Ninh Bình: Triệt xóa sới bạc trong nhà dân, 25 người bị bắt quả tang
GĐXH - Một tụ điểm tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa với quy mô lớn, thu hút hàng chục đối tượng tham gia vừa bị Công an tỉnh Ninh Bình triệt phá, thu giữ số tiền lên tới gần 500 triệu đồng.
Ngày 30/4, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh kiểm tra, phát hiện, triệt phá tụ điểm tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại địa bàn xã Liên Minh.
Qua công tác trinh sát, nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh phát hiện một nhóm đối tượng thường xuyên tụ tập tại nhà của Trần Thị Loan (SN 1975, trú tại xóm Thượng 1, xã Liên Minh) có dấu hiệu tổ chức đánh bạc ăn tiền.
Tổ chức các biện pháp điều tra, làm rõ, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an xã Liên Minh tiến hành kiểm tra, phát hiện, bắt quả tang 25 đối tượng đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa ăn tiền tại nhà của Trần Thị Loan.
Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ số tiền hơn 485 triệu đồng và nhiều tang vật có liên quan như bát, đĩa, quân vị và các dụng cụ phục vụ việc đánh bạc.
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 8 bị can về hành vi tổ chức đánh bạc và 17 bị can về hành vi đánh bạc để xử lý theo quy định của pháp luật.
'Siêu trộm' vừa ra tù tiếp tục phạm tộiPháp luật - 2 giờ trước
GĐXH - Vừa chấp hành xong án phạt tù vào cuối năm 2025, Luật mang 4 tiền sự về hành vi trộm cắp tiếp tục đột nhập nhà dân lấy xe đạp điện.
Vụ khởi tố cựu thiếu tá CSGT: Xe gắn máy của nam sinh đôn dung tích gấp hơn 3 lầnPháp luật - 4 giờ trước
Cơ quan chức năng xác định xe máy do nam sinh lớp 12 điều khiển trong vụ tai nạn giao thông ở Đắk Lắk đã bị thay đổi kết cấu, nâng dung tích động cơ.
Nhân viên công ty trộm gần 4 tấn cuộn dây đồng, bán hàng tỷ đồng chia nhau tiêu xàiPháp luật - 6 giờ trước
GĐXH - Lợi dụng sơ hở, lỏng lẻo trong công tác kiểm tra, giám sát và quản lý hàng hóa, hai nhân viên công ty liên tục trộm cắp gần 4 tấn cuộn dây đồng lấy tiền tiêu xài.
Vì sao nữ quái ở Hải Phòng tạo được niềm tin, huy động vốn rồi chiếm đoạt 180 tỷ đồng của nhiều người?Pháp luật - 8 giờ trước
GĐXH - Bằng hình thức huy động, kêu gọi góp vốn đầu tư bất động sản với cam kết lợi nhuận cao Vũ Thị Mai Phương (SN 1988, trú tại phường An Hải, TP Hải Phòng) đã chiếm đoạt 180 tỷ đồng của nhiều người.
Vợ để chồng uống rượu lái xe gây tai nạn chết người, cả 2 cùng lĩnh ánPháp luật - 22 giờ trước
GĐXH - Biết chồng uống rượu, không có giấy phép lái xe nhưng người vợ vẫn giao xe để điều khiển dẫn đến tai nạn làm 1 người tử vong.
Đắk Lắk: Bắt “phi công trẻ” lén lút trộm cắp 5 cây vàng của em gái người yêuPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Trộm cắp 5 cây vàng của em gái người yêu, Trần Trung Nghĩa (23 tuổi, trú tại xã Nhân Thắng, tỉnh Bắc Ninh) bị Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ.
Án tử cho nam thanh niên hạ sát 2 người trong cuộc hẹn với bạn gái cũPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Một cuộc hẹn với bạn gái cũ trong đêm cận Tết đã kết thúc bằng thảm kịch khiến 2 người tử vong. Nam thanh niên gây án bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên án tử hình.
Phạt 15 triệu đồng cá nhân ‘chặt chém’ giá gửi xe tại Sầm SơnPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Một cá nhân tại Sầm Sơn bị xử phạt 15 triệu đồng và buộc trả lại tiền chênh lệch do thu phí gửi xe ô tô 200.000 đồng/lượt.
Giải cứu người phụ nữ bị chồng bạo hành trong đêm tại Hà NộiPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Nhận tin báo, Công an TP Hà Nội đã kịp thời có mặt, giải cứu một người phụ nữ bị chồng bạo hành tại phường Bạch Mai (Hà Nội).
Video tài xế xe đầu kéo băng qua đường sắt khi gác chắn đang hạPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Dù gác chắn đang bắt đầu hạ nhưng một tài xế ở Quảng Trị vẫn điều khiển phương tiện vượt qua đường sắt.
