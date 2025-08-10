Nói đi câu cá, chồng bị bắt quả tang ở khách sạn với nhân tình 50 tuổi
Người chồng 30 tuổi bị bắt quả tang ngoại tình với phụ nữ 50 tuổi trong khách sạn tại Johor.
Một người đàn ông Malaysia 30 tuổi bị lực lượng chức năng bắt quả tang đang ở cùng phòng với một phụ nữ 50 tuổi trong khách sạn tại Johor.
Sự việc xảy ra vào ngày 7/8 trong một cuộc kiểm tra bất ngờ của lực lượng chức năng. Cả hai bị phát hiện đang ở chung phòng.
Người đàn ông đã kết hôn, sống cùng vợ và 2 con. Trong khi đó, người phụ nữ là mẹ đơn thân, có 3 người con. Anh ta nói với vợ rằng mình sẽ đi câu cá nhưng thực tế lại vào khách sạn với nhân tình.
Để tránh bị phát hiện ở các nhà nghỉ — nơi thường xuyên bị lực lượng chức năng kiểm tra — người đàn ông quyết định thuê phòng tại khách sạn với giá cao hơn, khoảng 240 RM (gần 1,5 triệu đồng) một đêm.
Anh ta cho biết số tiền này không phải vấn đề lớn vì vừa nhận lương tháng khoảng 4.000 RM (24,7 triệu đồng).
Cặp đôi bị bắt vì vi phạm luật Syariah của đạo Hồi, cấm người khác giới không phải vợ chồng hoặc người thân thiết ở gần nhau trong không gian riêng tư.
Nếu bị kết tội, họ có thể đối mặt với mức phạt tiền lên tới 3.000 RM (18,5 triệu đồng), bị phạt tù tối đa 2 năm.
