Thí sinh 'Sao Mai 2026' gây sốt khi hát 'Tháng tư là lời nói dối của em'

Trong Liveshow 5 Chung kết "Sao Mai 2026" mang chủ đề "Giao thoa", thí sinh Đỗ Hải Đăng gây ấn tượng và bất ngờ khi lựa chọn "Tháng tư là lời nói dối của em". Với bản phối được xây dựng có chiều sâu, giàu cảm xúc và những chuyển đoạn tạo cao trào, Đỗ Hải Đăng mang đến một diện mạo mới cho ca khúc quen thuộc.

Phần trình diễn cho thấy sự tiết chế trong cách thể hiện, khả năng làm chủ sân khấu và tư duy âm nhạc ngày càng trưởng thành của Hải Đăng.

Thí sinh Đỗ Hải Đăng có phần biểu diễn ấn tượng tại Liveshow 5. Ảnh VTV

Theo Thời báo VTV, NSND Tấn Minh dành lời khen cho Hải Đăng, cho rằng nam thí sinh đã mang đến một phần trình diễn khiến anh hài lòng. Theo NSND Tấn Minh, Hải Đăng hát chắc chắn, giữ nhịp phách tốt và tạo được cảm giác của một nghệ sĩ biểu diễn thực thụ thay vì một thí sinh đang tham gia cuộc thi. Anh bày tỏ kỳ vọng Hải Đăng sẽ tiếp tục phát triển để trở thành nghệ sĩ có nhiều đóng góp cho xã hội.

Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong cũng ghi nhận sự tiến bộ của Hải Đăng khi không còn quá chú trọng phô diễn mà thay vào đó là cảm xúc, sự tự nhiên và điềm tĩnh. Đặc biệt, anh đánh giá cao cách nam thí sinh xử lý những chuyển biến của bản phối, từ phần đầu mang màu sắc tự sự đến những đoạn cao trào phía sau. Với chủ đề Giao thoa, Hải Phong cho rằng Hải Đăng đã giải quyết tốt thử thách đặt ra.

Ở một góc nhìn khác, nhạc sĩ Giáng Son nhìn nhận tiết mục vẫn còn một khoảng trống ở đoạn cao trào cuối. Theo chị, khi ban nhạc đẩy cảm xúc lên cao, Hải Đăng cần nhập cuộc mạnh mẽ hơn cả trong giọng hát lẫn hình thể để tạo sự cộng hưởng. Đó cũng là lời nhắc nhở để nam thí sinh tiếp tục hoàn thiện khả năng trình diễn sân khấu.

Ban Giám khảo dành nhiều lời khen ngợi cho tiết mục biểu diễn của Đỗ Hải Đăng. Ảnh VTV

PGS.TS, NSƯT Tân Nhàn đánh giá đây là liveshow Hải Đăng thuyết phục chị nhất kể từ đầu cuộc thi. Chị nhận thấy nam thí sinh đã lựa chọn được một tác phẩm hay, có độ khó, có đất để thể hiện kỹ thuật và đặc biệt là biết cách nhập cuộc với âm nhạc. Sự chín chắn trong cách thể hiện cũng là điều khiến nữ giám khảo hài lòng.

Sinh ra và lớn lên tại Yên Bái, Đỗ Hải Đăng sớm được nuôi dưỡng trong một gia đình có tình yêu âm nhạc. Từ khi còn nhỏ, những giai điệu và lời ca đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của anh. Năm 2019, khi đang học lớp 11, Hải Đăng một mình từ Yên Bái xuống Hà Nội dự thi và trúng tuyển vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Đó là bước ngoặt quan trọng, mở ra con đường theo đuổi âm nhạc chuyên nghiệp. Dù điều kiện gia đình không quá dư dả, bố mẹ vẫn luôn là điểm tựa tinh thần, ủng hộ lựa chọn của con trai.

Hải Đăng trong Liveshow 4 Chung kết "Sao Mai 2026". Ảnh VTV

Những năm tháng sinh viên, Hải Đăng chủ động làm thêm nhiều công việc để trang trải cuộc sống. Song song với việc học chuyên môn, anh thử sức ở các cuộc thi âm nhạc, biểu diễn tại phòng trà và sự kiện để tích lũy kinh nghiệm sân khấu. Danh hiệu Quán quân cuộc thi "Now You See Me" là một dấu mốc đáng nhớ, giúp anh có thêm cơ hội đến gần hơn với khán giả.

Được biết, trước khi đến với "Sao Mai 2026", Đỗ Hải Đăng ấp ủ một album cá nhân đầu tay với những ca khúc do chính mình sáng tác và thể hiện. Đây được xem là bước đi quan trọng, giúp anh bộc lộ rõ hơn cá tính âm nhạc, không chỉ qua khả năng trình diễn mà còn ở tư duy sáng tạo và tiếng nói nghệ thuật riêng.

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