Hà Nội: Hỏi CSGT 'Em không biết anh à', tài xế ô tô và người đi cùng nhận cái 'kết đắng'

Ngày 31/5, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị vừa khẩn trương xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm một trường hợp người điều khiển xe ô tô có hành vi chống đối, không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng, đồng thời có thái độ ứng xử thiếu văn minh khi tham gia giao thông.

Trước đó, vào khoảng 15h55 ngày 29/5/2026, trong quá trình làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại khu vực Quốc lộ 1B (thuộc địa bàn phường Phúc Lợi, Hà Nội), Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 5 đã phát hiện chiếc xe ô tô mang biển kiểm soát 30B-170.XX có dấu hiệu vi phạm pháp luật về giao thông.

Hà Nội: Hỏi CSGT 'Em không biết anh à', tài xế và người đi cùng nhận cái 'kết đắng'.

Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã ra hiệu lệnh yêu cầu dừng phương tiện để tiến hành kiểm tra theo quy định. Tuy nhiên, người điều khiển chiếc xe này đã cố tình không chấp hành hiệu lệnh, tiếp tục di chuyển. Đáng chú ý, người ngồi trên xe còn có phát ngôn thiếu chuẩn mực với chiến sĩ CSGT đang làm nhiệm vụ với câu hỏi: "Em không biết anh à?".

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh về vụ việc gây bức xúc dư luận, Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội đã lập tức vào cuộc xác minh, triệu tập các đối tượng liên quan đến trụ sở cơ quan Công an để làm việc. Tại đây, người ngồi ở ghế phụ của chiếc xe ô tô vi phạm được xác định là anh K.C.T. (SN 1978, trú tại Hà Nội).

Tài xế L.T.G. (SN 1984) và người đi cùng là K.C.T tại cơ quan Công an. Ảnh: Cục CSGT

Trước các chứng cứ rõ ràng, anh T. đã phải thừa nhận những phát ngôn của bản thân tại thời điểm xảy ra sự việc là hoàn toàn không phù hợp, đồng thời nhận thức được lỗi sai và gửi lời xin lỗi chân thành tới cán bộ CSGT làm nhiệm vụ.

Đối với người trực tiếp điều khiển phương tiện là anh L.T.G. (SN 1984), lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông. Căn cứ theo các quy định hiện hành của pháp luật, tổng mức xử phạt đối với tài xế này là 19 triệu đồng, đồng thời bị áp dụng hình phạt bổ sung là trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe.

Đối với các hành vi khác có liên quan, Đội CSGT đường bộ số 5 tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

