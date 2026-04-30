Ninh Bình: Triệt xóa sới bạc trong nhà dân, 25 người bị bắt quả tang

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Ngày 30/4, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh kiểm tra, phát hiện, triệt phá tụ điểm tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại địa bàn xã Liên Minh.

Qua công tác trinh sát, nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh phát hiện một nhóm đối tượng thường xuyên tụ tập tại nhà của Trần Thị Loan (SN 1975, trú tại xóm Thượng 1, xã Liên Minh) có dấu hiệu tổ chức đánh bạc ăn tiền.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc.

Tổ chức các biện pháp điều tra, làm rõ, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an xã Liên Minh tiến hành kiểm tra, phát hiện, bắt quả tang 25 đối tượng đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa ăn tiền tại nhà của Trần Thị Loan.

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ số tiền hơn 485 triệu đồng và nhiều tang vật có liên quan như bát, đĩa, quân vị và các dụng cụ phục vụ việc đánh bạc.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 8 bị can về hành vi tổ chức đánh bạc và 17 bị can về hành vi đánh bạc để xử lý theo quy định của pháp luật.

