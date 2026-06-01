3 khung giờ sinh Âm lịch mang mệnh đại phúc đại lộc, gia đình cũng được 'thơm lây'

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Người sinh giờ Mão Âm lịch (5h00 – 7h00): Chăm chỉ tích lũy, hậu vận đủ đầy

Nhờ thái độ sống tích cực và lương thiện, con đường tài lộc của người sinh vào giờ Mão Âm lịch thường phát triển bền vững theo thời gian. Ảnh minh họa



Người sinh vào giờ Mão Âm lịch thường được nhận xét là hòa nhã, thân thiện và biết cách ứng xử khéo léo với mọi người xung quanh.

Họ sống chân thành, coi trọng chữ tín và luôn cố gắng duy trì các mối quan hệ tốt đẹp.

Ngay từ khi còn trẻ, những người này đã ý thức khá rõ về giá trị của đồng tiền. Họ không xem tiền bạc là mục tiêu duy nhất, nhưng hiểu rằng tài chính ổn định là nền tảng để xây dựng cuộc sống hạnh phúc.

Chính vì vậy, họ luôn nỗ lực học hỏi, làm việc chăm chỉ và không ngừng tìm kiếm cơ hội phát triển bản thân.

Điểm đáng quý ở người sinh giờ Mão là tinh thần tự lực. Họ tin vào sức lao động của chính mình, không thích dựa dẫm hay tìm kiếm lợi ích từ người khác.

Nhờ thái độ sống tích cực và lương thiện, con đường tài lộc của họ thường phát triển bền vững theo thời gian.

Theo quan niệm tử vi, đây là nhóm người dễ tích tụ phúc đức, càng về hậu vận càng có cuộc sống ổn định, sung túc và ít phải lo lắng về chuyện cơm áo gạo tiền.

Người sinh giờ Mùi Âm lịch (13h00 – 15h00): Trí tuệ sáng suốt, tài vận hanh thông

Theo quan niệm dân gian, người sinh vào giờ Mùi Âm lịch thường gặp nhiều quý nhân giúp đỡ, cuộc sống có nhiều cơ hội phát triển. Ảnh minh họa



Những người sinh vào giờ Mùi thường sở hữu sự tinh tế trong suy nghĩ cùng khả năng quan sát nhạy bén.

Họ làm việc cẩn thận, có trách nhiệm và luôn cố gắng hoàn thành mọi nhiệm vụ một cách chỉn chu nhất.

Trong giao tiếp, họ là người thẳng thắn nhưng chân thành, biết tôn trọng người khác và cư xử đúng mực. Nhờ vậy, họ thường nhận được sự tin tưởng từ đồng nghiệp, bạn bè và những người xung quanh.

Tính cách chính trực cùng khả năng nhìn nhận vấn đề sâu sắc giúp người sinh giờ Mùi dễ đạt được thành công trong sự nghiệp.

Họ biết nắm bắt cơ hội đúng lúc, đồng thời luôn giữ được sự tỉnh táo trước những quyết định quan trọng.

Theo quan niệm dân gian, người sinh vào khung giờ này thường gặp nhiều quý nhân giúp đỡ, cuộc sống có nhiều cơ hội phát triển.

Càng trưởng thành, tài chính càng vững vàng, sự nghiệp ngày càng khởi sắc và gia đình cũng được hưởng nhiều điều tốt đẹp từ vận khí của họ.

Người sinh giờ Hợi Âm lịch (21h00 – 23h00): Phúc lớn trời ban, gia đình hưởng lộc

Không chỉ mang lại may mắn cho bản thân, người sinh giờ Hợi Âm lịch còn được xem là "ngôi sao phúc khí" trong gia đình. Ảnh minh họa



Người sinh giờ Hợi thường sở hữu khí chất nổi bật và ý chí mạnh mẽ. Họ là những người dám nghĩ, dám làm, không ngại đối mặt với thử thách để theo đuổi mục tiêu của mình.

Điều đặc biệt là trong những thời điểm khó khăn nhất, họ thường tìm được hướng giải quyết hoặc gặp may mắn bất ngờ giúp xoay chuyển tình thế.

Chính vì thế, cuộc sống của họ dù có lúc thăng trầm nhưng cuối cùng vẫn hướng về sự ổn định và thành công.

Không chỉ mang lại may mắn cho bản thân, người sinh giờ Hợi còn được xem là "ngôi sao phúc khí" trong gia đình.

Sự xuất hiện của họ thường tạo động lực cho người thân cùng cố gắng, đồng thời góp phần mang đến bầu không khí hòa thuận, ấm áp trong gia đình.

Dù được cho là có vận may từ sớm, họ không vì thế mà chủ quan hay ỷ lại. Trái lại, người sinh giờ Hợi rất chăm chỉ, kiên trì và luôn nỗ lực không ngừng.

Nhờ sự kết hợp giữa năng lực cá nhân và những cơ hội thuận lợi, họ thường xây dựng được cuộc sống khá giả, tài lộc ngày càng dồi dào.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.