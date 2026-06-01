3 khung giờ sinh Âm lịch mang mệnh đại phúc đại lộc, gia đình cũng được 'thơm lây'
GĐXH - Theo tử vi phương Đông, một số khung giờ sinh Âm lịch được xem là mang theo phúc khí đặc biệt, dễ thu hút vận may.
Người sinh giờ Mão Âm lịch (5h00 – 7h00): Chăm chỉ tích lũy, hậu vận đủ đầy
Người sinh vào giờ Mão Âm lịch thường được nhận xét là hòa nhã, thân thiện và biết cách ứng xử khéo léo với mọi người xung quanh.
Họ sống chân thành, coi trọng chữ tín và luôn cố gắng duy trì các mối quan hệ tốt đẹp.
Ngay từ khi còn trẻ, những người này đã ý thức khá rõ về giá trị của đồng tiền. Họ không xem tiền bạc là mục tiêu duy nhất, nhưng hiểu rằng tài chính ổn định là nền tảng để xây dựng cuộc sống hạnh phúc.
Chính vì vậy, họ luôn nỗ lực học hỏi, làm việc chăm chỉ và không ngừng tìm kiếm cơ hội phát triển bản thân.
Điểm đáng quý ở người sinh giờ Mão là tinh thần tự lực. Họ tin vào sức lao động của chính mình, không thích dựa dẫm hay tìm kiếm lợi ích từ người khác.
Nhờ thái độ sống tích cực và lương thiện, con đường tài lộc của họ thường phát triển bền vững theo thời gian.
Theo quan niệm tử vi, đây là nhóm người dễ tích tụ phúc đức, càng về hậu vận càng có cuộc sống ổn định, sung túc và ít phải lo lắng về chuyện cơm áo gạo tiền.
Người sinh giờ Mùi Âm lịch (13h00 – 15h00): Trí tuệ sáng suốt, tài vận hanh thông
Những người sinh vào giờ Mùi thường sở hữu sự tinh tế trong suy nghĩ cùng khả năng quan sát nhạy bén.
Họ làm việc cẩn thận, có trách nhiệm và luôn cố gắng hoàn thành mọi nhiệm vụ một cách chỉn chu nhất.
Trong giao tiếp, họ là người thẳng thắn nhưng chân thành, biết tôn trọng người khác và cư xử đúng mực. Nhờ vậy, họ thường nhận được sự tin tưởng từ đồng nghiệp, bạn bè và những người xung quanh.
Tính cách chính trực cùng khả năng nhìn nhận vấn đề sâu sắc giúp người sinh giờ Mùi dễ đạt được thành công trong sự nghiệp.
Họ biết nắm bắt cơ hội đúng lúc, đồng thời luôn giữ được sự tỉnh táo trước những quyết định quan trọng.
Theo quan niệm dân gian, người sinh vào khung giờ này thường gặp nhiều quý nhân giúp đỡ, cuộc sống có nhiều cơ hội phát triển.
Càng trưởng thành, tài chính càng vững vàng, sự nghiệp ngày càng khởi sắc và gia đình cũng được hưởng nhiều điều tốt đẹp từ vận khí của họ.
Người sinh giờ Hợi Âm lịch (21h00 – 23h00): Phúc lớn trời ban, gia đình hưởng lộc
Người sinh giờ Hợi thường sở hữu khí chất nổi bật và ý chí mạnh mẽ. Họ là những người dám nghĩ, dám làm, không ngại đối mặt với thử thách để theo đuổi mục tiêu của mình.
Điều đặc biệt là trong những thời điểm khó khăn nhất, họ thường tìm được hướng giải quyết hoặc gặp may mắn bất ngờ giúp xoay chuyển tình thế.
Chính vì thế, cuộc sống của họ dù có lúc thăng trầm nhưng cuối cùng vẫn hướng về sự ổn định và thành công.
Không chỉ mang lại may mắn cho bản thân, người sinh giờ Hợi còn được xem là "ngôi sao phúc khí" trong gia đình.
Sự xuất hiện của họ thường tạo động lực cho người thân cùng cố gắng, đồng thời góp phần mang đến bầu không khí hòa thuận, ấm áp trong gia đình.
Dù được cho là có vận may từ sớm, họ không vì thế mà chủ quan hay ỷ lại. Trái lại, người sinh giờ Hợi rất chăm chỉ, kiên trì và luôn nỗ lực không ngừng.
Nhờ sự kết hợp giữa năng lực cá nhân và những cơ hội thuận lợi, họ thường xây dựng được cuộc sống khá giả, tài lộc ngày càng dồi dào.
* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.
3 con giáp may mắn đầu tháng 6 dương lịch 2026: Đón nhận phúc khí và tài lộcĐời sống - 1 giờ trước
GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, dưới đây là 3 con giáp đón nhận nhiều phúc khí, may mắn trong mọi việc đầu tháng 6 dương lịch 2026. Cùng khám phá các phương diện để nắm bắt cơ hội phát triển, thu hút tài lộc.
Thời gian tới, thêm những đối tượng này không phải nộp thuế giá trị gia tăngĐời sống - 1 giờ trước
GĐXH - Từ ngày 20/6/2026, một số đối tượng được bổ sung vào diện không chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo Nghị định 144/2026/NĐ-CP.
Trước giông bão vẫn bình thản bước đi: 4 con giáp có nội tâm mạnh mẽĐời sống - 3 giờ trước
GĐXH - Theo tử vi, có những con giáp sở hữu tâm thế lạc quan bẩm sinh, luôn nhìn thấy cơ hội trong nghịch cảnh và dùng sự chăm chỉ, tử tế để vun đắp cuộc sống.
Chỉ còn 7 ngày nữa quy định mới về VNeID chính thức áp dụng, người dân cần lưu ýĐời sống - 4 giờ trước
GĐXH - Từ ngày 8/6, người dân có thể sử dụng đăng ký xe trên VNeID thay cho bản giấy trong nhiều trường hợp theo Thông tư số 37/2026/TT-BCA.
Tin sáng 1/6: Hà Nội nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 37 độ; Để quên chìa khóa trên xe, chủ ô tô tá hỏa khi bé trai 12 tuổi lái xe điĐời sống - 5 giờ trước
GĐXH - Trong các ngày 1 và 2/6, Hà Nội nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 35 - 37 độ C; phát hiện chìa khóa vẫn để trên ô tô, một bé trai 12 tuổi đã mở cửa xe, lên ngồi vào ghế lái và tự điều khiển xe chạy về hướng nhà mình.
Để quên chìa khóa trên xe, chủ ô tô tá hỏa khi bé trai 12 tuổi lái xe điĐời sống - 15 giờ trước
Một bé trai 12 tuổi ở Đắk Lắk khiến nhiều người thót tim khi tự ý lấy ô tô đỗ trước nhà dân rồi lái chạy qua nhiều con hẻm và xảy ra va quẹt nhẹ với một xe taxi.
Hà Nội: Hỏi CSGT 'Em không biết anh à', tài xế ô tô và người đi cùng nhận cái 'kết đắng'Đời sống - 17 giờ trước
GĐXH - Bị ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra do có dấu hiệu vi phạm, tài xế ô tô không những không chấp hành mà người đi cùng còn có phát ngôn thiếu chuẩn mực với cán bộ làm nhiệm vụ. Hành vi này đã bị Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội lập hồ sơ xử lý nghiêm với tổng mức phạt lên tới 19 triệu đồng.
'Ma trận' bến bãi và những 'mố cẩu' đầy dấu hỏi ven sông Luộc ở Hưng YênĐời sống - 20 giờ trước
GĐXH - Ghi nhận tại khu vực ven sông Luộc, đoạn gần cầu Hiệp thuộc xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên, nhiều bến bãi tập kết vật liệu xây dựng đang hoạt động nhộn nhịp. Tại đây xuất hiện các điểm bốc xúc vật liệu từ sà lan lên xe tải cùng nhiều công trình được người dân địa phương gọi là "mố cẩu". Theo thông tin từ cơ quan chuyên môn, nhiều điểm cẩu vật liệu tại khu vực này chưa được cấp phép theo quy định.
Người đăng ký tạm trú tại Hà Nội phải nắm rõ quy định này để tránh bị phạtĐời sống - 22 giờ trước
GĐXH - Theo quy định thời hạn tạm trú tối đa là 02 năm và có thể tiếp tục gia hạn nhiều lần. Trường hợp vi phạm có thể bị xử phạt hành chính.
Hà Nội: Giao thông hỗn loạn ngày đầu rào chắn nút giao La Thành - Nguyễn Chí ThanhĐời sống - 1 ngày trước
Ngay sau khi Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) dựng hàng rào để triển khai phương án phân luồng mới tại nút giao La Thành - Nguyễn Chí Thanh, giao thông qua khu vực này lập tức rơi vào cảnh hỗn loạn, dòng xe ùn ứ kéo dài.
Chỉ còn 7 ngày nữa quy định mới về VNeID chính thức áp dụng, người dân cần lưu ýĐời sống
GĐXH - Từ ngày 8/6, người dân có thể sử dụng đăng ký xe trên VNeID thay cho bản giấy trong nhiều trường hợp theo Thông tư số 37/2026/TT-BCA.