Tin sao 1/11: Đăng Khôi bật mí màn bốc thăm tại 'Silk Way Star', Ninh Dương Lan Ngọc hóa thân thành Sa Ngộ Tĩnh
GĐXH - Ca sĩ Đăng Khôi chia sẻ cảm xúc hồi hộp đầy bất ngờ với màn bốc thăm ở chương trình "Silk Way Star", trong khi đó nữ diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc khiến người hâm mộ cười nghiêng ngả khi hóa thân thành nhân vật Sa Ngộ Tĩnh.
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