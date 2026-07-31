Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Thứ sáu, 11:42 31/07/2026 | Y tế
Bảo Loan
Bảo Loan
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Hà Nội bắt đầu triển khai Chiến dịch làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu chuyên ngành y tế và tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, với mục tiêu đến ngày 15/10/2026 bảo đảm mỗi người dân trên địa bàn có một Sổ sức khỏe điện tử.

Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID - Ảnh 1.Hà Nội chính thức vận hành Cổng Thông tin điện tử và 140 trang thông tin thành phần

GĐXH - Ngày 30/7, UBND thành phố Hà Nội tổ chức Lễ ra mắt Cổng thông tin điện tử thành phố và các trang thông tin điện tử thành phần trên địa bàn thành phố Hà Nội. Lễ ra mắt được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại trụ sở UBND thành phố Hà Nội kết hợp với trực tuyến đến điểm cầu các Sở ngành và 126 xã, phường.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 296/KH-UBND ngày 30/7/2026 về triển khai chiến dịch trên địa bàn thành phố. Kế hoạch do Phó Chủ tịch UBND TP Trương Việt Dũng ký ban hành.

Theo kế hoạch, chiến dịch nhằm nâng cao chất lượng dữ liệu y tế theo nguyên tắc "đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung, đồng bộ, xuyên suốt". Đồng thời, thành phố sẽ kết nối, liên thông dữ liệu khám chữa bệnh, khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc và các dữ liệu sức khỏe từ các cơ sở y tế với Cổng dữ liệu sức khỏe của Bộ Y tế, tạo nền tảng hình thành hồ sơ sức khỏe điện tử thống nhất cho người dân.

Hà Nội đặt mục tiêu chuẩn hóa 100% cơ sở dữ liệu chuyên ngành y tế; trong đó tối thiểu 98% dữ liệu được xác thực và đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cùng các cơ sở dữ liệu liên quan. Thành phố cũng yêu cầu 100% cơ sở dữ liệu chuyên ngành được kết nối, chia sẻ và đồng bộ giữa các hệ thống.

Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID - Ảnh 1.

Hà Nội bắt đầu triển khai Chiến dịch làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu chuyên ngành y tế và tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, với mục tiêu đến ngày 15/10/2026 bảo đảm mỗi người dân trên địa bàn có một Sổ sức khỏe điện tử. Ảnh: VGP/HM

Đáng chú ý, toàn bộ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập và ngoài công lập trên địa bàn sẽ phải kết nối, liên thông dữ liệu khám chữa bệnh, khám sức khỏe, khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc và các dữ liệu sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế lên Hồ sơ sức khỏe điện tử và Cổng dữ liệu sức khỏe. 

Sau khi kết thúc chiến dịch, các đơn vị tiếp tục duy trì, cập nhật dữ liệu thường xuyên nhằm bảo đảm tính chính xác và đồng bộ.

Theo lộ trình, đến hết tháng 9/2026, Hà Nội sẽ hoàn thành việc rà soát, làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu của 12 lĩnh vực chuyên ngành, gồm: trợ giúp xã hội, đối tượng bảo trợ xã hội, y tế dự phòng, HIV/AIDS, môi trường y tế, người khuyết tật, công tác xã hội, quản lý trẻ em, an toàn thực phẩm, khám chữa bệnh, nhân lực y tế, hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia và lĩnh vực sức khỏe bà mẹ - trẻ em, sức khỏe sinh sản.

Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành việc tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID cho toàn bộ người dân trước ngày 15/10/2026.

Để bảo đảm tiến độ, Hà Nội yêu cầu các sở, ngành, UBND các xã, phường, Bảo hiểm xã hội thành phố và các cơ sở khám chữa bệnh tập trung rà soát, đối soát, làm sạch, làm giàu và chuẩn hóa dữ liệu; kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống; đồng thời tổ chức tập huấn nghiệp vụ, tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, giám sát và bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân trong suốt quá trình triển khai.

Việc triển khai chiến dịch được kỳ vọng sẽ giúp người dân thuận tiện hơn trong việc tra cứu thông tin sức khỏe, giảm giấy tờ khi khám chữa bệnh, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác dữ liệu y tế, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe trên địa bàn Thủ đô.

Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID - Ảnh 4.Hà Nội chuẩn bị triển khai kiểm định khí thải xe máy, người thu nhập thấp được hỗ trợ đổi phương tiện

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành văn bản triển khai thực hiện Quyết định số 13/2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về lộ trình áp dụng quy định kiểm định khí thải đối với xe mô tô, xe gắn máy. Theo đó, nhiều sở, ngành được giao nhiệm vụ cụ thể nhằm bảo đảm việc kiểm định khí thải được triển khai đồng bộ, hiệu quả trên địa bàn.

Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID - Ảnh 5.Hà Nội cập nhật danh mục 81 dự án nhà ở, khu đô thị giai đoạn 2026 - 2030

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 3602/QĐ-UBND phê duyệt đợt cập nhật đầu tiên danh mục các dự án đầu tư xây dựng nhà ở và khu đô thị thuộc Kế hoạch phát triển nhà ở thành phố giai đoạn 2026-2030.

Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Y tế -

GĐXH - Nhiều người nghĩ hạt trái cây nhỏ có thể tự theo đường tiêu hóa ra ngoài nên thường chủ quan khi lỡ nuốt phải. Tuy nhiên, chỉ một hạt táo đỏ có hai đầu sắc nhọn cũng đủ cắm sâu vào thành dạ dày, đe dọa gây thủng đường tiêu hóa và nhiễm trùng nếu không được xử trí kịp thời. Trường hợp của người phụ nữ 25 tuổi tại Hà Nội là lời cảnh báo về một tai nạn ăn uống tưởng nhỏ nhưng có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm.

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ 36 tuổi mang nhiều dị tật bẩm sinh hiếm gặp, chỉ có một quả thận và mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Thai kỳ được xếp vào nhóm nguy cơ rất cao do có nhiều yếu tố bất lợi nhưng cả mẹ và bé đều an toàn.

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Y tế -

GĐXH - Trong hai ngày 28-29/7, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cùng các đối tác Nhật Bản tổ chức chương trình "Tập huấn giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện" đợt 6. Chương trình hướng tới xây dựng đội ngũ giảng viên nòng cốt, chuẩn hóa đào tạo cấp cứu ngoại viện theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao năng lực ứng cứu trong những tình huống khẩn cấp.

Lác mắt ở trẻ không chỉ ảnh hưởng thị lực: Điều nhiều cha mẹ bỏ qua có thể theo con suốt đời

Lác mắt ở trẻ không chỉ ảnh hưởng thị lực: Điều nhiều cha mẹ bỏ qua có thể theo con suốt đời

Y tế -

GĐXH - Nhiều phụ huynh nghĩ trẻ bị lác chỉ ảnh hưởng đến ngoại hình hoặc thị lực nên thường chờ con lớn mới đưa đi khám. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo tình trạng này có thể làm tăng nguy cơ nhược thị, ảnh hưởng khả năng phối hợp hai mắt và để lại những tổn thương tâm lý kéo dài khi trẻ bước vào môi trường học đường.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.