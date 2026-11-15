NSND Thanh Hoa và dàn nghệ sĩ làm cố vấn phim 'Hành trình tìm nguồn cội'

Mới đây, bộ phim "Hành trình tìm nguồn cội - Beyond the Broken Bridge" do Cinexia Productions sản xuất đã công bố 3 hội đồng cố vấn gồm 29 thành viên đồng thời tổ chức vòng chung kết casting Top 30.

Lấy cảm hứng từ những câu chuyện của cộng đồng người Việt xa xứ, bộ phim xoay quanh Đan, một người trẻ trưởng thành giữa hai nền văn hóa và trở về Việt Nam để tìm hiểu quá khứ gia đình. Những cuộc gặp gỡ trên quê hương đưa nhân vật đối diện với khoảng cách thế hệ, các tổn thương chưa được hóa giải và câu hỏi về nơi mình thực sự thuộc về. Qua đó, tác phẩm hướng tới thông điệp về tình thân, bản sắc văn hóa và sự gắn bó với cội nguồn.

Để chuẩn bị cho quá trình sản xuất và giới thiệu bộ phim, Cinexia Productions ra mắt ba nhóm hội đồng: Hội đồng Cố vấn quản lý, Hội đồng Cố vấn chuyên môn và Hội đồng Xúc tiến thương mại Việt Nam - châu Âu. Mỗi hội đồng có vai trò hỗ trợ riêng về tư vấn, nghệ thuật hoặc kết nối đối tác, tạo thêm cơ sở để ê-kíp triển khai dự án tại Việt Nam và châu Âu.

Đại sứ Nguyễn Phú Bình - Chủ tịch Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao (đứng giữa).

Tham gia bảo trợ cho bộ phim có Đại sứ Nguyễn Phú Bình, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ tịch Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài và ông Hoàng Đình Thắng, Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu.

Hội đồng Cố vấn quản lý có vai trò tăng cường kết nối với cộng đồng người Việt tại châu Âu do PGS.TS Nguyễn Lân Trung - Chủ tịch Hội Ngôn ngữ học Việt Nam - làm Chủ tịch. Ba PCT gồm: Ông Vũ Quang Minh - nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Đức; ông Giang Thành - PCT Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu và TS Lê Ngọc Dũng - CT Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam.

Hội đồng Cố vấn chuyên môn quy tụ các nghệ sĩ, chuyên gia điện ảnh và âm nhạc. Giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng Cố vấn chuyên môn là NSND Lệ Ngọc - CT Sân khấu Lệ Ngọc, Viện phó Viện Bảo tồn và Phát huy văn hóa dân tộc. Hai PCT gồm: NSND Thanh Hoa - Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền của nghệ sĩ âm nhạc Việt Nam, tham gia cố vấn âm nhạc; và bà Nguyễn Thị Hồng Ngát - nguyên Giám đốc Hãng phim truyện Việt Nam, nguyên Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh.

Hội đồng Xúc tiến thương mại Việt Nam - châu Âu có sự tham gia của ông Lê Toàn Thắng - GĐ Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo quốc gia (NSSC); bà Lê Thị Lan Anh -PCT Hội đồng, đại sứ kết nối; và ông Phan Văn Lâm - TBT Tạp chí Pháp luật và Phát triển, cố vấn pháp lý.

NSND Thanh Hoa tham gia cố vấn âm nhạc cho bộ phim.

Thông qua mạng lưới doanh nghiệp và đối tác, hội đồng được kỳ vọng hỗ trợ kết nối hợp tác, huy động các nguồn lực phù hợp cho hoạt động sản xuất, quảng bá và giới thiệu bộ phim.

Bên cạnh lễ công bố các hội đồng, vòng chung kết casting quy tụ 30 thí sinh với phần diễn đối cảnh trực tiếp cùng Aaron Le, diễn viên chính của bộ phim. Kết quả phân vai chính thức sẽ được Cinexia Productions thông báo sau khi hoàn tất đánh giá và phê duyệt.

Trước sự kiện tại Hà Nội, dự án đã triển khai các hoạt động tại Berlin (Đức) vào tháng 4/2026, tổ chức lễ công bố ở Hà Nội ngày 11/6 và tiếp tục giới thiệu tại Prague (Cộng hòa Séc) ngày 3/9. Ê-kíp đồng thời khảo sát bối cảnh tại nhiều địa phương, hoàn thiện công tác chuẩn bị, hướng tới kế hoạch bấm máy tại Việt Nam trong tháng 12/2026.

Với câu chuyện về hành trình trở về của một người Việt trưởng thành xa quê hương, "Hành trình tìm nguồn cội - Beyond the Broken Bridge" hướng đến việc gợi mở sự đồng cảm về gia đình, ký ức và bản sắc. Thông qua điện ảnh, ê-kíp mong muốn đưa những trải nghiệm của cộng đồng người Việt xa xứ đến gần hơn với khán giả trong nước và quốc tế.



