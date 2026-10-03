NSƯT Tân Nhàn: Một ngày bắt đầu từ 6 giờ sáng, được hát và dạy học đã là hạnh phúc

NSƯT Tân Nhàn hết lòng cưu mang chàng trai xứ Nghệ có giọng hát hay hiếm có GĐXH - NSƯT Tân Nhàn đã dành những tình cảm đặc biệt cho ca sĩ Lê Vĩnh Toàn. Vì quý trọng tài năng của nam ca sĩ, NSƯT Tân Nhàn còn cho anh mượn nhà để ôn thi.

Giữ vững nền tảng đào tạo thanh nhạc hàn lâm

Trong bối cảnh âm nhạc ngày càng đa dạng, NSƯT Tân Nhàn nhìn nhận thế nào về định hướng đào tạo của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam nói chung và Khoa Thanh nhạc nói riêng?

- Từ ngày thành lập đến nay, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam vẫn là một trong những cơ sở đào tạo âm nhạc hàn lâm quan trọng của cả nước. Nếu đào tạo những dòng nhạc khác, hiện có rất nhiều cơ sở có thể đảm nhiệm, vì vậy Học viện cần giữ được bản sắc riêng.

Theo tôi, bản sắc đó chính là việc đào tạo chuyên sâu về âm nhạc hàn lâm, với những kỹ thuật thanh nhạc của thế giới được phát triển trong một môi trường chuyên nghiệp và bài bản. Đây cũng là nền tảng để các dòng nhạc khác có thể tiếp tục phát triển.

Vì thế, phương pháp đào tạo thanh nhạc hàn lâm về cơ bản vẫn phải được kế thừa từ quá khứ, tiếp nối trong hiện tại và hướng tới tương lai. Đó là con đường mà Học viện cần tiếp tục theo đuổi.

NSƯT Tân Nhàn hiện là Trưởng khoa Thanh Nhạc - Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Tuy nhiên, đổi mới không có nghĩa là thay đổi nền tảng đào tạo. Sự đổi mới nằm ở chính đội ngũ nghệ sĩ, giảng viên. Mỗi người cần tự tìm tòi, cập nhật dòng âm nhạc mà mình theo đuổi để truyền cảm hứng cho sinh viên.

Ngoài kiến thức chính quy được học ở trường, người thầy còn phải là người đồng hành với học trò, cùng các em trưởng thành, tiếp cận những cách làm mới để có thể bước ra thị trường âm nhạc và đến gần hơn với công chúng. Đó cũng là trách nhiệm của mỗi giảng viên.

Ở vị trí vừa là người thầy, vừa là nghệ sĩ biểu diễn, theo NSƯT Tân Nhàn, các nghệ sĩ trẻ hiện nay cần chuẩn bị những gì để thích ứng với môi trường mới?

- Yêu cầu đối với một nghệ sĩ hiện nay cao hơn rất nhiều. Nghệ sĩ không chỉ đứng trên sân khấu và hát mà còn phải có tư duy nghệ thuật, chú ý đến hình ảnh, trang phục, bản phối khí và nhiều yếu tố khác để tạo nên một sản phẩm có sức thuyết phục với khán giả.

Khán giả ngày càng có yêu cầu cao hơn, trong khi nghệ thuật Việt Nam cũng đang tiếp cận rất gần với dòng chảy âm nhạc thế giới. Vì vậy, mỗi nghệ sĩ trẻ đều phải nỗ lực, không ngừng học hỏi và phát triển cùng xã hội, cùng những xu hướng mới của âm nhạc quốc tế.

NSƯT Tân Nhàn dành toàn tâm sức cho sự phát triển của khoa Thanh nhạc.

Đây là một bài toán không dễ, đồng thời cũng là thách thức mà các nghệ sĩ trẻ phải đối mặt nếu muốn nâng cao vị thế của bản thân và đưa sản phẩm của mình đến gần công chúng hơn.

"Tân Nhàn rất may mắn vì vẫn còn nhiệt huyết với sân khấu"

Việc tổ chức một chương trình lớn trong bối cảnh vừa làm quản lý, đào tạo, nghiên cứu khoa học vừa hoạt động nghệ thuật có tạo áp lực cho NSƯT Tân Nhàn?

Tôi không cảm thấy quá áp lực hay khó khăn, bởi quản lý, đào tạo và nghiên cứu khoa học vốn là những công việc hằng ngày mà tôi phải đảm nhiệm. Việc tổ chức các chương trình biểu diễn lớn của Khoa và nhà trường cũng nằm trong kế hoạch hoạt động hằng năm.

Điều tôi may mắn là luôn nhận được sự đồng hành của các thầy cô, nghệ sĩ tham gia chương trình cũng như các nhà tài trợ. Đó là nguồn động lực và chỗ dựa rất lớn đối với những người làm công tác quản lý.

Tôi cảm thấy hạnh phúc khi được làm việc trong một môi trường có điều kiện tốt, có những nghệ sĩ, giảng viên và nguồn nhân lực chất lượng để cùng nhau thực hiện những chương trình có chất lượng.

NSƯT Tân Nhàn thường xuyên xuất hiện với hình ảnh chỉn chu, thanh lịch.

Sắp tới, Học viện Âm nhạc Quốc gia sẽ tổ chức cương trình "70 năm - Những thanh âm ngân mãi", năm nay chương trình có điểm gì mới so với những năm trước?

- Điểm khác đầu tiên là trước đây trong một chương trình của Khoa Thanh nhạc thường có nhiều phong cách âm nhạc, từ hàn lâm đến các ca khúc Việt Nam. Năm nay, chúng tôi chia thành hai mảng khá rõ.

Chương trình hàn lâm sẽ được tổ chức riêng vào tháng 10, tập trung vào những tác phẩm kinh điển của thế giới. Qua đó, chương trình cũng muốn khẳng định định hướng đào tạo của Khoa Thanh nhạc trong nhiều năm qua.

Còn chương trình mang tính đại chúng sẽ được tổ chức vào tháng 11, hướng tới một không gian âm nhạc gần với đông đảo khán giả hơn. Học viện đã theo đuổi định hướng âm nhạc hàn lâm trong suốt nhiều năm và luôn hướng tới việc tiệm cận với những nền âm nhạc phát triển trên thế giới. Năm nay cũng là dịp kỷ niệm 70 năm thành lập Học viện, vì vậy đây là cơ hội để chúng tôi giới thiệu với khán giả những gì Khoa Thanh nhạc đã làm được trong hành trình đào tạo và biểu diễn.

Nhiều nghệ sĩ dành nhiều thời gian chạy show để có thêm nguồn thu nhập, còn NSƯT Tân Nhàn cân đối thế nào giữa công việc ở Khoa và hoạt động biểu diễn?

- Tôi may mắn vì đến bây giờ vẫn còn rất nhiều nhiệt huyết với nghề biểu diễn. Tôi vẫn thường xuyên xuất hiện trong những chương trình nghệ thuật lớn của đất nước cũng như các chương trình nghệ thuật ở nhiều địa phương.

Tuy nhiên, công việc giảng dạy, nghiên cứu và quản lý là những điều tôi đã theo đuổi trong nhiều năm và dành phần lớn thời gian cho nó. Vì vậy, tôi phải biết chọn lọc, chủ yếu tham gia những chương trình lớn, còn những chương trình nhỏ thì không thể nhận nhiều như trước.

Ngay từ khi còn là giảng viên, tôi đã cố gắng phân bổ thời gian một cách khoa học để vừa hoàn thành công việc quản lý, đào tạo, nghiên cứu khoa học, vừa có thể tham gia những chương trình nghệ thuật lớn.

NSƯT Tân Nhàn khi ở trên sân khấu lớn.

Tôi không muốn rời bỏ sân khấu. Với một nghệ sĩ đồng thời làm công tác đào tạo và quản lý, việc tiếp tục biểu diễn cũng là cách để mình chứng minh năng lực nghề nghiệp và truyền cảm hứng cho sinh viên. Đó là điều tôi luôn cố gắng duy trì trong nhiều năm qua.

Không chạy theo việc "làm nhiều", chọn lọc để cân bằng

NSƯT Tân Nhàn vừa quản lý, giảng dạy, nghiên cứu, biểu diễn và vẫn dành thời gian hướng dẫn sinh viên. Chị cân bằng sức khỏe và công việc như thế nào?

- Thực tế, tôi chỉ dạy sinh viên trong trường, không dạy thêm ở bên ngoài. Tôi nhận được khá nhiều lời mời từ các cơ sở đào tạo liên kết trong cả nước cũng như những người yêu âm nhạc muốn được tôi hướng dẫn, nhưng tôi không thể có đủ thời gian và sức lực để nhận tất cả.

Vì vậy, việc chỉ tập trung đào tạo sinh viên tại Khoa Thanh nhạc cũng là một sự chọn lọc. Tôi nghĩ khi biết giới hạn của mình và phân bổ thời gian hợp lý, mình sẽ có thể hoàn thành tốt những công việc đang đảm nhiệm.

NSƯT Tân Nhàn có duy trì việc tập luyện thể thao để nâng cao sức khỏe?

- Tôi không tập thể thao. Một ngày làm việc của tôi thường bắt đầu khá sớm, khoảng 6 giờ sáng đã ra khỏi nhà và đến 6-7 giờ tối mới trở về. Những ngày làm việc ở trường, ngoài giảng dạy còn có họp hội đồng, chấm thi... Tôi thường tranh thủ thời gian nghỉ trưa để luyện thanh, bởi với một người làm nghề hát, việc luyện tập giọng là điều không thể bỏ qua.

NSƯT Tân Nhàn cân bằng thời gian cho công việc và chăm sóc bản thân.

Sau đó là các chương trình biểu diễn đã có lịch từ trước. Vì vậy, cuộc sống của tôi gần như được sắp xếp xoay quanh công việc và những kế hoạch đã định.

Với lịch trình bận rộn như vậy, NSƯT Tân Nhàn dành thời gian cho bản thân và gia đình ra sao để luôn giữ được năng lượng và sự trẻ trung?

- Tôi nghĩ hạnh phúc đơn giản là khi mình được sống cuộc sống mình mong muốn và được làm những điều mình yêu thích.

Với tôi, một ngày bắt đầu từ 6 giờ sáng, đến tối trở về nhà, được dạy học, được hát, được biểu diễn... tất cả những điều đó đã là thời gian dành cho bản thân rồi.

NSƯT Tân Nhàn dành thời gian cho gia đình sau 7 giờ tối và cuối tuần.

Tôi cảm thấy mình may mắn khi được sống với đam mê. Khi trở về nhà sau 7 giờ tối và vào những ngày cuối tuần, tôi dành thời gian cho gia đình. Tôi phân bổ thời gian như vậy và cảm thấy đó là sự cân bằng phù hợp với mình. Có lẽ điều quan trọng nhất là tôi được làm công việc mình yêu thích mỗi ngày. Với tôi, đó chính là hạnh phúc.

Cảm ơn NSƯT Tân Nhàn về cuộc trò chuyện này!

NSƯT Tân Nhàn (sinh năm 1982) là giọng ca nổi bật của dòng nhạc dân gian, từng đoạt giải Nhất Sao Mai 2005. Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, cô có nhiều năm giảng dạy, nghiên cứu thanh nhạc và hiện là Trưởng khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Năm 2025, Tân Nhàn được công nhận chức danh Phó Giáo sư.