Thái Nguyên: Siết chặt giao thông đường thủy tại lễ hội Lồng Tồng trên hồ nước ngọt lớn nhất Việt Nam

Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và những ngày đầu xuân, trên cả nước đã xảy ra một số vụ tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về người và tài sản, để lại nỗi đau cho nhiều gia đình. Thực tế này gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ mất an toàn giao thông đường thủy trong mùa lễ hội – thời điểm nhu cầu đi lại, tham quan, du xuân bằng tàu, thuyền, đò tăng cao đột biến.

Khoảng 11 giờ 30 phút ngày 19/2/2026, một vụ chìm đò thương tâm xảy ra trên sông Gianh, đoạn qua xã Tuyên Bình, tỉnh Quảng Trị, khiến 4 người tử vong. Chiếc đò chở 7 người trong cùng một gia đình, gồm 3 người lớn và 4 trẻ nhỏ. Chỉ hai ngày sau, khoảng 19 giờ 15 phút ngày 21/2/2026, tại hồ Thác Bà (xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai), xảy ra vụ va chạm giữa phà chở đá mang biển kiểm soát YB-0919H và tàu chở khách biển kiểm soát YB-0876H. Vụ va chạm khiến tàu chở khách bị chìm, làm 6 người tử vong. Những sự việc đau lòng này là lời nhắc nhở nghiêm khắc về hậu quả của sự chủ quan, lơ là trong chấp hành các quy định an toàn giao thông đường thủy.

Mùa lễ hội, lượng du khách tham gia các hoạt động tâm linh, tham quan danh lam thắng cảnh, di chuyển qua sông, hồ bằng phương tiện thủy nội địa tăng mạnh. Trước thực tế đó, công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), trật tự an toàn giao thông (TTATGT), đặc biệt là giao thông đường thủy, được các địa phương xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Tại "Lễ hội Lồng Tồng Ba Bể" Xuân Bính Ngọ năm 2026 (diễn ra từ 25/2 đến 26/2/2026), dự kiến thu hút khoảng 15.000 – 17.000 người dân và du khách tham dự, trong đó hoạt động tham quan trên hồ Ba Bể chiếm tỉ lệ lớn. Nhằm bảo đảm lễ hội diễn ra an toàn, thông suốt, Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên đã xây dựng và triển khai kế hoạch bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ và đường thủy nội địa trước, trong và sau lễ hội.

Lực lượng CSGT tỉnh Thái Nguyên kiểm tra công tác an toàn giao thông đường đường thủy.

Các địa bàn trọng điểm được tập trung triển khai gồm: khu vực sân bãi tổ chức lễ hội tại thôn Bó Lù; các tuyến đường trục chính vào khu vực lễ hội và bãi đỗ xe; các bến thủy nội địa, khu vực hoạt động xuồng, thuyền trên hồ Ba Bể; khu vực Đền An Mạ và các điểm tham quan, trải nghiệm tập trung đông người.

Lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ chủ động xây dựng phương án phân luồng từ xa, tổ chức chỉ huy, điều khiển giao thông, kịp thời giải quyết ùn tắc và xử lý các tình huống phức tạp về TTATGT trên các tuyến đường dẫn vào khu vực lễ hội.

Đối với giao thông đường thủy nội địa, lực lượng Cảnh sát đường thủy đã phân công cán bộ, chiến sĩ phối hợp với Công an xã Ba Bể và các cơ quan chức năng của UBND xã Ba Bể thống nhất nội dung, kế hoạch hoạt động đường thủy trong thời gian diễn ra lễ hội. Đồng thời, bố trí cán bộ trực tiếp tuyên truyền pháp luật giao thông đường thủy, yêu cầu các chủ bến, chủ phương tiện ký cam kết chấp hành nghiêm quy định về điều kiện an toàn kỹ thuật, trang bị đầy đủ thiết bị phòng cháy chữa cháy, dụng cụ cứu sinh, cứu đắm; tuyệt đối không chở quá số người quy định.

Người dân và du khách được hướng dẫn mặc áo phao, sử dụng dụng cụ nổi cứu sinh cá nhân khi tham gia giao thông đường thủy nhằm bảo đảm an toàn tính mạng cho bản thân và cộng đồng. Đặc biệt, đối với trẻ nhỏ, các bậc phụ huynh được khuyến cáo luôn trang bị áo phao và giám sát chặt chẽ trong suốt hành trình.

Lực lượng Cảnh sát đường thủy cũng tăng cường tuần tra, kiểm soát trên mặt hồ Ba Bể, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp phương tiện không đủ điều kiện hoạt động, chở quá số người, không trang bị hoặc trang bị không đầy đủ thiết bị cứu sinh. Đồng thời, chủ động xây dựng phương án cứu hộ, cứu nạn; chuẩn bị đầy đủ phương tiện, trang thiết bị và phân công lực lượng ứng trực để kịp thời xử lý nếu xảy ra sự cố.

Thông tin với phóng viên tối 24/2, đại diện UBND xã Ba Bể cho biết, địa phương đã chỉ đạo rà soát, kiểm tra toàn bộ phương tiện thủy nội địa; kiên quyết không cho phép hoạt động đối với các phương tiện chưa bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật. Đội ngũ lái thuyền phải có đầy đủ chứng chỉ chuyên môn, chấp hành nghiêm quy định về giao thông đường thủy, hướng dẫn hành khách mặc áo phao trước khi xuất bến; các trường hợp vi phạm sẽ bị đình chỉ hoạt động và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, công tác quản lý giá dịch vụ vận chuyển khách du lịch đường thủy cũng được chú trọng. UBND xã yêu cầu niêm yết công khai giá vé, giá dịch vụ; không để xảy ra tình trạng thu cao hơn giá niêm yết, ép giá, chèo kéo hoặc tranh giành khách. Việc bán vé, thu phí tham quan phải được thực hiện công khai, minh bạch; lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kịp thời xử lý các hành vi vi phạm.

Thực tế cho thấy, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng, yếu tố quyết định vẫn là ý thức chấp hành pháp luật của mỗi người dân và du khách. Mỗi hành động nhỏ như mặc áo phao đúng quy định, không chen lấn, không yêu cầu chở quá tải… đều góp phần ngăn ngừa những tai nạn đáng tiếc.

Những vụ tai nạn đau lòng thời gian qua là lời cảnh tỉnh sâu sắc. Sự chủ động từ cơ sở, sự quyết liệt của lực lượng chức năng và sự đồng hành của người dân chính là "lá chắn" quan trọng để mùa lễ hội được trọn vẹn niềm vui, không còn những nỗi đau trên sông nước.