, chân thành: Càng lớn tuổi, càng hưởng phúc

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Theo quan niệm dân gian, một số ngày Âm lịch được cho là gắn với tính cách dịu dàng, lương thiện và cuộc sống an yên.

Thông tin ai cũng muốn biết: Bảng lương theo vị trí việc làm, cán bộ, công chức và viên chức sắp có sự thay đổi từ 1/7/2026?

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Từ 1/7/2026, tăng lương cơ sở lên 8%, bảng lương theo vị trí việc làm, cán bộ, công chức và viên chức có sự thay đổi? Dưới đây là thông tin cụ thể.

Tin sáng 13/4: Đón không khí lạnh, miền Bắc sắp chấm dứt nắng nóng; giảm thuế xăng, dầu, nhiên liệu về 0% đến hết tháng 6/2026

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 16/4 đến ngày 17/4, do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Đông Bắc Bộ có thể xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, thời tiết mát mẻ.

Ngày sinh Âm lịch của người sống tình cảm, chân thành: Càng lớn tuổi, càng hưởng phúc

Đời sống

GĐXH - Theo quan niệm dân gian, một số ngày Âm lịch được cho là gắn với tính cách dịu dàng, lương thiện và cuộc sống an yên.

Đời sống
4 con giáp đón nhận luồng sinh khí mới, gia tăng tài sản nhanh chóng trong tháng 4

Đời sống
Khoảnh khắc xe công nông bị tàu hỏa húc văng khi băng qua đường sắt khiến 3 người thương vong

Đời sống
Điều kiện người không có lương hưu được nhận trợ cấp hằng tháng từ 1/7/2026

Đời sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

