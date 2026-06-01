Hà Nội: Cháy lớn kèm khói đen bao trùm cửa hàng xe máy ở Hoài Đức

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11h55 trưa ngày 1/6/2026, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội tiếp nhận tin báo cháy khẩn cấp từ người dân về việc xảy ra hỏa hoạn tại một cửa hàng kinh doanh xe máy điện nằm trên địa bàn Lai Xá, xã Hoài Đức, Hà Nội.

Ngay sau khi tiếp nhận nguồn tin, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) phối hợp cùng các đơn vị liên quan đã nhanh chóng điều động nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ tức tốc tiếp cận hiện trường để triển khai phương án dập lửa.

Cháy cửa hàng xe máy điện ở Lai Xá (Hoài Đức), khói đen bốc cao trưa ngày 1/6.

Ghi nhận ban đầu tại hiện trường, khu vực xảy ra hỏa hoạn là một cửa hàng kinh doanh xe máy điện có quy mô cao 3 tầng. Đám cháy bùng phát từ khu vực bên trong công trình, tỏa ra lượng lớn khói đen đặc quánh, bốc cao hàng chục mét khiến nhiều người dân xung quanh hoảng loạn.

Do bên trong cửa hàng chứa nhiều thiết bị, linh kiện dễ cháy, lực lượng chức năng đã phải triển khai đội hình khoanh vùng, phun nước áp lực cao để ngăn chặn triệt để nguy cơ ngọn lửa cháy lan sang các công trình, nhà dân liền kề, đồng thời tích cực sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Theo xác minh sơ bộ ban đầu từ người dân địa phương và các cơ quan chức năng tại hiện trường, rất may mắn vụ cháy không gây thiệt hại về người. Hiện tại, lực lượng chức năng đang tiến hành phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác khám nghiệm.

Nguyên nhân dẫn đến vụ hỏa hoạn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.