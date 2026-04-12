Ninh Bình: Khói rác độc hại tra tấn người dân xã Vạn Thắng suốt 20 năm qua

Chủ nhật, 18:56 12/04/2026 | Đời sống
Nhật Tân
GĐXH - Không chỉ tại xã Ý Yên, hiện trạng đốt rác gây ô nhiễm nghiêm trọng cũng bủa vây xã Vạn Thắng, tỉnh Ninh Bình. Tại thôn Tân Trung, bãi rác Nghĩa trang Mả Vạn tồn tại 20 năm nay thường xuyên bị đốt, khói độc bủa vây khu dân cư, "bức tử" môi trường sống bất chấp người dân liên tục kiến nghị.

Tại huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định cũ (nay là xã Ý Yên và xã Vạn Thắng, Ninh Bình), một thực trạng đáng báo động đang diễn ra khiến đời sống người dân bị đảo lộn nghiêm trọng. Không chỉ tại xã Ý Yên rác thải được xử lý bằng hình thức đốt lộ thiên, mà tại xã Vạn Thắng, tình trạng này cũng đang lặp lại với mức độ tương tự, tạo nên những vùng khói bụi mờ mịt bao trùm cả một vùng quê.

Hai điểm tập kết rác này nằm cách nhau không xa, tạo thành những "điểm đen" ô nhiễm nhức nhối suốt nhiều năm qua.

Tại xã Vạn Thắng, theo phản ánh của người dân thôn Tân Trung, bãi rác nằm sát Nghĩa trang Mả Vạn đã tồn tại hơn 20 năm. Ban đầu, đây chỉ là điểm tập kết nhỏ phục vụ nhu cầu xử lý rác thải sinh hoạt của 6 xóm thuộc xã Yên Tiến, huyện Ý Yên cũ, nhưng cùng với sự gia tăng dân số, lượng rác thải dồn về ngày càng nhiều khiến bãi rác “phình to” mất kiểm soát.

Đáng ngại hơn, rác thải không được phân loại hay xử lý khoa học mà chủ yếu bị dồn ứ, bốc mùi hôi thối và thường xuyên bị đốt cháy lộ thiên. Mỗi khi lửa nhen nhóm, những cột khói đen đặc bốc lên mang theo mùi khét nồng nặc của nilon và nhựa cháy, bủa vây các khu dân cư.

Thực trạng này không chỉ “bức tử” bầu không khí mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và sản xuất nông nghiệp của bà con, dù họ đã nhiều lần kiến nghị lên các cấp chính quyền nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Dưới đây là một loạt hình ảnh phóng viên ghi nhận tại hiện tường:

Nhìn từ trên cao, bãi rác sát Nghĩa trang Mả Vạn (xã Vạn Thắng) rộng hàng nghìn mét vuông, án ngữ ngay sát nơi an nghỉ của người đã khuất.

Tương tự như xã Ý Yên, rác tại Vạn Thắng cũng được xử lý bằng cách đốt, gây phát sinh khói và mùi khét nồng nặc.

Đủ loại rác từ sinh hoạt, xây dựng đến rác thải công nghiệp được tập kết lẫn lộn, chất cao thành từng đống lớn.

Tình trạng đốt rác diễn ra thường xuyên khiến không gian quanh khu vực luôn trong tình trạng ngột ngạt.

Khói rác dày đặc làm ô nhiễm bầu không khí, gây ảnh hưởng trực tiếp đến hệ hô hấp của người dân địa phương.

Bãi rác cách khu dân cư gần nhất chỉ 200m, biến cuộc sống của bà con thành nỗi ám ảnh thường trực.

Dù đã quá tải, bãi rác vẫn phải gánh thêm lượng rác lớn từ các nơi khác đổ về đây, khiến ô nhiễm chồng chất ô nhiễm.

Những mảng đất đen kịt vì tro cháy và nước rỉ rác đang ngấm dần vào nguồn đất, nguồn nước xung quanh.

Người dân đã nhiều lần phản ánh và đề nghị biện pháp xử lý dứt điểm bãi rác 20 năm tuổi này nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết.

Rác tràn ra sát mép ruộng, đe dọa trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp. Một giải pháp xử lý khoa học là mong mỏi lớn nhất của người dân xã Vạn Thắng hiện nay.

Video "địa ngục khói rác" tra tấn người dân xã Vạn Thắng ở Ninh Bình:



Tin liên quan

Ninh Bình: Ngộp thở trong 'ma trận' rác và phế thải ở xã Ý Yên

Ninh Bình: Ngộp thở trong 'ma trận' rác và phế thải ở xã Ý Yên

Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội, xã Phong Doanh tập trung xử lý ô nhiễm rác thải ven đê ở Ninh Bình

Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội, xã Phong Doanh tập trung xử lý ô nhiễm rác thải ven đê ở Ninh Bình

Hà Nội: Người dân 'sống chung' với ô nhiễm trên công trường thi công dự án mở rộng đường Nguyễn Tuân

Hà Nội: Người dân 'sống chung' với ô nhiễm trên công trường thi công dự án mở rộng đường Nguyễn Tuân

Hà Nội: Cảnh hoang tàn, ô nhiễm bên trong dự án công viên sinh thái Vĩnh Hưng bỏ hoang nhiều năm

Hà Nội: Cảnh hoang tàn, ô nhiễm bên trong dự án công viên sinh thái Vĩnh Hưng bỏ hoang nhiều năm

Hà Nội: Trạm trộn bê tông 'hành' dân bằng khói bụi, ngang nhiên xả thải gây ô nhiễm nghiêm trọng

Hà Nội: Trạm trộn bê tông 'hành' dân bằng khói bụi, ngang nhiên xả thải gây ô nhiễm nghiêm trọng

Cùng chuyên mục

Điều kiện người không có lương hưu được nhận trợ cấp hằng tháng từ 1/7/2026

Điều kiện người không có lương hưu được nhận trợ cấp hằng tháng từ 1/7/2026

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Trợ cấp hằng tháng là khoản tiền được Nhà nước hoặc tổ chức cấp định kỳ hàng tháng cho đối tượng khó khăn, người cao tuổi không lương hưu. Để được hưởng khoản trợ cấp đặc biệt này, người thụ hưởng cần đáp ứng điều kiện gì?

Xuyên đêm giải cứu tài xế xe tải mắc kẹt trong cabin dưới vực sâu 80m ở Tuyên Quang

Xuyên đêm giải cứu tài xế xe tải mắc kẹt trong cabin dưới vực sâu 80m ở Tuyên Quang

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Trong đêm 11/4, lực lượng chức năng tỉnh Tuyên Quang đã nỗ lực triển khai đội hình, sử dụng thiết bị chuyên dụng để giải cứu thành công một tài xế bị mắc kẹt trong cabin biến dạng sau khi xe tải lao xuống vực sâu 80m tại xã Pà Vầy Sủ.

Khen thưởng nam sinh lớp 10 cứu hai người đuối nước

Khen thưởng nam sinh lớp 10 cứu hai người đuối nước

Đời sống - 2 giờ trước

Trong lúc đi dạo tại bãi biển Cửa Lò (Nghệ An), Võ Hoàng Thành (học sinh lớp 10 Trường THPT Nghi Lộc 3) đã dũng cảm lao ra vùng nước xoáy, kịp thời cứu sống hai người gặp nạn.

Cháy phòng trọ ở TPHCM, 2 người chết, 5 người bị thương

Cháy phòng trọ ở TPHCM, 2 người chết, 5 người bị thương

Đời sống - 6 giờ trước

Ngày 12-4, Công an TPHCM đang điều tra nguyên nhân vụ cháy phòng trọ khiến 7 người thương vong.

Hà Nội: 'Hô biến' hàng ngàn m2 đất dự án công viên thành tổ hợp sân thể thao quy mô lớn

Hà Nội: 'Hô biến' hàng ngàn m2 đất dự án công viên thành tổ hợp sân thể thao quy mô lớn

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong thời gian ngắn, khu đất dự án rộng hàng ngàn m2 tại phường Thanh Liệt đã bị "xẻ thịt" để làm sân thể thao. Sự tồn tại của công trình trái phép này đang đặt dấu hỏi lớn về trách nhiệm quản lý của chính quyền địa phương.

Top con giáp sống sạch sẽ, ghét bừa bộn, dễ có dấu hiệu OCD

Top con giáp sống sạch sẽ, ghét bừa bộn, dễ có dấu hiệu OCD

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Những con giáp sạch sẽ dưới đây luôn thường xuyên thu dọn nhà cửa. Nhờ vậy, không gian sống của họ luôn gọn gàng, trong lành.

Bật mí cách nhận biết nhà đất có bị dính quy hoạch năm 2026 không?

Bật mí cách nhận biết nhà đất có bị dính quy hoạch năm 2026 không?

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Theo Luật Đất đai 2024, đất quy hoạch là diện tích đất thuộc không gian sử dụng cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực, địa phương… Làm thế nào để nhận biết nhà đất có bị dính quy hoạch?

3 khung giờ Âm lịch sinh ra 'đứa trẻ phú quý': Tương lai rộng mở, bố mẹ an nhàn tuổi già

3 khung giờ Âm lịch sinh ra 'đứa trẻ phú quý': Tương lai rộng mở, bố mẹ an nhàn tuổi già

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Theo quan niệm dân gian, giờ sinh Âm lịch có thể phần nào phản ánh tính cách và vận mệnh của một đứa trẻ.

Cụm công nghiệp hơn 265 tỷ đồng ở Thái Nguyên sau 1 năm triển khai hiện ra sao?

Cụm công nghiệp hơn 265 tỷ đồng ở Thái Nguyên sau 1 năm triển khai hiện ra sao?

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Sau khi khởi công, Cụm công nghiệp Yên Lạc (xã Yên Lạc, nay là xã Phú Lương) đang dần hình thành với mặt bằng được san gạt trên diện rộng, hệ thống đường nội bộ, mương thoát nước và nhà điều hành từng bước hoàn thiện, tạo diện mạo rõ nét cho dự án có tổng mức đầu tư 265 tỷ đồng.

Ninh Bình: Ngộp thở trong 'ma trận' rác và phế thải ở xã Ý Yên

Ninh Bình: Ngộp thở trong 'ma trận' rác và phế thải ở xã Ý Yên

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Nhiều năm qua, người dân xã Ý Yên (Ninh Bình) phải sống trong cảnh bị "bủa vây" bởi rác thải sinh hoạt và chất thải công nghiệp. Dù thực trạng đốt rác độc hại và đổ phế thải diễn ra ngay sát khu dân cư, trường học, nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý triệt để.

Xem nhiều

3 khung giờ Âm lịch sinh ra 'đứa trẻ phú quý': Tương lai rộng mở, bố mẹ an nhàn tuổi già

3 khung giờ Âm lịch sinh ra 'đứa trẻ phú quý': Tương lai rộng mở, bố mẹ an nhàn tuổi già

Đời sống

GĐXH - Theo quan niệm dân gian, giờ sinh Âm lịch có thể phần nào phản ánh tính cách và vận mệnh của một đứa trẻ.

Hà Nội: Cụ ông 91 tuổi bị xe Mercedes tông tử vong khi đi bộ sang đường

Hà Nội: Cụ ông 91 tuổi bị xe Mercedes tông tử vong khi đi bộ sang đường

Đời sống
Ai không được tăng lương cơ sở từ 1/7/2026?

Ai không được tăng lương cơ sở từ 1/7/2026?

Đời sống
Ninh Bình: Ngộp thở trong 'ma trận' rác và phế thải ở xã Ý Yên

Ninh Bình: Ngộp thở trong 'ma trận' rác và phế thải ở xã Ý Yên

Đời sống
Top con giáp sống sạch sẽ, ghét bừa bộn, dễ có dấu hiệu OCD

Top con giáp sống sạch sẽ, ghét bừa bộn, dễ có dấu hiệu OCD

Đời sống

