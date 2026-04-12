Ninh Bình: Khói rác độc hại tra tấn người dân xã Vạn Thắng suốt 20 năm qua

Tại huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định cũ (nay là xã Ý Yên và xã Vạn Thắng, Ninh Bình), một thực trạng đáng báo động đang diễn ra khiến đời sống người dân bị đảo lộn nghiêm trọng. Không chỉ tại xã Ý Yên rác thải được xử lý bằng hình thức đốt lộ thiên, mà tại xã Vạn Thắng, tình trạng này cũng đang lặp lại với mức độ tương tự, tạo nên những vùng khói bụi mờ mịt bao trùm cả một vùng quê.

Hai điểm tập kết rác này nằm cách nhau không xa, tạo thành những "điểm đen" ô nhiễm nhức nhối suốt nhiều năm qua.

Tại xã Vạn Thắng, theo phản ánh của người dân thôn Tân Trung, bãi rác nằm sát Nghĩa trang Mả Vạn đã tồn tại hơn 20 năm. Ban đầu, đây chỉ là điểm tập kết nhỏ phục vụ nhu cầu xử lý rác thải sinh hoạt của 6 xóm thuộc xã Yên Tiến, huyện Ý Yên cũ, nhưng cùng với sự gia tăng dân số, lượng rác thải dồn về ngày càng nhiều khiến bãi rác “phình to” mất kiểm soát.

Đáng ngại hơn, rác thải không được phân loại hay xử lý khoa học mà chủ yếu bị dồn ứ, bốc mùi hôi thối và thường xuyên bị đốt cháy lộ thiên. Mỗi khi lửa nhen nhóm, những cột khói đen đặc bốc lên mang theo mùi khét nồng nặc của nilon và nhựa cháy, bủa vây các khu dân cư.

Thực trạng này không chỉ “bức tử” bầu không khí mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và sản xuất nông nghiệp của bà con, dù họ đã nhiều lần kiến nghị lên các cấp chính quyền nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Dưới đây là một loạt hình ảnh phóng viên ghi nhận tại hiện tường:

Nhìn từ trên cao, bãi rác sát Nghĩa trang Mả Vạn (xã Vạn Thắng) rộng hàng nghìn mét vuông, án ngữ ngay sát nơi an nghỉ của người đã khuất.

Tương tự như xã Ý Yên, rác tại Vạn Thắng cũng được xử lý bằng cách đốt, gây phát sinh khói và mùi khét nồng nặc.

Đủ loại rác từ sinh hoạt, xây dựng đến rác thải công nghiệp được tập kết lẫn lộn, chất cao thành từng đống lớn.

Tình trạng đốt rác diễn ra thường xuyên khiến không gian quanh khu vực luôn trong tình trạng ngột ngạt.

Khói rác dày đặc làm ô nhiễm bầu không khí, gây ảnh hưởng trực tiếp đến hệ hô hấp của người dân địa phương.

Bãi rác cách khu dân cư gần nhất chỉ 200m, biến cuộc sống của bà con thành nỗi ám ảnh thường trực.

Dù đã quá tải, bãi rác vẫn phải gánh thêm lượng rác lớn từ các nơi khác đổ về đây, khiến ô nhiễm chồng chất ô nhiễm.

Những mảng đất đen kịt vì tro cháy và nước rỉ rác đang ngấm dần vào nguồn đất, nguồn nước xung quanh.

Người dân đã nhiều lần phản ánh và đề nghị biện pháp xử lý dứt điểm bãi rác 20 năm tuổi này nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết.

Rác tràn ra sát mép ruộng, đe dọa trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp. Một giải pháp xử lý khoa học là mong mỏi lớn nhất của người dân xã Vạn Thắng hiện nay.

