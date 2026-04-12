Ninh Bình: Khói rác độc hại tra tấn người dân xã Vạn Thắng suốt 20 năm qua
GĐXH - Không chỉ tại xã Ý Yên, hiện trạng đốt rác gây ô nhiễm nghiêm trọng cũng bủa vây xã Vạn Thắng, tỉnh Ninh Bình. Tại thôn Tân Trung, bãi rác Nghĩa trang Mả Vạn tồn tại 20 năm nay thường xuyên bị đốt, khói độc bủa vây khu dân cư, "bức tử" môi trường sống bất chấp người dân liên tục kiến nghị.
Tại huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định cũ (nay là xã Ý Yên và xã Vạn Thắng, Ninh Bình), một thực trạng đáng báo động đang diễn ra khiến đời sống người dân bị đảo lộn nghiêm trọng. Không chỉ tại xã Ý Yên rác thải được xử lý bằng hình thức đốt lộ thiên, mà tại xã Vạn Thắng, tình trạng này cũng đang lặp lại với mức độ tương tự, tạo nên những vùng khói bụi mờ mịt bao trùm cả một vùng quê.
Hai điểm tập kết rác này nằm cách nhau không xa, tạo thành những "điểm đen" ô nhiễm nhức nhối suốt nhiều năm qua.
Tại xã Vạn Thắng, theo phản ánh của người dân thôn Tân Trung, bãi rác nằm sát Nghĩa trang Mả Vạn đã tồn tại hơn 20 năm. Ban đầu, đây chỉ là điểm tập kết nhỏ phục vụ nhu cầu xử lý rác thải sinh hoạt của 6 xóm thuộc xã Yên Tiến, huyện Ý Yên cũ, nhưng cùng với sự gia tăng dân số, lượng rác thải dồn về ngày càng nhiều khiến bãi rác “phình to” mất kiểm soát.
Đáng ngại hơn, rác thải không được phân loại hay xử lý khoa học mà chủ yếu bị dồn ứ, bốc mùi hôi thối và thường xuyên bị đốt cháy lộ thiên. Mỗi khi lửa nhen nhóm, những cột khói đen đặc bốc lên mang theo mùi khét nồng nặc của nilon và nhựa cháy, bủa vây các khu dân cư.
Thực trạng này không chỉ “bức tử” bầu không khí mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và sản xuất nông nghiệp của bà con, dù họ đã nhiều lần kiến nghị lên các cấp chính quyền nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Dưới đây là một loạt hình ảnh phóng viên ghi nhận tại hiện tường:
Video "địa ngục khói rác" tra tấn người dân xã Vạn Thắng ở Ninh Bình:
