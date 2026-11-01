Tin sao 1/11: Đăng Khôi bật mí màn bốc thăm tại 'Silk Way Star', Ninh Dương Lan Ngọc hóa thân thành Sa Ngộ Tĩnh

Chủ nhật, 16:01 01/11/2026 | Giải trí
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GĐXH - Ca sĩ Đăng Khôi chia sẻ cảm xúc hồi hộp đầy bất ngờ với màn bốc thăm ở chương trình "Silk Way Star", trong khi đó nữ diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc khiến người hâm mộ cười nghiêng ngả khi hóa thân thành nhân vật Sa Ngộ Tĩnh.

Ninh Dương Lan Ngọc hóa thân thành Sa Ngộ tĩnh tại sự kiện Silk Way Star 2026 - Ảnh 1.

Ca sĩ Đăng Khôi chia sẻ hình ảnh và cảm xúc với màn bốc thăm ở chương trình "Silk Way Star". Theo nam ca sĩ, trước mỗi giờ thi các nghệ sĩ mới được tiết lộ thứ tự biểu diễn qua màn bốc thăm đầy hồi hộp, với mỗi công diễn lại có một hình thức bốc thăm riêng rất thú vị.

Ninh Dương Lan Ngọc hóa thân thành Sa Ngộ tĩnh tại sự kiện Silk Way Star 2026 - Ảnh 2.

NSND Lan Hương (Bông) chia sẻ hình ảnh tham gia Ban giảm khảo vòng sơ khảo cuộc thi tại một trường đại học.

Ninh Dương Lan Ngọc hóa thân thành Sa Ngộ tĩnh tại sự kiện Silk Way Star 2026 - Ảnh 3.

MC Khánh Vy chia sẻ khoảnh khắc đáng nhớ khi có sự góp mặt của 4 nhà leo núi sau trận Chung kết "Đường lên đỉnh Olympia 2026".

Ninh Dương Lan Ngọc hóa thân thành Sa Ngộ tĩnh tại sự kiện Silk Way Star 2026 - Ảnh 4.

Hoa hậu Emrouma Phạm gây ấn tượng với hình ảnh xinh tươi, tràn đầy năng lượng.

Ninh Dương Lan Ngọc hóa thân thành Sa Ngộ tĩnh tại sự kiện Silk Way Star 2026 - Ảnh 5.

MC Thanh Thanh Huyền và khoảnh khắc đáng nhớ khi có chuyến ghé thăm và "check-in" tại nơi quy tụ nhiều thương hiệu thời trang nổi tiếng thế giới.

Ninh Dương Lan Ngọc hóa thân thành Sa Ngộ tĩnh tại sự kiện Silk Way Star 2026 - Ảnh 6.

Ca sĩ Hà Nhi gây chú ý khi xuất hiện với thời trang trẻ trung, nhan sắc cuốn hút.

Ninh Dương Lan Ngọc hóa thân thành Sa Ngộ tĩnh tại sự kiện Silk Way Star 2026 - Ảnh 7.

Diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc khiến khán giả được một phen cười thích thú khi có màn hóa thân thành nhân vật Sa Ngộ Tĩnh trong sự kiện Cinetour quảng bá phim "Chị Chị, Em Em 3".

Ninh Dương Lan Ngọc hóa thân thành Sa Ngộ tĩnh tại sự kiện Silk Way Star 2026 - Ảnh 8.

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(Ảnh FB nhân vật)

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