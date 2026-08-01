Thêm ca ghép thận thành công, khẳng định năng lực ghép tạng tại y tế địa phương

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Thông tin từ Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí cho biết, đơn vị vừa thực hiện thành công ca ghép thận thứ 8. Người nhận thận là nam bệnh nhân 32 tuổi, con trai út trong gia đình, được chẩn đoán suy thận mạn kèm tăng huyết áp từ tháng 2/2025. Bệnh tiến triển nhanh đến giai đoạn cuối, phải chạy thận nhân tạo định kỳ ba lần mỗi tuần, sức khỏe suy giảm, kèm theo nhiều biến chứng như thiếu máu và viêm dạ dày.

Các bác sĩ tiến hành lấy thận. Ảnh: BVCC

Sau quá trình thăm khám, đánh giá toàn diện, ghép thận được xác định là giải pháp điều trị tối ưu để duy trì sự sống cho người bệnh.

Theo đó, người cha 60 tuổi (phường Yên Tử, Quảng Ninh ) đã tự nguyện hiến một quả thận cứu con trai. Sau khi thực hiện đầy đủ các xét nghiệm, đánh giá chuyên môn, cặp ghép đủ điều kiện tiến hành phẫu thuật.

Ca ghép được thực hiện bởi ê-kíp Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí dưới sự hỗ trợ, giám sát chuyên môn của các chuyên gia Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Theo đánh giá của các chuyên gia, đây là trường hợp có mức độ khó.

Sau hơn 4 giờ phẫu thuật, cả hai ca lấy thận và ghép thận đều diễn ra thuận lợi. Ngay sau ghép, thận ghép hoạt động tốt, người bệnh có nước tiểu bài tiết sớm.

Hiện sức khỏe của cả người hiến và người nhận ổn định, tiếp tục được theo dõi, chăm sóc tại khu điều trị sau ghép.

Các bác sĩ tiến hành ghép thận cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Chỉ sau hơn một năm kể từ khi thực hiện thành công ca ghép thận đầu tiên, Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí đã triển khai thành công 8 ca ghép thận.

Kết quả này không chỉ đánh dấu bước phát triển về chuyên môn của bệnh viện trong việc làm chủ kỹ thuật ghép tạng, mà còn thể hiện sự phối hợp hiệu quả giữa nhiều chuyên khoa như Ngoại tiết niệu, Mạch máu, Gây mê hồi sức và Hồi sức tích cực.

Qua đó, người bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối tại Quảng Ninh và khu vực lân cận có thêm cơ hội tiếp cận kỹ thuật y học hiện đại ngay tại địa phương, giảm thời gian, chi phí và áp lực chuyển tuyến.