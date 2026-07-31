Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID
GĐXH - Hà Nội bắt đầu triển khai Chiến dịch làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu chuyên ngành y tế và tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, với mục tiêu đến ngày 15/10/2026 bảo đảm mỗi người dân trên địa bàn có một Sổ sức khỏe điện tử.
UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 296/KH-UBND ngày 30/7/2026 về triển khai chiến dịch trên địa bàn thành phố. Kế hoạch do Phó Chủ tịch UBND TP Trương Việt Dũng ký ban hành.
Theo kế hoạch, chiến dịch nhằm nâng cao chất lượng dữ liệu y tế theo nguyên tắc "đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung, đồng bộ, xuyên suốt". Đồng thời, thành phố sẽ kết nối, liên thông dữ liệu khám chữa bệnh, khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc và các dữ liệu sức khỏe từ các cơ sở y tế với Cổng dữ liệu sức khỏe của Bộ Y tế, tạo nền tảng hình thành hồ sơ sức khỏe điện tử thống nhất cho người dân.
Hà Nội đặt mục tiêu chuẩn hóa 100% cơ sở dữ liệu chuyên ngành y tế; trong đó tối thiểu 98% dữ liệu được xác thực và đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cùng các cơ sở dữ liệu liên quan. Thành phố cũng yêu cầu 100% cơ sở dữ liệu chuyên ngành được kết nối, chia sẻ và đồng bộ giữa các hệ thống.
Đáng chú ý, toàn bộ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập và ngoài công lập trên địa bàn sẽ phải kết nối, liên thông dữ liệu khám chữa bệnh, khám sức khỏe, khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc và các dữ liệu sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế lên Hồ sơ sức khỏe điện tử và Cổng dữ liệu sức khỏe.
Sau khi kết thúc chiến dịch, các đơn vị tiếp tục duy trì, cập nhật dữ liệu thường xuyên nhằm bảo đảm tính chính xác và đồng bộ.
Theo lộ trình, đến hết tháng 9/2026, Hà Nội sẽ hoàn thành việc rà soát, làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu của 12 lĩnh vực chuyên ngành, gồm: trợ giúp xã hội, đối tượng bảo trợ xã hội, y tế dự phòng, HIV/AIDS, môi trường y tế, người khuyết tật, công tác xã hội, quản lý trẻ em, an toàn thực phẩm, khám chữa bệnh, nhân lực y tế, hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia và lĩnh vực sức khỏe bà mẹ - trẻ em, sức khỏe sinh sản.
Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành việc tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID cho toàn bộ người dân trước ngày 15/10/2026.
Để bảo đảm tiến độ, Hà Nội yêu cầu các sở, ngành, UBND các xã, phường, Bảo hiểm xã hội thành phố và các cơ sở khám chữa bệnh tập trung rà soát, đối soát, làm sạch, làm giàu và chuẩn hóa dữ liệu; kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống; đồng thời tổ chức tập huấn nghiệp vụ, tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, giám sát và bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân trong suốt quá trình triển khai.
Việc triển khai chiến dịch được kỳ vọng sẽ giúp người dân thuận tiện hơn trong việc tra cứu thông tin sức khỏe, giảm giấy tờ khi khám chữa bệnh, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác dữ liệu y tế, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe trên địa bàn Thủ đô.
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